„Žvaní, ale neodchází.“ Protitrumpovské celebrity po palbou. Dopad na Hollywood?

Mezi ty, kteří měli velmi silná slova na účet Donalda Trumpa, patřily i Sharon Stoneová, Cher nebo Barbra Streisandová. Ty velmi hlasitě vyjádřily svůj odpor k Donaldu Trumpovi, a dokonce pohrozily odchodem z USA, pokud by byl zvolen.

„Určitě zvažuji dům v Itálii,“ řekla Stoneová v červenci pro Daily Mail. „Tohle je jeden z prvních případů v mém životě, kdy jsem skutečně viděla někoho kandidovat na úřad na platformě nenávisti a útlaku,“ zhodnotila předvolební rétoriku tehdejšího kandidáta na prezidentský úřad. Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7665 lidí

Podobně se k osobě Donalda Trumpa postavila v rozhovoru pro Guardian i zpěvačka Cher. „Naposledy jsem málem dostala vřed. Jestli se dostane do Bílého domu? Tentokrát Spojené státy opustím.“

Po bok svých slavných kolegyň se postavila i herečka a zpěvačka Barbra Streisandová. Ta řekla, že by nemohla „žít v této zemi, pokud se stane prezidentem“, a připustila, že by se pravděpodobně přestěhovala do Anglie.

Když byly všechny tři dámy po volbách žádány o komentář, nepřišla žádná reakce.

Myšlenka, že celebrity po volbách prchají ze země, není nic nového, řekl pro Fox News Doug Eldridge, zakladatel společnosti Achilles PR.

„Každé čtyři roky slyšíte tu samou recyklovanou rétoriku od celebrit. V tuto chvíli se z toho stal vtip. Je to ‚žvaní, ale neodchází‘,“ řekl Eldridge pro Fox News.

V roce 2016 celebrity, jako jsou Whoopi Goldbergová, Miley Cyrus, Amy Schumerová, George Lopez a další slíbily, že pokud bude Trump zvolen prezidentem, sbalí se a odejdou žít do jiné země. Kdo z nich se odstěhoval? Ani jeden.

Na počátku Trumpova prvního mandátu zpěvačka Miley Cyrus napsala na Instagram: „Moje srdce je rozbité na 100 000 kousků... Odstěhuju se, pokud je Donald Trump mým prezidentem! Neříkám věci, které nemyslím vážně!“ Později zveřejnila emotivní video na X, kde přijala Trumpa jako prezidenta a požádala ho, aby „jednal s lidmi s láskou“.

Schumerová zase pro BBC téhož roku řekla: „Můj svět se změní, protože se budu muset naučit mluvit španělsky, protože se přestěhuji do Španělska nebo někam jinam. Je mimo mé chápání, pokud Trump vyhraje. Je to prostě příliš šílené.“

Později řekla, že její poznámky byly jen „řečeny v žertu“, když na Instagramu vyjádřila své zklamání z výsledků voleb v roce 2016.

I když není jasné, zda Streisandová, Cher a Stoneová skutečně plánují odejít, Eldridge říká, že jejich krok by měl mít „malý až žádný dopad“ na jejich kariéru. I když varoval, že jistá hrozba tu je.

„Dopad na kariéru a dopad na jejich fanouškovskou základnu jsou dvě odlišné otázky, ale odpovědi se ve skutečnosti překrývají a vzájemně souvisejí,“ řekl pro Fox News Eldridge. „Politicky vzato byl Hollywood vždy baštou liberální ideologie, takže standardní protirepublikánské nálady, které slýcháme každé čtyři roky, budou mít malý nebo žádný dopad na možnost herce získat budoucí role,“ myslí si Eldridge.

Ale přesto poukázal na to, že talent je zárukou úspěchu jen z poloviny. „Na druhou stranu, talent tvoří pouze 50 % hercova obsazování do rolí. Druhá polovina je založena na fanouškovské přitažlivosti a kasovní prodejnosti,“ dodal. „Po volbách se pomalu začne měnit i fanouškovská základna a trhy na to budou reagovat,“ varoval Eldridge americkou továrnu na sny.

Eldridge poukázal i na jeden fenomén. Donald Trump nevyhrál jen na počet volitelů, ale i počtem hlasů. „Trump vyhrál nejen volební kolegium, ale také zvítězil v lidovém hlasování, což bylo poprvé, kdy to republikán udělal za 20 let,“ řekl Eldridge.

Podle něho to znamená, že hollywoodští tvůrci sice stále budou obsazovat politicky vyhraněné herce a herečky, ale diváci jejich produkci i proto mohou začít více ignorovat. Což se odrazí v ziscích Hollywoodu. „To znamená, že zatímco režiséři a producenti budou stále ochotně obsazovat herce bez ohledu na jejich šavlí řinčící rétoriku, fanoušci mohou být méně shovívaví. Více než polovina země použila svůj hlas vlastně i proti těmto politicky exponovaným tvůrcům, takže by to mohlo mít negativní dopad na některé z nich,“ poznamenal Eldridge.

A i po Trumpově vítězném úterý se na sítích rozsypala nejedna křišťálová komnata amerických celebrit.

„Prosím, přestaňte mě sledovat, pokud jste hlasovali proti ženským právům,“ napsala zpěvačka Christina Applegate na X. „Proti právům zdravotně postižených. Přestaňte mě sledovat, protože to, co jste udělali, je neskutečné. Nechtějte takové vůdce. Takže hotovo. Po dnešku zavřu tento fanouškovský účet, který jsem měla tolik let, protože je to nemocné,“ vybouřila se zpěvačka proti svým fanouškům. A fanoušci o sobě dali vědět. Slova zpěvačky z větší části odsuzovali a navíc si z ní v diskusi dělali nemístnou legraci.

Please unfollow me if you voted against female rights. Against disability rights. Yeah that. Unfollow me because what you did is unreal. Don’t want followers like this. So yeah. Done. Also after today I will be shutting down this fan account that I have had for so many years… — christina applegate (@1capplegate) November 6, 2024

Zápasník Hulk Hogan, který vyjádřil svou podporu Trumpovi, napsal: „Věř tomu nebo ne, bratře, jsme si více podobní než odlišní. Toto volební období ukázalo, jak moc nám všem záleží na tom, kam tato země směřuje. Nyní, když jsou hlasy sečtené, připomeňme si – nezáleží na tom, zda jste demokrat, nebo republikán, všichni jsme skuteční Američané, je čas se sejít, promluvit si se svými sousedy a zaměřit se na to, co nás spojuje. Všichni jsme připraveni budovat lepší budoucnost,“ napsal smířlivě Hogan.

Podle Eldridge by se nyní celebrity měly vzdát nějakých silných prohlášení. Jen dál štěpí společnost a přilévají olej do ohně.

„Nejlogičtější věc, kterou by v tuto chvíli mohla každá celebrita říct... alespoň mezi těmi, kteří přísahali, že se ze země v případě zvolení Trumpa odstěhují, by byla: ‚Nebyl mým hlasem, ale jako Američan je mým prezidentem. Ať už jste ho podporovali, nebo ne, je čas, abychom se všichni spojili jako země a udělali z této země to, čím všichni víme, že je schopna být, stát se nebo zůstat skvělou.‘ Tato úroveň pokory a velkorysosti by v dnešní době byla skutečně slyšet,“ shrnul pro Fox News Eldridge.

