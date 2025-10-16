„Vy jste okradl lidi.“ Gregor vrátil Zdechovskému tvrdou ránu

16.10.2025 21:15 | Monitoring

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se pustil do Matěje Gregora, nově zvoleného za Motoristy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vyčítá mu spojení se spolkem Odchod, který prosazuje vystoupení z EU a vybírá peníze od dárců. Motoristé přitom czexit oficiálně nepodporují. Gregor Zdechovskému útok vrátil připomenutím jeho problematické minulosti, kdy působil jako mluvčí společnosti kritizované pro používání lichvářských praktik.

„Vy jste okradl lidi.“ Gregor vrátil Zdechovskému tvrdou ránu
Foto: Repro YouTube
Popisek: Matěj Gregor

Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL), poslanci Evropského parlamentu, leží v žaludku Motoristé. Svůj profil na síti X tapetuje příspěvky věnovanými Filipu Turkovi. „Turek od Motorek nemůže být ani ministrem, ani poslancem,“ rozčílil se politik poté, co své sledující překvapil hádankou: „Kdo odvezl Ivana Jonáka po propuštění z vězení domů? Odpověď má 5 písmen.“

 

 

 

Ve svých útocích nevynechal ani dalšího čerstvě zvoleného poslance Motoristů – Matěje Gregora. „A tento další vypečený kousek od Motoristů znáte? Jejich poslanec Gregor vymyslel ekonomické perpetuum mobile: vybírá od lidí peníze na vystoupení z EU, přitom czexit nepodporuje. Zajistil si tak nekonečný zdroj příjmů…,“ napsal Zdechovský.

 

 

Anketa

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?

84%
13%
3%
hlasovalo: 9517 lidí
 Svým vyjádřením narážel na fakt, že Motoristé sobě oficiálně nepodporují czexit, tedy vystoupení České republiky z Evropské unie. Preferují reformu EU zevnitř, nikoli odchod. Kritizují některé evropské politiky, zejména Green Deal a regulace spojené s automobilovým průmyslem, považují je za omezující pro svobodu občanů a českou ekonomiku. Jejich postoj je spíše euroskeptický, zaměřený na větší suverenitu členských států, ale pro zachování členství v EU.

Matěj Gregor, poslanec Motoristů a zakladatel spolku Odchod, sám uvedl, že czexit není aktuálním tématem. Vyjádřil se, že v současné geopolitické situaci považuje členství v EU za realistickou volbu, přestože kritizuje některé aspekty fungování Unie.

Spolek Odchod, oficiálně registrovaný jako občanské sdružení Odchod.eu, je česká nezisková organizace zaměřená na propagaci vystoupení České republiky z Evropské unie, tzv. czexit. Byl založen v červenci 2020 v Ostravě a jeho hlavním cílem je prosazovat debatu o odchodu z EU, včetně iniciativ na referendum o této otázce.

Spolek je úzce propojen s Matějem Gregorem, mladým politikem (narozen 2002), který je jeho zakladatelem. Gregor, pocházející z Ostravy, založil Odchod ještě jako teenager a vedl ho několik let. V roce 2021 společně s influencerem Františkem Kubáskem vedl crowdfundingovou kampaň na Startovači, která vybrala přes milion korun na podporu aktivit spolku, včetně platformy Incorrect.cz.

Bc. Matěj Gregor

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Gregor se později profiloval jako vycházející hvězda české pravice – působil ve Svobodných, ale v roce 2024 přešel k hnutí Motoristé sobě, kde se stal předsedou mládežnické organizace Generace Motor a místopředsedou hnutí. V letošních sněmovních volbách kandidoval z čela kandidátky v Moravskoslezském kraji a získal mandát poslance. Je nejmladším členem poslaneckého klubu Motoristů.

Spolek Odchod stále sbírá prostředky přes transparentní účet. Od října 2024 vybral téměř 250 tisíc korun. Aktuální zůstatek je 4 716 korun.

Europoslanci Zdechovskému Gregor na síti X odpověděl: „Já vedu zapsaný spolek, který od začátku rozvíjí euroskeptické myšlenky a jasně definuje, že NENÍ politickou stranou. Od 18 jsem bez dotací něco vybudoval na základě dobrovolných dárců, kteří nás podporují dodnes. Vy jste v mém věku okrádal lidi lichvou a ještě to chodil obhajovat do televize.“

 

 

Svými slovy odkazoval na Zdechovského pracovní zkušenost v letech 2011–2013, kdy působil jako mediální zástupce a mluvčí společnosti CPE Credits of Private Equity, dříve známé jako Credit Europe Bank Czech, spojené s firmami nabízejícími spotřebitelské úvěry.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tato firma byla opakovaně kritizována za lichvářské praktiky – vysoké úroky, skryté poplatky a agresivní vymáhání dluhů, které vedly k tomu, že desítky klientů přišly o značné částky peněz.

Zdechovský v té době firmu veřejně obhajoval v médiích, kde bagatelizoval stížnosti klientů a tvrdil, že jde o normální úvěrové procesy.

Psali jsme:

„Zapíchněte Turka. Zm*d.“ Programátor Grudl vyslal drsný vzkaz
Gregor (Motoristé): Rozhodně to není naše cílová rovinka. Toto je startovací čára
Chtěl vystupovat z EU, teď radí zůstat. Ukazuje se, že změna je možná, vysvětluje Gregor
Seznam si udělal průzkum: Mladí lidé jsou v EU velmi spokojení

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/jak-vydelat-na-uverech-podnikavci-to-zkousi-pres-pokuty-297341

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2901842626

https://t.co/2TSNRwo4li

https://t.co/xmskPkCXkk

https://twitter.com/matesgregor/status/1978846654896726256?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/1978758670839058459?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/1978769343014945119?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/1978832292136005816?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.expres.cz/zpravy/matej-gregor-vybrali-milion-na-vystoupeni-z-evropske-unie-kdy-ty-prachy-tedy-jsou.A251015_152627_dx-zpravy_chlp

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Chtel-vystupovat-z-EU-ted-radi-zustat-Ukazuje-se-ze-zmena-je-mozna-vysvetluje-Gregor-769218

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sedm-let-stara-reportaz-CT-ukazala-na-Zdechovskeho-v-hruznych-barvach-Smradlavych-penez-ktere-bral-bych-se-bal-dotknout-rekl-zdroj-615881?fbclid=IwAR0RWu2vqbbKHWSK3hwjaDf99d_txXBIAJglBB1EwXw0AYLqM9g1AU49G0Q

https://www.penize.cz/spotrebitelske-uvery/250062-spotrebitelske-uvery-poskozeni-v-kauze-cpe-upsali-jsme-se-dablu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , odchod , Turek , Gregor , motoristé , Zdechovský , czexit

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se Zdechovského kritikou Matěje Gregora?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Vedení Sněmovny

Dobrý den, je dost možné, že místopředsedou Sněmovny bude chtít být Rakušan, jak tvrdíte. Zajímá mě, co vy na to? Budete to dělat stejně jako předchozí vláda a kádrovat kandidáty jiných nebo nerespektovat výsledky voleb a nerozdělovat podle nich třeba právě obsazení vedení sněmovny? Už jsem postřehl...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Vy jste okradl lidi.“ Gregor vrátil Zdechovskému tvrdou ránu

21:15 „Vy jste okradl lidi.“ Gregor vrátil Zdechovskému tvrdou ránu

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se pustil do Matěje Gregora, nově zvoleného za Motoristy do …