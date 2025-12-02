Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Zelenského v Paříži vřele přijal francouzský prezident Emmanuel Macron a oba se připojili k telefonátu s přibližně tuctem dalších evropských lídrů, včetně těch z Velké Británie, Německa, Itálie, Polska a Evropské unie.
O debatách Zelenského s evropskými lídry informovala agentura Reuters, která také připomněla, že je Ukrajina momentálně pod opravdu velkým tlakem, protože na frontě prohrává, vláda v Kyjevě řeší velký korupční skandál a USA jako největší spojenec Ukrajiny na ni tlačí, aby na mírovou dohodu opravdu přistoupila.
Zelenskyj požádal své západní spojence, aby zajistili, že Rusko nebude odměněno za válku, kterou rozpoutalo, a vyjádřil naději, že se po návštěvě Trumpova zvláštního vyslance Stevea Witkoffa v Rusku tento týden uskuteční rozhovory s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
„Jsou to zvláštní dny, kdy se toho může opravdu hodně změnit – a mění se každý den. Včera ukrajinská delegace jednala ve Spojených státech. Zítra, jak všichni víme, bude vyslanec prezidenta Spojených států v Rusku. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom tuto válku ukončili – a musí být ukončena důstojně,“ zdůraznil Volodymyr Zelenskyj.
Podle hlavy státu může aktivní a poctivá práce Ukrajiny, Evropy a Spojených států ve prospěch míru a zaručené bezpečnosti ochránit dlouhodobé zájmy demokratického světa.
Macron novinářům řekl, že pouze Ukrajina může v mírových jednáních s Ruskem rozhodovat o svých územích. Francouzský prezident „zdůraznil zásadní význam bezpečnostních záruk nezbytných pro Ukrajinu“, uvedl Elysejský palác.
Podle Oleksije Melnyka, spoluředitele programů zahraničních vztahů a mezinárodní bezpečnosti v Razumkovově centru v Kyjevě, se „zdá, že (původní) plán byl navržen tak, aby pomohl Ukrajině kapitulovat“. Ale i nový plán počítá s limitem na velikost ukrajinské armády a zákazem vstupu Ukrajiny do NATO, a to jsou obě podmínky, které podle serveru Kyiv Independent Ukrajina vnímá jako jen velmi těžko přijatelné. Společně s uznáním okupovaných území za ruská.
Debata se vede ve chvíli, kdy Rusové zabírají další a další metry ukrajinského území, oznámili dobytí Pokrovsku a z pohledu Ukrajiny je situace velice problematická i v dalších úsecích fronty.
Bezpečnostní expert Viktor Kevlijuk varoval, že situaci v sektoru Huljajpole v Záporožské oblasti lze popsat jako „nejhrozivější a nejdynamičtější“. „Situace je dnes velmi obtížná, ale to není důvod k zastavení bojů,“ uvedl Kevlijuk.
Rusko prý dosahuje pouze malých taktických zisků za extrémně vysokou cenu, přibližně 100 mrtvých nebo těžce zraněných na kilometr čtvereční. Podle analytické skupiny DeepState Rusko v říjnu dobylo přibližně 267 kilometrů čtverečních, což je zhruba stejně jako v září a představuje asi 0,04 % ukrajinského území. Postup se však v listopadu zrychlil, když ruské jednotky údajně dobyly dalších 505 kilometrů čtverečních.
Rusko by mohl k jednacímu stolu dotlačit větší tlak Spojených států, ale takový tlak by pravděpodobně musel zahrnovat i sankce na Čínu a Indii coby důležité partnery Ruské federace a k tomu pravděpodobně nedojde.
Michail Polianskij, postdoktorandský výzkumník ve výzkumném oddělení mezinárodních institucí PRIF, uvedl, že USA nebudou riskovat úder pro svou vlastní ekonomii, která se potýká s problémy.
autor: Miloš Polák
