17.10.2025 4:44 | Komentář

Je skutečně nepřijatelné, aby Filip Turek nastoupil do funkce ministra zahraničních věcí? Zkušení diplomaté zpochybňují, že by šlo při jednání se zahraničními partnery o problém. Bývalý český velvyslanec ve Francii a někdejší první náměstek ministra zahraničí Petr Drulák má stejný názor. „V zahraničí se minulost neřeší, partnery zajímají aktuální postoje,“ uvádí profesor Drulák s tím, že by Turek byl rozhodně lepší ministr než Lipavský.

„S Lipavským nebylo o čem mluvit.“ Překvapení od diplomatů, Turek nevadí
Foto: FCB
Popisek: Filip Turek na inauguraci polského prezidenta

Turek by dělal ostudu. S Turkem by se nikdo nebavil. Turek by snížil důstojnost Česka v zahraničí. Nejen takové věty už více než týden zní českých veřejným prostorem s nebývalou intenzitou. Hlavně politici končící Fialovy vlády společně s liberálními novináři a aktivisty již téměř týden od rána do večera varují před nominací Filipa Turka na post ministra zahraničních věcí.

Důvody této kampaně netřeba připomínat. Údajné Turkovy rasistické příspěvky před zhruba 15 lety na Facebooku, které mají být smazané, přičemž sám nově zvolený poslanec Motoristů odmítá, že by ty nejhorší kdy napsal. Deník N tvrdí, že jsou pravdivé, ale nepředložil žádný důkaz. 

Pod „kotel“ s Turkem navíc Deník N přikládá další údajné kauzy, jako například údajné vyhrožování muži ze saúdskoarabské ambasády, který napadl jeho tehdejší přítelkyni, a noviny se zabývají dokonce i tím, koho v minulosti Turek vozil v autě. 

Jde o bezprecedentní kampaň, kterou v takové míře nezažil snad ani Andrej Babiš. Veškerá česká média, sociální sítě i politické diskuse plní už prakticky týden v kuse jedno jediné jméno, Filip Turek. Přesněji řečeno příběhy, které o něm přinášejí některá média spojená s vládními politiky a s Hradem, zvláště pak právě Deník N. Všichni říkají jedno. Turek se nesmí stát ministrem zahraničí. Jak ale celou věc vidí ti, kteří se v diplomacii dlouhá léta pohybují? 

ParlamentníListy.cz měly možnost v uplynulých dnech hovořit s několika aktivními diplomaty. Někteří z nich jsou i nyní v aktivní službě a na postech velvyslanců. Shodují se, že objektivně by současné kauzy namířené na Filipa Turka Česku nijak u zahraničních partnerů neublížily. 

„To je velká iluze. Jedna věc jsou média, která se chytají každé senzace, a druhou věcí jsou standardní diplomatická jednání a vzájemné vztahy. Tam bych se žádného negativního efektu neobával. Sice ten mediální ruch kolem pana Turka přebralo i pár zahraničních novinářů, ale reálný dopad do našich vztahů s jinými zeměmi by v případě jeho jmenování ministrem nebyl žádný. Velvyslanci jsou v naprosté většině profesionálové, kteří své partnery hodnotí podle toho, jak přistupují ke své práci, zda umí vyjednávat a zda mají nějaké svoje myšlenky a silné názory. Nemusí s nimi souhlasit, ale mít silný názor a umět ho hájit, to je to, co se cení, nikoli nějaké deset dvacet let staré údajné posty na sítích,“ řekl naší redakci pod podmínkou anonymity velvyslanec České republiky v nejmenované zemi. 

Někteří zahraniční diplomaté prý dokonce Turka sledují a kdyby se stal ministrem, na jednání s ním by se těšili. „Řekli mi to teď někteří kolegové na jedné recepci, kde jsem byl. Ptali se, kdo bude ministrem atd. Tu kauzu prakticky nevnímali a divili se, čím se u nás doma zabýváme. Neměl bych to sice říkat, ale spíš se těšili na Turka, který by pro ně po čtyřech letech Lipavského byl vítanou změnou. Jeden kolega z diplomatického sboru mi vysloveně řekl, že by si jeho ministr zahraničí aspoň mohl po dlouhé době popovídat s někým chytrým a zajímavým, protože s Lipavským nebylo o čem mluvit,“ řekl další z aktivních členů české zahraniční služby.

Nejde o ojedinělé názory. Někteří naši diplomaté sice prý Filipa Turka nemusí, ale oceňují, že má výrazné názory, které je schopen argumentačně hájit. „Byl by to určitě daleko zajímavější šéf než Lipavský,“ sdělil nám jeden ze zaměstnanců Černínského paláce.

V podobném duchu hovoří pro ParlamentníListy.cz i profesor Petr Drulák, bývalý vysoce postavený diplomat, který působil jako první náměstek ministra zahraničí i jako český velvyslanec ve Francii.

„Je to bouře ve sklenici vody. Není úplně neobvyklé u veřejně činných osob, že oni v mládí zastávali různé extremistické názory. Zahraniční partneři se drží toho, jakým způsobem se daný člověk projevuje v době, kdy je ve veřejném životě. U Filipa Turka tu nějaká stopa, byť krátká, je, a navíc pokud jde o vznášená obvinění, ta pocházejí z těžko ověřitelných zdrojů. Odkazuje se na kdysi dávno smazané facebookové projevy, sám Turek se od části těch věcí distancuje a ostatní zdůvodňuje mladickou nerozvážností. To je určité vysvětlení,“ říká Drulák.

Snaha vyřadit Turka ze hry o Černínský palác je podle jeho slov účelová. „Nejde o nic, co by ho mělo zásadním způsobem diskvalifikovat pro výkon šéfa diplomacie, zejména ve světle toho, kdo jím je dnes a kdo jím byl poslední čtyři roky. Útoky na Filipa Turka jsou samozřejmě účelové; jsou vedeny rezistencí vůči jakýmkoli změnám v české zahraniční politice,” dodává profesor Petr Drulák pro ParlamentníListy.cz.

autor: Radim Panenka

