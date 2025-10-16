Kolaps, obrovská krize. Čeká nás, když AI nesplní, co se po ní chce

Ekonom a prognostik Peter Staněk varuje, že vyvolávání válečné hysterie vůči Rusku není o reálných bojích na frontě. Jde pravděpodobně o pouhou zástěrku pro hlubokou ekonomickou a finanční krizi, která se na Západě nezadržitelně blíží. Ani umělá inteligence podle něj nedokáže napravit chaos, který vytvářejí iracionální rozhodnutí západních elit.
Staněk upozorňuje, že ve společnosti narůstá odpor vůči digitální totalitě.
„Potřeba vytváření proválečného klimatu a následného prohlášení válečného stavu zrychlují. A najednou všechno zapadá do sebe. Mluví se o umělé inteligenci. Skupina takzvaných odborníků prohlásí, že umělá inteligence vyřeší všechny problémy lidstva – chudobu, války, nemoci, bohatství a tak dále. Stupidnější tezi jsem neslyšel. Tyhle problémy přece musí vyřešit člověk, lidstvo. Ale když vezmete hloupnutí mladé generace, která začíná už ve škole, tak se nemůžete divit tvrzení Zuckerberga nebo Bezose, že umělá inteligence bude za pár let inteligentnější než normální lidé, protože ti lidé mezitím zhloupli. Ne že by zvýšila inteligenci ta AI. Jestliže podle prognóz obrovská datová úložiště, funkčnost smart technologií, funkčnost umělé inteligence, těžba digitálních měn apod. budou tvořit až 60 procent spotřeby elektrické energie a zároveň spotřeby vody, které je stále méně a méně, vzniká otázka, proč AI má řešit problémy společnosti, která je ve své podstatě nelogická a hlavní jsou peníze, moc a neodpovědnost. To má řešit umělá inteligence?“ podivuje se Staněk.
Umělá inteligence se bude divit
Společnost podle něj plýtvá prostředky i přírodou. AI to pravděpodobně ví, protože čte všechny romány, zprávy, datové soubory apod. „Nevyhnutelně si poklepe na své kovové čelo a řekne si: ‚Proboha, vždyť oni jsou totálně nelogičtí‘,“ líčí prognostik blízkou budoucnost.
Zmínil také Muskovo tvrzení, že bude dodávat humanoidní roboty vybavené umělou inteligencí, které budou vybaveny umělou kůží, a dokonce i mimikou. A hlavní funkcí takového robota má být, že bude podávat nádobí do myčky.
„A když bude manželka odcházet do práce, podá jí kabát, usměje se a popřeje jí hezký den. Něco hloupějšího člověk už ani nemůže slyšet. A tohle se stává obrovským hitem. Přece nebudete utírat prach, na to máte robotický vysavač. Nebudete se starat o nákupy, protože máte inteligentní ledničku. A bude mít ta inteligentní lednička právo odemknout dveře vašeho bytu, aby doručovatel – robotický dron – mohl doručit potraviny? To nikomu nedochází?“ diví se Staněk. A dodává: „Protože je to cool a já nejsem vůl, výsledek je prostý.“
Nastane totální kolaps akciových trhů
Někteří odborníci už dříve prorokovali obrovskou finanční krizi, která má zatím několik měsíců zpoždění. „V březnu 2000 došlo ke kompletnímu kolapsu trhů. Všechny firmy, které v té době vyráběly dětské pleny. a stačilo mít v názvu dot-com, tak jejich akcie prudce stoupaly. Někdo to zbaštil a někdo shrábl 6,7 bilionů dolarů investic,“ připomněl ekonom a prognostik.
Naráží tím na období zhruba mezi lety 1997 až 2001, kdy prudce rostla hodnota akcií internetových a technologických společností. Investoři masivně investovali do nových dot-com firem, často i bez zisků nebo jasného obchodního plánu, v domnění, že internet navždy změní ekonomiku. Bublina splaskla v letech 2000 až 2001, což vedlo k bankrotu mnoha těchto společností a k velkým ztrátám na technologických burzách.
„V současnosti jsou biliony dolarů investovány do firem, které se věnují umělé inteligenci. A jestliže AI nesplní očekávání, která jsou do ní vkládána, tak dojde k totálnímu kolapsu akciových trhů. Bude to o to účinnější, že do dnešní doby největší objem financí a investorů se organizoval směrem ke státním dluhopisům vydávaným jednotlivými zeměmi. Státní dluhopisy celosvětově představovaly kolem osmdesáti bilionů. Podnikové dluhopisy představovaly kolem třiceti bilionů. V současnosti jsou 54 bilionů investice do podnikových akcií, především v oblasti firem umělé inteligence. Státní dluhopisy jsou šedesát bilionů. Zkuste domyslet důsledky, kdyby došlo ke kolapsu jednoho i druhého trhu,“ vyzývá Staněk.
A to je podle něj právě to, na co rozumní finanční analytici upozorňují a varují, že když k tomu dojde, tak to bude destruktivní krize planetárního rozsahu. „V tomhle ohledu můžete chápat, proč země BRICS přecházejí na národní měny a odmítají dolar. Proč Číňané a Indové vytvořili vlastní SWIFT,“ vysvětluje ekonom a prognostik.
SWIFT je zkratka pro Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci). Jedná se o globální síť a systém pro zasílání zpráv, který banky a finanční instituce používají k rychlému, bezpečnému a standardizovanému odesílání informací a instrukcí o finančních transakcích po celém světě. SWIFT sám o sobě nepřesouvá peníze, ale je komunikační páteří, která umožňuje pohyb peněz mezi bankami, a je tak nezbytný pro většinu mezinárodních plateb, tedy pro zahraniční platební styk.
Přijde krach dolaru i eura
Staněk odpovídá také na otázku, proč se stále více propaguje obchodování v národních měnách. „Pokud půjde ke dnu dolar – a on půjde v téhle krizi – tak ke dnu půjde také euro. Pak to bude velice zajímavá situace totálního finančního kolapsu,“ řekl prognostik a připomněl krizi v roce 1929, která vyústila do druhé světové války.
Domnívá se, že současní držitelé majetků nebudou chtít přijít o své bohatství. „Budou podnikat jakékoliv pokusy, aby oddálili to, co jsem popsal. Jedním z takových krásných paravánů je válečná hrozba a válečné šílenství. V Evropském parlamentu je volů hodně. Rozum se z evropských elit vytratil, zejména v Bruselu. V konečném důsledku to znamená, že elity budou pokračovat v realizaci tohoto scénáře za každou cenu, protože si myslí, že alespoň oddálí globální kolaps,“ upozornil Staněk.
Válečnou hysterii, která v posledních letech zachvátila Evropu, tak lze podle něj vnímat jen jako zástěrku hluboké finanční a morální krize Západu.
autor: Naďa Borská