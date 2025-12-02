100 mužů na kilometr čtvereční ztrácejí Rusové, utěšují se Ukrajinci

Válka na Ukrajině stále probíhá a evropští lídři se rozhodli postavit kolem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského takřka jako živá hradba. V době, kdy vyjednavač prezidenta Donalda Trumpa vyráží do Moskvy, aby dál jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení ruské agrese na Ukrajině. V době, kdy Rusové Ukrajince na frontě dál drtí. Zazněl odhad, kdy asi tak získají celou Doněckou oblast.

100 mužů na kilometr čtvereční ztrácejí Rusové, utěšují se Ukrajinci
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Evropští lídři se v pondělí shromáždili, aby vyjádřili podporu ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému po americko-ukrajinských jednáních o revizi mírového návrhu, zatímco americký vyslanec mířil do Moskvy, aby informoval Kreml. Bílý dům uvedl, že Witkoffa na jeho cestě do Ruska doprovodí Trumpův poradce a zeť Jared Kushner.

Zelenského v Paříži vřele přijal francouzský prezident Emmanuel Macron a oba se připojili k telefonátu s přibližně tuctem dalších evropských lídrů, včetně těch z Velké Británie, Německa, Itálie, Polska a Evropské unie.

O debatách Zelenského s evropskými lídry informovala agentura Reuters, která také připomněla, že je Ukrajina momentálně pod opravdu velkým tlakem, protože na frontě prohrává, vláda v Kyjevě řeší velký korupční skandál a USA jako největší spojenec Ukrajiny na ni tlačí, aby na mírovou dohodu opravdu přistoupila.

Zelenskyj požádal své západní spojence, aby zajistili, že Rusko nebude odměněno za válku, kterou rozpoutalo, a vyjádřil naději, že se po návštěvě Trumpova zvláštního vyslance Stevea Witkoffa v Rusku tento týden uskuteční rozhovory s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

„Jsou to zvláštní dny, kdy se toho může opravdu hodně změnit – a mění se každý den. Včera ukrajinská delegace jednala ve Spojených státech. Zítra, jak všichni víme, bude vyslanec prezidenta Spojených států v Rusku. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom tuto válku ukončili – a musí být ukončena důstojně,“ zdůraznil Volodymyr Zelenskyj.

Podle hlavy státu může aktivní a poctivá práce Ukrajiny, Evropy a Spojených států ve prospěch míru a zaručené bezpečnosti ochránit dlouhodobé zájmy demokratického světa.

„Ačkoli se někdy může zdát, že každý je sám za sebe – Spojené státy, Evropa – všichni stejně potřebujeme bezpečnost a normální ekonomický rozvoj, věřte mi. A to je náš společný zájem. A proto je naším společným zájmem žít bez války,“ zdůraznil prezident.

Macron novinářům řekl, že pouze Ukrajina může v mírových jednáních s Ruskem rozhodovat o svých územích. Francouzský prezident „zdůraznil zásadní význam bezpečnostních záruk nezbytných pro Ukrajinu“, uvedl Elysejský palác.

Podle Oleksije Melnyka, spoluředitele programů zahraničních vztahů a mezinárodní bezpečnosti v Razumkovově centru v Kyjevě, se „zdá, že (původní) plán byl navržen tak, aby pomohl Ukrajině kapitulovat“. Ale i nový plán počítá s limitem na velikost ukrajinské armády a zákazem vstupu Ukrajiny do NATO, a to jsou obě podmínky, které podle serveru Kyiv Independent Ukrajina vnímá jako jen velmi těžko přijatelné. Společně s uznáním okupovaných území za ruská.

Debata se vede ve chvíli, kdy Rusové zabírají další a další metry ukrajinského území, oznámili dobytí Pokrovsku a z pohledu Ukrajiny je situace velice problematická i v dalších úsecích fronty.

Bezpečnostní expert Viktor Kevlijuk varoval, že situaci v sektoru Huljajpole v Záporožské oblasti lze popsat jako „nejhrozivější a nejdynamičtější“. „Situace je dnes velmi obtížná, ale to není důvod k zastavení bojů,“ uvedl Kevlijuk.

Rusko prý dosahuje pouze malých taktických zisků za extrémně vysokou cenu, přibližně 100 mrtvých nebo těžce zraněných na kilometr čtvereční. Podle analytické skupiny DeepState Rusko v říjnu dobylo přibližně 267 kilometrů čtverečních, což je zhruba stejně jako v září a představuje asi 0,04 % ukrajinského území. Postup se však v listopadu zrychlil, když ruské jednotky údajně dobyly dalších 505 kilometrů čtverečních.

Institut pro studium války odhaduje, že pokud by ruské síly postupovaly současným tempem, dobyly by zbytek Doněcké oblasti do srpna 2027.

Rusko by mohl k jednacímu stolu dotlačit větší tlak Spojených států, ale takový tlak by pravděpodobně musel zahrnovat i sankce na Čínu a Indii coby důležité partnery Ruské federace a k tomu pravděpodobně nedojde.

Michail Polianskij, postdoktorandský výzkumník ve výzkumném oddělení mezinárodních institucí PRIF, uvedl, že USA nebudou riskovat úder pro svou vlastní ekonomii, která se potýká s problémy.

autor: Miloš Polák

