„Zvykejme si.“ Čína, Rusko, Indie a český vztek

02.09.2025 8:10 | Monitoring

V čínském Tianjinu skončil 25. summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který byl dosud největším setkáním tohoto sdružení. Schůzka, jehož hostitelem se stal čínský prezident Si Ťin-pching, přilákala více než 20 světových vůdců včetně ruského prezidenta Vladimira Putina. Zúčastnili se také indický premiér Narendra Modi, íránský prezident Masúd Pezeškian a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Následovat má ještě vojenská přehlídka v Pekingu, která připomene 80. výročí konce druhé světové války.

„Zvykejme si.“ Čína, Rusko, Indie a český vztek
Foto: Repro Narendra Modi, síť X
Popisek: Indický premiér Narendra Modi a ruský prezident Vladimir Putin

Summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který se odehrál v čínském Tianjinu od neděle 31. srpna do pondělí 1. září, se zaměřil na rozvoj ekonomických vazeb mezi členskými státy. Země SCO reprezentují 43 % světové populace a 23 % globálního HDP. Klíčovým tématem byla podpora obchodu, dopravních koridorů a propojení národních projektů s čínskou iniciativou Pás a stezka. Předloženy byly návrhy na vytvoření Rozvojové banky SCO a rozšíření mezibankovní asociace. SCO chce urychlit tvorbu platební infrastruktury a podpořit platby v národních měnách, což má snížit závislost na americkém dolaru.

Prezident Si Ťin-pching vyzval k odmítnutí „hegemonismu a politiky síly“ a prosazování „spravedlivějšího multipolárního světového řádu“, což bylo vnímáno jako kritika politiky USA, zejména vysokých cel Donalda Trumpa.

Globální Jih jako protiváha USA

Summit sloužil jako platforma pro demonstraci jednoty mezi zeměmi, které se stavějí proti západnímu vlivu. Přítomnost vůdců jako Putin, Modi a Pezeškian spolu s bilaterálními jednáními zdůraznila snahu Číny vytvořit koalici Globálního Jihu jako protiváhu USA. Výrazným momentem byla scéna, kdy Si, Putin a Modi společně pózovali a veřejně si projevovali přátelství, což analytici označili za záměrný signál vůči Západu.

 

 

Ruský prezident Putin využil summit k obhajobě své politiky vůči Ukrajině, když tvrdil, že krize „nevznikla kvůli ruské agresi, ale kvůli převratu na Ukrajině podporovanému Západem“. Zároveň ocenil roli Číny a Indie při hledání řešení konfliktu a zmínil své nedávné jednání s Trumpem na Aljašce.

 

 

Jedním z klíčových výsledků bylo zlepšení vztahů mezi Čínou a Indií, které byly dlouhodobě poznamenány pohraničním sporem. Modiho první návštěva Číny po sedmi letech a jeho setkání se Si Ťin-pchingem přinesly dohodu o posílení obchodu a spolupráce, přičemž oba lídři zdůraznili, že se navzájem nevnímají jako rivalové, ale jako partneři. Tento posun byl částečně motivován americkými cly na indické zboží, která Indii donutila hledat bližší vazby s Pekingem.

 

 

Závěrečné prohlášení summitu, dlouhé 20 stran, vyvolalo kritiku ze strany Ukrajiny, protože zcela opomnělo ruskou invazi do této země, přestože zmiňovalo jiné konflikty a teroristické útoky. Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo toto opomenutí za „výmluvné“ a kritizovalo SCO za ignorování největšího válečného konfliktu v Evropě od druhé světové války.

 

 

Deklarace zemí SCO odsoudila „jednostranná donucovací opatření“, jako jsou Trumpova cla nebo útoky Izraele a USA na íránská jaderná zařízení, k nimž došlo letos v červnu.

Si Ťin-pching oznámil plán na vytvoření centra pro spolupráci v oblasti umělé inteligence pro země SCO a pozval členské státy k účasti na čínském programu výzkumu Měsíce. Tyto iniciativy mají posílit technologickou soběstačnost a spolupráci mezi členskými státy.

