Lysak povede nově vytvořenou městskou vojenskou správu, což je běžná praxe ve válkou zasažené Ukrajině. Prezident má kvůli válečnému stavu větší moc nad místními úřady. Zelenského kritici však říkají, že si uzurpuje příliš velkou moc a do úřadů dosazuje své věrné.
Truchanov, který byl poprvé zvolen v roce 2014 a který podle agentury Reuters dal jasně najevo, že je proti derusifikaci Ukrajiny, popřel, že by měl ruské občanství, a uvedl, že se obrátí na soud. Volby jsou v současné době pozastaveny kvůli stannému právu.
Ruský investigativní žurnalistický server Insider napsal, že Truchanov je skutečně ruským občanem, ale že pas, který zveřejnila ukrajinská tajná služba SBU, je falešný. Truchanov měl dva ruské pasy – jeden s číslem začínajícím 4604 vydaný 15. dubna 2003 a druhý s číslem začínajícím 4611 vydaný 24. března 2011, uvedl Insider s odvoláním na ruské oficiální databáze.
Publicistka Anastasia Piljavská sepsala pro britský konzervativní časopis The Spectator komentář, v němž tvrdí, že Zelenskyj zahájil trojitý útok na Oděsu – na její jazyk, historii a zvolenou vládu. „Město, které téměř čtyři roky snášelo neúprosné bombardování a drželo ukrajinskou námořní frontu, se nyní ocitá v obležení vlastního hlavního města,“ napsala komentátorka s tím, že Zelenskyj nenechal ani rozhodnout soud, zda dnes již bývalý starosta Oděsy má v úřadu skončit, zda skutečně vlastní ruský pas a zda se vůči Ukrajině něčeho dopustil. Zelenskyj přesto nechal Truchanovi odebrat občanství.
Publicistka má za to, že Truchanov byl úřadu a moci zbaven účelově, aby se nemohl ucházet např. o prezidentský úřad, až dojde k volbám. Podle komentátorky je bývalý starosta Oděsy pragmatickým politikem, který by mohl pozitivně zapůsobit na celou řadu voličů. A právě to si prý Zelenskyj nepřeje. „V zemi, která tvrdí, že bojuje za svobodu, demokracii a právní stát, takové kroky zvoní jako poplašné zvony,“ napsala Piljavská.
Nakonec konstatovala, že Zelenskyj se začíná chovat jako Rusové. Dosazuje do úřadů lidi, jaké uzná za vhodné a neohlíží se přitom na to, zda s tím občané souhlasí, či nikoli.
