„Zrůda Schillerová, zrůda Okamura. To pro mě nejsou lidský bytosti“. Ostré vysílání TOP 09 s ODS pro Pražany

S lidmi je jako bankéř zvyklý mluvit tvrdě a na rovinu a podle toho vypadají právě i jeho internetové glosy a komentáře. „Když se o sebe ti třicátníci dnes nepostarají, tak v pětašedesáti spláčou nad výdělkem,“ říká otevřeně. Tuto špatnou zprávu ale lidé musejí dostat, míní muž, jenž se v investičním bankovnictví pohyboval od devadesátých let.

„Od roku 2000 jsme za dvacet let zaměnili odpovědnost za alibi a rozhodnost za příkaz, díky čemuž nám nic moc nejde,“ poznamenal Vávra. Nejlépe je to podle jeho slov vidět na takových věcech, jako je bytová výstavba.

Jejím základem podle něj vždy bude aktivita soukromých developerů, veřejná družstva a jiné podobné subjekty budou pouze doplňkem. Jinak to nefunguje v žádném velkoměstě na světě. Vávra například nerozumí tomu, proč se v komunálních volbách tolik daří kandidátům, kteří slibují zatočit s developery. Domnívá se, že jde o brnkání na nejnižší struny lidské duše. „A je smutné, že je to i nejjednodušší politická karta – vyděsit a využít závisti,“ vysvětluje.

Vyložil například i svůj pohled na drahé bydlení v Praze, kdy kupující podle něj platí i řadu věcí, které na developera delegovaly městské části a on se nyní hojí při prodeji. Jenže městské části nemají jinou možnost, protože kvůli špatnému rozdělování daní by ony samy třeba veřejné osvětlení nikdy nemohly finančně utáhnout.

Dnešní celostátní politiku Vávra popsal velmi pateticky: „To je prostě epickej souboj dobra se zlem.“ Lidi, jako je Alena Schillerová nebo Tomio Okamura, není schopen nazvat jinak než jako „zrůdy“ a vlastně s nimi má soucit. „Pro mě to nejsou lidský bytosti, to není politika, co dělají,“ obává se.

DYCKY PRAHA S RADOVANEM VÁVROU

On sám odděluje od politiky „meritorní témata“, o kterých se debata prostě nevede, protože zde platí, že jedna strana má pravdu. Takovým meritorním tématem je třeba naše setrvání v EU. Definicí takového meritorního tématu je pro něj „nebezpečná cesta, která vede jenom do pekla“. Třeba o znárodňování firem se podle něj vůbec nemá debatovat, a to samé platí pro vystoupení z EU.

Babiš podle jeho slov kašle na nějakou ideologii, neboť zná jen ideologii peněz. Tomio Okamura zase podle Vávry nemá nic proti uprchlíkům, neboť jsou mu úplně ukradení. „Ale ví, co chtějí ty ovce se zmatenou myslí, co dávají větve na koleje, aby vykolejili vlak,“ obává se.

Pokud jde o současnou vládu, lidé by se neměli bát. „Mirek Kalousek ordinoval této zemi ekonomicky správné recepty, ale projel debatu o tu interpretaci,“ vysvětloval politik TOP 09. A současná koalice ODS, TOP 09, lidovců, STAN a Pirátů se z toho podle něj poučila.

Ekonom Vávra je znám svými velmi tvrdými názory, kdy například v minulosti v Českém rozhlase uvedl, že pokud by měl babičku, která žije sama a nemá na topení, tak si ji vezme k sobě domů na celou zimu. „A to prostě není žádná ostuda! Nestůjme furt ve frontě s nataženou rukou u nápisu stát a státní kasa, protože žádný stát není,“ rozhorlil se tehdy Vávra.

Podle jeho slov se v otázce peněz a osobních financí chováme leckdy málo racionálně. „Máme obtížnou startovací pozici, protože peníze naším životem hýbou, ale my se tváříme, že ne. A to mi přijde, jako kdybychom ke covidu-19 přistupovali tak, že bychom říkali, že není. Někdo to dělá, samozřejmě. Ale v otázce peněz a osobních financí se speciálně my, Češi, chováme strašně málo racionálně. A proto je to něco, co se snažím měnit, a hrozně mě těší, že na to mám pozitivní odezvu,“ dodal.

„Každý měsíc bychom si měli odložit nějakou částku stranou. A to neděláme. V podstatě je to primitivní babičkovská rada. Stačí si šetřit tisíc korun měsíčně. Milionářem se u nás tedy může stát i popelář. Ale musí dávat měsíčně tisícovku stranou. Když dokážete neutratit všechny peníze, je to první krok k finanční nezávislosti a bohatství. Svůj finanční osud bychom měli mít ve svých rukou,“ zmínil tehdy.