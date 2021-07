„Zděšená teta.“ Němcová a Volný na Primě: Obětí nejen senátorka

Na CNN Prima NEWS se střetli senátorka Miroslava Němcová (ODS) a nezařazený poslanec Lubomír Volný. Podle Němcové se poslanec Volný mohl chovat slušně a nemuselo dojít k tomu, že bude ze Sněmovny vyveden policií. Volný okamžitě kontroval, že se jen snaží upozornit ve Sněmovně na řádění „covidové mafie“, která se těší na to, až rozkrade 2 až 4 biliony korun, řekl Volný doslova. Vládu i opozici obvinil, že se lidem smaží ukrást podzimní volby do Sněmovny. Od ANO, přes Piráty až po ODS.

reklama

Anketa Pokud denní počet nakažených covidem-19 opět vzroste do tisíců, budete pro zavírání restaurací a obchodů? Ano, budu 45% Ne, budu proti 49% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 722 lidí

Politické uskupení kolem poslance Volného, tzv. Volný blok, střet s Němcovou popsal jako utkání „odvážného lídra se zděšenou tetou“. „Odvážný lídr“ podle nich upozornil na nekalost, která se údajně chystá ve Sněmovně.

„Upozornil na falešnou hru všech politických stran. včetně opozičních ODS a SPD, které nechtějí, aby se občané dozvěděli pravdivé informace a potlačují všemi možnými způsoby jeho poslanecká práva. Miroslava Němcová, senátorka z ODS a někdejší dlouholetá předsedkyně Poslanecké sněmovny, nestydatě lhala občanům i divákům na CNN Prima News o poslanci Volného bloku Lubomíru Volném,“ stojí v popisu politického uskupení.

Kritice Volného bloku musela čelit i moderátorka CNN Prima News Lucie Ptáčková.

„Moderátorka CNN Prima News Lucie Ptáčková se snažila nenechat poslance Volného reagovat a zvyšovala na něj hlas,“ uvedlo politické uskupení.

Anketa Co soudíte o Lubomíru Volném? Skvělý politik a bojovník za svobodu 33% Přehání to, ale souhlasím s ním 16% Moc dobrého si o něm nemyslím 4% Je to kašpar a hlupák 47% hlasovalo: 13378 lidí

Volný hned na úvod před kamerami vysvětloval, proč se v uplynulém týdnu odmítal pohnout od řečnického pultu, ačkoli mu vypršela jeho pětiminutová lhůta určená pro vystoupení. Zkrácení prostoru pro projev považuje za diskriminaci, která je podle jeho názoru v rozporu s Jednacím řádem Poslanecké sněmovny, neboť jako zvolený zástupce lidu může k voličům promlouvat, jak uzná za vhodné, a ne jen pět minut.

„V době, kdy já jsem potřeboval občanům představit návrhy Volného bloku, které jednoznačně směřovaly k tomu, aby nedocházelo k diskriminaci neočkovaných během volebního procesu... A aby se zabránilo připravovanému volebnímu podvodu ve spolupráci s hejtmany. Já jsem to měl rozpracováno na zhruba tři stránky A4, byl jsem v té době jediným přihlášeným do rozpravy. To zkrácení té lhůty na 1× 5 minut bylo prostě účelové a bylo to proti tomu, aby se veřejnost mohla seznámit s tím, že nejen tato vláda, ale i opozice chystají krádež hlasů v těchto volbách. A připravují si k tomu podmínky tím, že zabrání každému neočkovanému v účasti ve volební komisi, čímž mu znemožní přístup do klasické volební místnosti,“ vysvětloval Volný.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Blokací Sněmovny chtěl na tento svůj názor upozornit.

Jedním dechem dodal, že jeho boj není nic proti tomu, když opozice, např. poslanci předvolební koalice Spolu, blokují dovolbu členů Rady České televize. Ti podle Volného svými obstrukcemi způsobují milionové škody, protože znemožňují projednat zákony, které by této republice prospěly.

Ptáčková se poté Volného zeptala, zda Volného snaha upoutat na sebe pozornost spíš neškodí a zda to občané, možná jeho voliči, ocení?

