„EU je po Ukrajině na druhém místě, co se týče poražených,“ napsal slovenský premiér Robert Fico. Své tvrzení odůvodňuje tím, že Evropská unie nemá samostatný zahraničněpolitický názor a doposud pouze kopírovala politiku Bidenovy administrativy ve Spojených státech amerických.

Fico dále kritizoval rozhodnutí EU přistoupit k „totální ofenzívě“, která zahrnovala sankce proti Rusku, masivní finanční, vojenskou a politickou podporu Ukrajiny. Nyní je Evropská unie dle slov slovenského premiéra bezmocná. „Po tom všem, jak vojensky se mírový projekt EU choval, kolik peněz a lásky Ukrajině věnoval, se dnes s EU nikdo nebaví,“ poznamenal Fico, že členové Evropské unie jsou nyní vyloučeni z klíčových rozhovorů, které se týkají konfliktu. „My v EU vůbec netušíme, co se vlastně děje ve vztahu mezi USA a Ruskem, který je pro ukončení vojenského konfliktu naprosto klíčový,“ přiznal premiér a příkladně zmínil telefonát mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem s tím, že „nám do EU nikdo nevolá“.

Aktuálního rozpoložení Evropy si povšiml i místopředseda Bezpečnostní rady Ruska a bývalý ruský prezident, Dmitrij Medveděv. „Frigidní Evropa šílí žárlivostí a vztekem,“ napsal na platformě X. Že byla Evropa zcela vynechána z rozhovoru mezi Trumpem a Putinem podle Medveděva „ukazuje její skutečnou roli ve světě“.

Frigid spinster Europe is mad with jealousy and rage. It wasn’t warned of the Putin-Trump call or consulted about its content or later statements. It shows its real role in the world and chances of snagging a husband. No wonder. Europe’s time is over. It’s weak, ugly and useless