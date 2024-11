Analytik Tyler Weaver, právník, který strávil 9 let v řadách armády USA, po čase znovu napsal pár slov k ruské agresi na Ukrajině. Vyjádřil názor, že válka skončí pravděpodobně nakonec revolucí nebo řadou revolucí na Ukrajině, které povedou buď ke všeobecnému kolapsu státu, nebo k bezpodmínečné kapitulaci. Vychází z toho, co se dělo během 1. světové války v Rusku, totiž pád carského režimu a jeho nahrazení režimem Kerenského.

Pokud jde o současného prezidenta Zelenského, připomíná, že je nahraditelný. „Důležité je si uvědomit, že na Ukrajině je sice spousta nacistů, ale Zelenskyj není Hitler – není to nějaká vůdcovská postava, kterou by ultranacionalisté bezvýhradně podporovali. Je tolerovaným předákem, schváleným západními sponzory Ukrajiny, a díky tomu nashromáždil velkou moc a bohatství – ale je nahraditelný,“ říká a dodává, že si Zelenskyj sérií svých posledních výroků snaží ultranacionalisty opět naklonit.

Weaver je přesvědčen, že Zelenského pozice se zhroutí s možným pádem Pokrovska, k němuž se Rusové blíží. Server Suspilne upozornil, že se město mění v bojovou linii. Budují se obranné pozice, kam se už nedostanou civilisté. Ani ti, kteří zde žili. Ve městě zůstalo ještě asi 12 tisíc lidí, včetně 55 dětí, kteří jsou postupně evakuováni. Před válkou zde žilo asi 60 tisíc obyvatel.

Možný pád Pokrovska bude podle Weavera znamenat velký problém pro ukrajinskou obranu na Donbase, což Rusům umožní výrazně postoupit a dobýt další ukrajinské území. Weaver o tom nepochybuje a má za to, že pád Pokrovsku nebude v krvavé bitvě, jako tomu bylo u Bachmutu, ale podobně jako v několika posledních případech, totiž že dojde k obklíčení a ústupu relativně bez krve.

„V tu chvíli se ukáže, že jeho selhání způsobilo tuto katastrofu a on musí zaplatit – dalo se udělat víc a on to nedokázal, spoléhajíc se na sliby západní podpory, které se nenaplnily,“ rozváděl analytik svůj pohled na pozici Volodymyra Zelenského.

Až Zelenskyj padne, podle Weavera na čas nastoupí vláda tvrdších nacionalistů, která se pokusí nahnat do zbraně kde koho včetně starších lidí. Analytik si není jist, zda tuto druhou vládu podpoří Západ, i když připomíná schopnost Západu klamat ohledně toho, kdo na Ukrajině vládne. Ale ať už takovou vládu podpoří, nebo nepodpoří, ukrajinská armáda už bude tak slabá, že se pod ruským náporem zhroutí a Weaver nepochybuje o tom, že Ukrajina kapituluje a možná bude rozdělena. Část bude kontrolovat Rusko, část Západ.

