„Vy jste okradl lidi.“ Gregor vrátil Zdechovskému tvrdou ránu

Tomáši Zdechovskému (KDU-ČSL), poslanci Evropského parlamentu, leží v žaludku Motoristé. Svůj profil na síti X tapetuje příspěvky věnovanými Filipu Turkovi. „Turek od Motorek nemůže být ani ministrem, ani poslancem,“ rozčílil se politik poté, co své sledující překvapil hádankou: „Kdo odvezl Ivana Jonáka po propuštění z vězení domů? Odpověď má 5 písmen.“
Celé tady:https://t.co/xmskPkCXkk— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 16, 2025
Dnes si dáme hádanku:— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 16, 2025
Kdo odvezl Ivana Jonáka po propuštění z vězení domů?
Odpověď má 5 písmen.
Ve svých útocích nevynechal ani dalšího čerstvě zvoleného poslance Motoristů – Matěje Gregora. „A tento další vypečený kousek od Motoristů znáte? Jejich poslanec Gregor vymyslel ekonomické perpetuum mobile: vybírá od lidí peníze na vystoupení z EU, přitom czexit nepodporuje. Zajistil si tak nekonečný zdroj příjmů…,“ napsal Zdechovský.
A tento další vypečený kousek od Motoristů znáte? ?? Jejich poslanec Gregor vymyslel ekonomické perpetuum mobile: vybírá od lidí peníze na vystoupení z EU, přitom Czexit nepodporuje. Zajistil si tak nekonečný zdroj přijmů… ?? pic.twitter.com/2TSNRwo4li— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) October 16, 2025
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Matěj Gregor, poslanec Motoristů a zakladatel spolku Odchod, sám uvedl, že czexit není aktuálním tématem. Vyjádřil se, že v současné geopolitické situaci považuje členství v EU za realistickou volbu, přestože kritizuje některé aspekty fungování Unie.
Spolek Odchod, oficiálně registrovaný jako občanské sdružení Odchod.eu, je česká nezisková organizace zaměřená na propagaci vystoupení České republiky z Evropské unie, tzv. czexit. Byl založen v červenci 2020 v Ostravě a jeho hlavním cílem je prosazovat debatu o odchodu z EU, včetně iniciativ na referendum o této otázce.
Spolek je úzce propojen s Matějem Gregorem, mladým politikem (narozen 2002), který je jeho zakladatelem. Gregor, pocházející z Ostravy, založil Odchod ještě jako teenager a vedl ho několik let. V roce 2021 společně s influencerem Františkem Kubáskem vedl crowdfundingovou kampaň na Startovači, která vybrala přes milion korun na podporu aktivit spolku, včetně platformy Incorrect.cz.
Gregor se později profiloval jako vycházející hvězda české pravice – působil ve Svobodných, ale v roce 2024 přešel k hnutí Motoristé sobě, kde se stal předsedou mládežnické organizace Generace Motor a místopředsedou hnutí. V letošních sněmovních volbách kandidoval z čela kandidátky v Moravskoslezském kraji a získal mandát poslance. Je nejmladším členem poslaneckého klubu Motoristů.
Spolek Odchod stále sbírá prostředky přes transparentní účet. Od října 2024 vybral téměř 250 tisíc korun. Aktuální zůstatek je 4 716 korun.
Europoslanci Zdechovskému Gregor na síti X odpověděl: „Já vedu zapsaný spolek, který od začátku rozvíjí euroskeptické myšlenky a jasně definuje, že NENÍ politickou stranou. Od 18 jsem bez dotací něco vybudoval na základě dobrovolných dárců, kteří nás podporují dodnes. Vy jste v mém věku okrádal lidi lichvou a ještě to chodil obhajovat do televize.“
Já vedu zapsaný spolek, který od začátku rozvíjí euroskepticke myšlenky a jasně definuje, že NENÍ politickou stranou. Od 18 jsem bez dotací něco vybudoval na základě dobrovolných dárců, kteří nás podporují dodnes. Vy jste v mém věku okrádal lidi lichvou a ještě to chodil…— Matěj Gregor (@matesgregor) October 16, 2025
Svými slovy odkazoval na Zdechovského pracovní zkušenost v letech 2011–2013, kdy působil jako mediální zástupce a mluvčí společnosti CPE Credits of Private Equity, dříve známé jako Credit Europe Bank Czech, spojené s firmami nabízejícími spotřebitelské úvěry.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Tato firma byla opakovaně kritizována za lichvářské praktiky – vysoké úroky, skryté poplatky a agresivní vymáhání dluhů, které vedly k tomu, že desítky klientů přišly o značné částky peněz.
Zdechovský v té době firmu veřejně obhajoval v médiích, kde bagatelizoval stížnosti klientů a tvrdil, že jde o normální úvěrové procesy.
autor: Naďa Borská