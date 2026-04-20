„Zůstaňte doma. Pomáhejte spoluobčanům.“ Papež překvapil ohledně migrace

20.04.2026 13:15 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Papež Lev XIV. vyzval při své cestě po Africe tamní mládež, aby odolala pokušení migrace a korupce. Mladí lidé nemají odcházet do ciziny, ale zůstat doma a využít své vzdělání k tomu, aby zlepšovali život svých spoluobčanů a řešili problémy, které tamní společnost tíží.

Foto: Vatican Media
Popisek: Robert Francis Prevost, zvolil papežské jméno Lev XIV.

Během mše svaté v kamerunském Douale a následného setkání se studenty Katolické univerzity střední Afriky papež Lev XIV. vyzval mladé Afričany, aby odolali „dvojímu pokušení“ migrace a korupce. Namísto odchodu do zahraničí mají podle něj zůstat doma, pracovat pro obecné dobro a budovat morálně zdravou společnost, která dokáže bojovat s korupcí, jež sužuje řadu afrických zemí.

Papež tak reagoval na dva hlavní problémy kontinentu – masivní odliv mozků a systémovou korupci, která udržuje obyvatelstvo v chudobě i přes bohaté přírodní zdroje, jako je ropa v Kamerunu.

Ve své homilii, pronesené ve francouzštině a angličtině, vyzval mladé, aby hleděli do budoucnosti s nadějí. „Nepodléhejte nedůvěře a sklíčenosti. Nezapomeňte, že vaši lidé jsou ještě bohatší než tato země, protože váš poklad spočívá ve vašich hodnotách: víře, rodině, pohostinnosti a práci,“ pronesla hlava katolické církve.

Lev XIV. zdůraznil, že mladí lidé by měli využít své vzdělání k tomu, aby zlepšovali život svých spoluobčanů přímo na místě, a ne hledat štěstí v emigraci. Zároveň je vyzval, aby odmítali jakékoli formy zneužívání, násilí a korupce a aby projevovali pohostinnost a věnovali se péči o druhé.

Setkání s mládeží bylo součástí papežovy jedenáctidenní cesty po afrických zemích, která patří k největším papežským poutím na kontinent v posledních letech. V Douale se shromáždily tisíce věřících, což bylo jedno z největších shromáždění celé návštěvy.

Kamerun s přibližně 29 miliony obyvatel je zemí s velmi mladou populací, medián věku se pohybuje kolem 18 let. Papežova výzva rezonovala právě u této demografické skupiny.

Lev XIV. tak navázal na dlouhodobou linii vatikánské sociální nauky, která zdůrazňuje zodpovědnost za vlastní zemi a boj proti strukturální nespravedlnosti. Jeho slova přicházejí v době, kdy mnoho afrických států řeší rostoucí emigraci talentovaných mladých lidí a korupci, jež brzdí ekonomický rozvoj.

Zdroje:

https://apnews.com/article/africa-pope-vatican-cameroon-youth-762c75bb91640bcf0cd8bfc51110b16a

https://courthousenews.com/pope-urges-africas-youth-to-resist-dual-temptations-of-migration-and-corruption-in-cameroon/

https://cruxnow.com/pope-in-africa/2026/04/pope-urges-africas-youth-to-resist-dual-temptations-of-migration-and-corruption-in-cameroon

