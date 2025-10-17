Vích (SPD): Konec předražených nákupů, odchodů vojáků a ztráty suverenity.

Po čtyřech letech je však výsledek zřejmý – namísto posílení obranyschopnosti a soběstačnosti se Česká republika stala závislou na zahraničních dodávkách, přetíženém rozpočtu a nefunkční personální politice v armádě. Pokud má nová vláda po volbách 2025 situaci skutečně narovnat, musí skončit s politickým marketingem a vrátit resort obrany jeho původnímu poslání – obraně území a občanů České republiky, nikoli plnění cizích zájmů.
Jedním z největších selhání minulé vlády byly předražené a netransparentní nákupy vojenské techniky. Kabinet Petra Fialy opakovaně sliboval transparentnost a hospodárnost, realita je ale pravý opak. Obrovské zakázky, jako například nákup letounů F-35 či obrněnců CV90, probíhaly bez otevřené soutěže, mimo veřejnou kontrolu a často bez zapojení českého průmyslu. Tyto kontrakty nejenže zatížily státní rozpočet, ale zároveň vytlačily české podniky z obranného sektoru a prohloubily naši závislost na zahraničí. Nová vláda proto musí všechny tyto nevýhodné smlouvy přehodnotit, obnovit prioritu domácím výrobcům a státním podnikům ministerstva obrany a zavést skutečně transparentní systém zadávání zakázek. Každá koruna investovaná do obrany by měla zůstat v české ekonomice a přispět k rozvoji domácí soběstačnosti.
Dalším vážným problémem, který vláda ODS a jejích partnerů nezvládla, je katastrofální personální situace v armádě. Přes sliby o zlepšení podmínek služby se armáda potýká s vysokou odchodovostí zkušených vojáků, slabým náborem nových rekrutů a přetížením personálu. Jednotky jsou dlouhodobě podstavované a dochází k poklesu morálky. Bez motivovaných lidí však žádná armáda nefunguje. Nová vláda musí zlepšit platové i sociální podmínky vojáků a jejich rodin, zajistit kariérní jistotu, kvalitní výcvik a dostatečné zázemí. Současně je třeba znovu vybudovat systém aktivních záloh a územní obrany, který posílí schopnost státu reagovat na krize, a vrátit do škol brannou výchovu, která mladé lidi povede k odpovědnosti a vlastenectví.
Vážné nedostatky se projevují také v oblasti protivzdušné obrany a ochrany proti dronům. Současné konflikty ukazují, že budoucnost obrany leží právě v těchto schopnostech, přesto Česká republika zůstává v této oblasti nepřipravená. Modernizace protivzdušné obrany se neustále odkládá, chybí jasná strategie i domácí výrobní kapacity. Místo investic do skutečně potřebných systémů se vláda soustředila na prestižní projekty bez přímého přínosu pro bezpečnost občanů. Nová vláda musí proto zahájit reálnou modernizaci protivzdušné obrany, rozvinout domácí výzkum v oblasti dronů, rušicích technologií a elektronického boje a zajistit, aby se na výrobě i servisu podílely české podniky a výzkumné instituce.
Obranná soběstačnost by měla být páteří celé bezpečnostní politiky státu. Předchozí vláda sice o jejím posílení často mluvila, ve skutečnosti však státní podniky přehlížela a upřednostňovala drahé zahraniční kontrakty. Česká republika tak přichází nejen o pracovní místa, ale i o know-how a schopnost vlastní výroby a oprav v krizových situacích. Nová vláda musí tento trend zvrátit, zachovat a posílit státní podniky ministerstva obrany, obnovit výrobu munice a modernizaci techniky na našem území a vytvořit dlouhodobý plán obranné soběstačnosti včetně domácích zdrojů energií a materiálů.
Zásadní změnu si vyžaduje také samotné pojetí české obranné politiky. Obrana České republiky musí být v první řadě suverénní a nezávislá. Vláda Petra Fialy podřídila českou obranu rozhodnutím NATO a Evropské unie, čímž oslabovala naši schopnost rozhodovat o vlastních bezpečnostních otázkách. Nová vláda musí obnovit princip, že o nasazení českých vojáků rozhoduje výhradně Parlament České republiky, a že česká armáda slouží především k obraně našeho území a našich občanů, nikoliv přednostně k zahraničním misím bez jasného přínosu.
Situace, kterou nová vláda přebírá, je tedy vážná. Resort obrany je poznamenán předraženými nákupy, nefunkčním systémem řízení, odchody kvalifikovaných vojáků, ztrátou soběstačnosti i závislostí na zahraničních dodavatelích. Pokud má dojít k nápravě, musí se změnit samotná filozofie obrany: postavit ji na vlastních silách, českých lidech a českých podnicích. Pouze tak se Česká republika může znovu stát skutečně obranyschopným a suverénním státem. To je cesta, kterou je potřeba prosazovat a která jediná zaručí našim občanům bezpečí a důstojnou budoucnost.
Ing. Radovan Vích
Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích
autor: PV