„Zděšenej“ Babiš v TV rozjel, čeho i Sněmovnu ušetřil

Jak by hnutí ANO nakládalo s penzemi? Jsou vládní reformy udržitelné? A co si slibuje od podzimní ideové konference? Na tyto a mnohé další otázky odpovídal v pořadu K věci na CNN Prima News šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který do vysílání dorazil rovnou z Poslanecké sněmovny, kde kritizoval vládu Petra Fialy (ODS) za její návrhy. Jednu věc však ve Sněmovně neprobíral: „Je to hrozné. Já nevím, jestli ten pán není nemocný. Já pomáhám lidem s tou rakovinou,“ projevil totiž ve vysílání CNN Prima News Babiš zděšení nad včerejšími výroky herce Jaroslava Duška ohledně lidí nemocných rakovinou.

„To, že tato vláda nemá ráda důchodce, a hned jim vzala slevu na jízdné. A teď jim vzali těch 7000, co měli nárok podle zákona. Pan prezident na to bohužel nedal veto. My si samozřejmě myslíme, že si důchodci zaslouží, abychom bojovali za jejich práva. Není možné, aby tato vláda dělala úspory jen důchodcích, měli by jít příkladem,“ sdělil Babiš, který dnes ve Sněmovně hovořil téměř dvě hodiny. Obstrukcemi by to však nenazýval. „Mluvím spatra, mluvím k věci. Jsem kritizován, protože nejsem žádný řečník, ale myslím si, že je potřeba, aby lidi věděli, jaký je náš názor,“ řekl.

Babiše dle jeho slov fascinuje, jak premiér Petr Fiala (ODS) dokáže lidi přesvědčovat o svých lžích. „Například o inflaci,“ dodal.

Zbytečný balíček

Kdyby byl v současné vládě, co by dělal s penzijním systémem? „Já jsem byl včera na rozpočtovém výboru. Je neuvěřitelné, jak tato vláda ohlupuje lidi. A můžeme si vykládat o reformě. Není to žádná reforma. Ministr práce a sociálních věcí Jurečka bere lidem peníze. Pro nás důchodci byli priorita, my jsme vždy říkali, že je důležité důchodcům zařídit dobrý život. Spolu má v programu navázat důchody na průměrnou mzdu, což si mysllím, že není až tak špatný nápad. On ruší to, co jsme zavedli. Není to žádná reforma, jenom berou lidem peníze. Prodlužují lidem odchod...“ pokračoval Babiš v kritice vlády.

„Celý ten balíček je úplně zbytečný. Dokonce ani nemají dohodu na tom daňovém balíčku. Nejsou ani domluveni v pětikoalici, rozpočet se bude měnit. Měli by začít šetřit. Kdybych byl premiér, propustím sto lidí z úřadu vlády,“ pokračoval Babiš. Zkritizoval i program Oprav dům po babičce.

„My, když jsme tam byli, tak jsme šetřili. Zastavil bych zakázky na IT. Proč mají tolik politických náměstků?“ zeptal se.

„Udržitelný penzijní systém je, že vláda musí najít peníze. Vláda, když zjistila, že by lidé měli dostat podle zákona, to, co oni předvádí, je nesmysl. A samozřejmě, že je to také o porodnosti. Tato vláda nedává lidem žádnou naději. Lidé se bojí budoucnosti, porodnost klesla na 1,66. Oni dělají všechno asociálně, nikomu nepomohli. Zaměstnancům vzali peníze, studentům berou peníze. Je to skutečně vláda národní katastrofy. A jediný ozdravný balíček by byl, kdyby oni odešli a přišli by tam lidi, kteří budou něco pro ty lidi dělat,“ sdělil Babiš. Obrovský problém je podle něj i kriminalita, která roste.

Dušek? Není nemocný?

Dotaz padl i na skutečnost, jak by se v případě vládnutí Babiš a jeho lidé postavili k reformám kabinetu Petra Fialy. „Jaké reformy myslíte? To nejsou žádné reformy. Oni berou lidem peníze. Navyšují daně. Je to nesmysl, co oni dělají,“ řekl Babiš. „V minulosti jste se nikdy neptali koalice, jak by to dělali oni. Pan premiér už nemůže být směšnější, když vidíme ta videa, co řekl v roce 2014,“ sdělil Babiš. Když se jej pak moderátorka cíleně zeptala, zda by, kdyby byl u moci, zrušil daňový balíček, odvětil, že ano. „My jsme vždy navyšovali, i platy. Co se děje dneska? Tady je obrovské navýšení kriminality. Policisté odcházejí od policie. Máme tady ruskojazyčné mafie, ilegální migranty, zrada Fialy a Rakušana. Už i v Polsku na koupališti je problém, v Berlíně, všude,“ chrlil Babiš, že jeho prioritou, pokud by mohl sestavovat vládu, by byl dobrý život občanů České republiky.

Hnutí ANO na září plánuje ideovou konferenci, kde chce definovat další směřování. Jakou je podle Babiše stranou? „Jsme skvělou stranou. Jsme strana pro všechny. Catch all party. Bude to celkově konference, kde hnutí představí program do evropských voleb,“ sdělil. „Kdyby za ODS nekradli, a tradiční politické strany. A znovu to dělají, tak bych nikdy nešel do politiky. Byli jsme kritizováni, jací jsme. My řekneme lidem, že jsme tady pro vás, chceme vyhrát evropské volby, chceme vyhnat zelené šílence, chceme aby Green Deal nebyl ideologie. Chceme, abychom měli naše hejtmany, potom chceme ty sněmovní,“ uvedl Babiš.

Závěrem se Babiš vyjádřil ke slovům herce Jaroslava Duška v rozhovoru s Čestmírem Strakatým na téma rakoviny. Herec prohlásil, že umřít na rakovinu je volba lidí. „Je to hrozné. Já nevím, jestli ten pán není nemocný. Já pomáhám lidem s tou rakovinou. Každý týden je nějaký případ. Masarykův onkologický ústav je jediná nemocnice, čistě onkologická, chtěl jsem postavit v Praze speciální. Takže rakovina je strašná nemoc. A vůbec nechápu, co ten pán řekl. Jsem z toho úplně zděšenej. Jestli... To nevím, je to úplně hrozné. Každý den u nás zemře 75 lidí na rakovinu a chtějí žít. A 200 lidí onemocní. Je to hrozná nemoc a musí lidé chodit na tu prevenci,“ apeloval Babiš.