 

 

Summit SCO 2025 v Tianjinu byl významnou diplomatickou událostí, která posílila pozici Číny jako globálního lídra a koordinátora zemí Globálního Jihu. Výsledky, včetně plánů na ekonomickou a technologickou spolupráci, zlepšení vztahů s Indií a kritiky západní politiky, ukazují na ambici Číny vytvořit multipolární světový řád. Setkání lídrů podtrhlo oslabení vlivu USA v důsledku Trumpovy politiky America First a cel, která postihla země jako Indie a Čínu. Zatímco Čína a Rusko posilují své „bezmezné partnerství“, summit ukázal, že SCO může sloužit jako platforma pro koordinaci zemí, které se stavějí proti západní dominanci.

Dění v Číně sledoval také český politik Jan Zahradil. Na síti X napsal: „Tahle jediná fotka stačí, aby si člověk uvědomil, v jaké alternativní realitě tady v Evropě žijeme. Dlouho už netaháme za delší konec provazu, jako ještě před čtvrt stoletím. Zvykejme si. Mimochodem, jen tyhle tři státy dohromady, to jsou 3 miliardy lidí, 37 % světové populace.“

 

 

Na jeho slova reagovala „havloidka z Brna“ Dagmar Vohradská: „Zvykejme si? Co vy jste za hnusného člověka?“

A Zahradil jí odpověděl: „Vy si taky zvykejte.“

 

 

Čínským vojákům z tribuny zamávají Kim Čong-un i Putin

Summit doprovázely kulturní akce, jako byla výstava nehmotného kulturního dědictví Tianjinu a představení Creating a Shared Future. Ve středu se má ještě odehrát vojenská přehlídka v Pekingu, na které se očekává účast vůdců jako Kim Čong-un, Putin a další, což má demonstrovat vojenskou sílu Číny a její alianční vazby. Severokorejský lídr Kim Čong-un už odcestoval do Číny speciálním obrněným vlakem z Pchjongjangu.

 

 

Celkem se očekává účast více než 20 hlav států a vlád, což zdůrazňuje význam přehlídky jako geopolitické demonstrace síly a jednoty Číny a jejích spojenců. Přehlídka navazuje na summit SCO v Tianjinu a bude zahrnovat ukázky nejmodernější vojenské techniky, včetně protilodních střel, bojových dronů a balistických raket schopných nést jaderné zbraně.

Přítomnost lídrů na tribuně má mít symbolický význam, protože Čína chce prostřednictvím přehlídky demonstrovat vojenskou sílu a podtrhnout svou roli vůdce multipolárního světového řádu v opozici vůči Západu.

Psali jsme:

V Číně se píší dějiny, my v ulitě to nejsme schopni vnímat. Profesor Drulák vysvětluje
Kancléř Merz zahřměl: Už léta si žijeme nad poměry
Putin: Západ falšuje historii druhé světové války
Trump: Dokud budu prezident, bude Tchaj-wan

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/09/01/china/china-sco-summit-xi-address-intl-hnk

https://t.co/1iwVtSG6SN

https://t.co/bBXmt8LOcq

https://t.co/GbhyyxMDmL

https://t.co/HBYS5lhe9d

https://t.co/K1eKVoHCvv

https://t.co/o1rqQWYhT7

https://t.co/V3ULcRzWEs

https://t.co/VcZJIuO6L9

https://twitter.com/BRICSinfo/status/1962201595728334990?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Dr_Hunmanet_PM/status/1962475105210233329?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/SCO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/VideoOfTheDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mfa_russia/status/1962360297605177689?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/narendramodi/status/1962085023034863976?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/narendramodi/status/1962345355045158979?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/narendramodi/status/1962357561581359495?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZahradilJan/status/1962217293636587581?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZahradilJan/status/1962496861807235167?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.dw.com/en/sco-summit-world-leaders-gather-in-chinas-tianjin/a-73823580

https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-pushes-new-global-order-flanked-by-leaders-russia-india-2025-09-01/

https://www.theguardian.com/world/2025/aug/31/putin-modi-erdogan-xi-china-talks

https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/31/china-xi-jinping-hosts-sco-meeting/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čína , Indie , Írán , Putin , summit , Turecko , Erdogan , Modi , Si , Pezeškian

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem Jana Zahradila, že summit SCO v Číně jen potvrdil, že Evropa už dlouho „netahá za delší konec provazu“?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Po útoku na Babiše: Gang, napojený na ODS, připomněl Vidlák. Lidovec se divil

23:39 Po útoku na Babiše: Gang, napojený na ODS, připomněl Vidlák. Lidovec se divil

CNN Prima NEWS odvysílala předvolební debatu s politiky Jihomoravského kraje. Ve studiu bylo chvílem…