A Volný se okamžitě ohradil. „Já bych se chtěl ohradit vůči manipulativnímu způsobu, kterým vedete tuto diskusi,“ ozval se poslanec. Zdůraznil, že chtěl upozornit na porušování Jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Němcová kontrovala, že doba k promluvám se poslancům zkracovala v minulosti už mnohokrát a všichni to respektovali. Že až Volný přestal respektovat pravidla.

„Já jsem si četla, že pan poslanec Volný byl snad učitelem. A když si představím, že tohle by se dělo v jeho třídě, že by za ním jeho žáci chodili k učitelskému stolu, dávali by mu tam pohlavky a rvali by mu věci z rukou, tak si neumím představit, že by to takto mohl strpět,“ upozornila Němcová.

Miroslava Němcová ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když znovu dostal slovo Volný, obvinil redaktorku televize Prima, že vede rozhovor manipulativním způsobem, když mu nedá prostor vše vysvětlit a říct, že nešlo jen o upoutání pozornosti, ale především o to, že většina Sněmovny se chystá ukrást volby. Zdůraznil přitom, že v minulosti se zkracovalo na 2× po 5 minutách, ale jemu bylo netradičně přiděleno jen 1× 5 minut.

Němcová okamžitě oponovala, že kdyby opravdu došlo k porušení Jednacího řádu, poslanec se může bránit v mezích slušného chování a v klidu.

„Je tady jiný opravný prostředek než ten, který volí pan poslanec Volný, to znamená ty bitky ve Sněmovně nebo demolování sněmovního zařízení, když byl vyváděn z jednacího sálu policií. ... Jsme jakýmsi vodítkem pro společnost a když bude narůstat agrese a zvůle orgánů sněmovních, tak se to přesune do společnosti,“ varovala Němcová.

Volný dal Němcové za pravdu, že ve Sněmovně dochází ke zvůli, ale má za to, že se jí nedopouští on, ale tzv. „covidová mafie“. „Je to zvůle ze strany covidové mafie, která se těší na 2 až 4 biliony, které bude moct rozkrást, a ta šikanuje všechny poslance, kteří na to upozorňují. Ano, ve Sněmovně vládne zvůle a ve Sněmovně se šikanuje pravda,“ pěnil Volný.

V závěru rozhovoru Volný prozradil, že odmítá platit pokutu uloženou mu sněmovním mandátovým a imunitním výborem za to, že vyhrožoval „flákancem“ poslanci ČSSD Tomáši Hanzelovi.

Ptáčková chtěla slyšet jen odpověď na otázku, zda bude, či nebude platit uloženou pokutu – a Volný to vzal zeširoka.

„Kolegyně Němcová systematicky lže divákům televize Prima, protože žádný řídící schůze žádnou facku ani nedostal. To je prostě lež, paní bývalá kolegyně. Každý, kdo viděl ten záznam, ví, že tam došlo jen k fyzickému pošťuchování. Takže já poprosím paní Němcovou, aby už neříkala žádné lživé informace,“ ohradil se Volný.

Vyjádřil názor, že pokuta mu byla udělena jen za cenu mnoha sněmovních přešlapů – že on je odhodlán věc dohnat až k Ústavnímu soudu ČR. A že je připraven se senátorkou Němcovou i s moderátorkou CNN Prima News uzavřít „velkou sázku o malé pivo“, že u Ústavního soudu ČR vyhraje.

„Promiňte, ale to je otázka na odpověď ‚ano‘, nebo ‚ne‘,“ ozvala se moderátorka

Volný poté zdůraznil, že žádnou pokutu platit nehodlá.

Němcová Volnému okamžitě odpověděla, že se s „bitkařem“ o nic sázet nebude.

Celý duel naleznete zde

Psali jsme: Videa ze Sněmovny, kam se poděla? „Museli to smazat, pod dohledem.“ Lubomír Volný pro PL Volný byl vyveden. Proč byly vypnuté kamery? Vondráček vysvětluje středeční skandál ve sněmovně Zastání pro Volného. Z překvapivého místa. Ne bez odpovědi Než začala bitka s policisty... Volný mezi fanoušky varoval: Vaše hlasy vyhodí, zfalšují volby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.