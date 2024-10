„Zestátním ČEZ,“ řekl Babiš a jiní dodali další informace

Babiš v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že jako budoucí premiér by přistoupil ke 100% zestátnění ČEZu, kde nyní stát vlastní 70 % a zbytek tvoří minoritní akcionáři. Jako příklad uvedl zestátnění společnosti Électricité de France. K vyplacení akcionářů by Babiš dle svých slov využil dividendy, které ČEZ odvádí státu jako většinovému akcionáři.

Minoritní akcionáři se podle něj „starají jen o zisk a ne o lidi“, a stát jako stoprocentní vlastník by dokázal zajistit nižší ceny elektřiny. Bylo by podle něj také mnohem jednodušší a flexibilnější rozhodování o investicích, například do nových jaderných reaktorů.

V reakci na Babišova slova na pražské burze razantně vyskočily akcie ČEZu zhruba o 3 procenta. Babiš o zestátnění ČEZu mluvil v minulosti vícekrát, s podobným návrhem přišla i současná vláda, když ministr vnitra Vít Rakušan mluvil o zestátnění ČEZu na politickém mítinku STAN, aby vzápětí svá slova dementoval.

Andrej Babiš ANO 2011



Minoritní akcionář Michal Šnobr tvrdí, že stoprocentní zestátnění ČEZu je v zásadě nevyhnutelné, ale je to potřeba učinit promyšleně. Podle Šnobra tak aspoň skončí okrádání akcionářů, které díky zavedení windfall tax předvádí současná vláda Petra Fialy.

„Bývalý premiér Andrej Babiš dnes pro Bloomberg k ČEZu neřekl nic jiného než toto: Nedává smysl dál pokoutně a s trapným odůvodněním okrádat menšinové akcionáře ČEZu, jako to činí Petr Fiala a Zbyněk Stanjura každý rok o 10 až 15 miliard. Jsme právní stát,“ tvrdí Šnobr.

Zestátnění podle něj pomůže české energetice a ve výsledku všem českým občanům. „Je potřeba seriózně investovat do jádra (JEDU skončí fiaskem, které se populisticky zakryje), řešit v energetice priority státu, ukončit kočkopsa soukromou ČEZ a.s. a diletantské a nezákonné vlamování se do této spol. s oprávněnými zájmy státu. 100% státní ČEZ dá státu v energetice křídla… a daňový poplatník i spotřebitel na tom vydělá. Jo a akcionář ČEZu může být stále kdokoli, to jsou kapitálové trhy…“ uvedl Šnobr.

Podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska si těmito slovy Babiš jen kupuje hlasy u voleb. „Tím si řekl o vaše hlasy. A až mu je někteří z vás dají, tak řekne, že to nikdy neřekl. To je asi tak ta nejpravděpodobnější varianta, když vyjdete z dosavadních zkušeností…“ varoval Kalousek, že Babiš své sliby neplní.

To je podle Šnobra sice možné, ale všechno je prý lepší než lupič Fiala a Stanjura a navíc k zestátnění jednou stejně dojít musí. „Řekl a možná mu je někdo i dá. Po zkušenosti s Fialou a lupičem Stanjurou, jejich přístupem a lhaním, bych se nedivil. Současně si myslím (možná je to troufalé, ale konzistentně to tvrdím už skoro 10 let), že na konci dnes to udělá nebo bude muset udělat každý. Třeba já čekám, až dostanu příležitost volit jinak a je mi jedno, kdo v tomto směru cokoli přislíbí. Umím počítat a vím, že to co dnes říká AB je nevyhnutelné a pro tuto zemi výhodné a prospěšné,“ dodal Šnobr.

