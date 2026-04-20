„Zůstaňte doma. Pomáhejte spoluobčanům.“ Papež překvapil ohledně migrace

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Papež tak reagoval na dva hlavní problémy kontinentu – masivní odliv mozků a systémovou korupci, která udržuje obyvatelstvo v chudobě i přes bohaté přírodní zdroje, jako je ropa v Kamerunu.
Ve své homilii, pronesené ve francouzštině a angličtině, vyzval mladé, aby hleděli do budoucnosti s nadějí. „Nepodléhejte nedůvěře a sklíčenosti. Nezapomeňte, že vaši lidé jsou ještě bohatší než tato země, protože váš poklad spočívá ve vašich hodnotách: víře, rodině, pohostinnosti a práci,“ pronesla hlava katolické církve.
Lev XIV. zdůraznil, že mladí lidé by měli využít své vzdělání k tomu, aby zlepšovali život svých spoluobčanů přímo na místě, a ne hledat štěstí v emigraci. Zároveň je vyzval, aby odmítali jakékoli formy zneužívání, násilí a korupce a aby projevovali pohostinnost a věnovali se péči o druhé.
Setkání s mládeží bylo součástí papežovy jedenáctidenní cesty po afrických zemích, která patří k největším papežským poutím na kontinent v posledních letech. V Douale se shromáždily tisíce věřících, což bylo jedno z největších shromáždění celé návštěvy.
Kamerun s přibližně 29 miliony obyvatel je zemí s velmi mladou populací, medián věku se pohybuje kolem 18 let. Papežova výzva rezonovala právě u této demografické skupiny.
Lev XIV. tak navázal na dlouhodobou linii vatikánské sociální nauky, která zdůrazňuje zodpovědnost za vlastní zemi a boj proti strukturální nespravedlnosti. Jeho slova přicházejí v době, kdy mnoho afrických států řeší rostoucí emigraci talentovaných mladých lidí a korupci, jež brzdí ekonomický rozvoj.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.