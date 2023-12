1278 Kč. Takhle draze jste nejedli od revoluce. Tesco, Albert, Kaufland – kuřecí, kapr, čokoláda. Máme čísla

reklama

Přestože analytici i jednotlivá média přišli s různými výpočty, shodovali se v jedné věci – v tom, že si Češi za jídlo nemálo připlatili. Investiční společnost eToro, letos v analýze, na niž upozornila ČTK, uvedla, že letos byla štědrovečerní večere o 16 procent dražší než loni a čtyřčlenná rodina za ni zaplatila až 852 korun, přičemž byl tak letošní Štědrý den nominálně nejdražší od roku 1989. Dle firmy zdražil kapr o 48 korun a připlatili si i ti, kteří dávají přednost řízkům. Kuřecí maso totiž podražilo o 56 procent. Zajímavé je v tomto ohledu, že ještě vloni analytici investiční společnosti eToro zjistili, že kapr s bramborovým salátem a rybí polévkou vyšel na 654 korun, což je o téměř 200 korun méně než letos.



Také TV Nova informovala, že letos byla štědrovečerní večeře nejdražší od roku 1989 a o ceně 852 korun, což je o 16 procent více než vloni. A SeznamZprávy.cz pak připočetly i nápoje a podívaly se na jednotlivé ceny surovin bramborového salátu a sváteční hostina s rybí polévkou a kaprem, bramborovým salátem a řízky dle nich při připočtení piva či sektu pro čtyřčlennou rodinu rázem vyšla až na 1278 korun.

Přestože se jedná o slavnostní menu, 1278 korun přece jen není částka, kterou by rodiny mohly už v tak finančně napjatý vánoční čas vynaložit bez toho, aby to pocítily a mnozí lidé se tak letos snažili využít alespoň šance ušetřit i pár korun díky předvánočním slevám. Byly ovšem tyto slevy skutečně „neporazitelné“, jak nám tvrdí české supermarkety? Odpověď nám mohou pomoci najít ceny z předvánočních letáků v sousedním Polsku.



Začít můžeme u samotných kaprů, jelikož 100 gramů kapra v sousedním Polsku v supermarketu Biedronka vyšlo na necelé dva zloté, tedy lehce přes 11 korun. A v Česku? V akci v Kauflandu se dal sehnat kapr nejlevněji za 18,90 korun. U kilového kapra jste pak v Polsku mohli zaplatit přes 112 korun, kdežto v Česku 189 korun. A levněji byste u nás kapra nekoupili ani s tím, že byste si jej museli sami zabít a vykuchat – i ten živý byl dražší než porcovaný v Polsku a stál dle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) přes 122 korun.









Po kaprovi musí přijít na řadu i druhá nejvíce zastoupená ingredience v tradiční štědrovečerní večeři, což je brambor. Kilo konzumních brambor stálo dle ČSÚ v prosinci průměrně 24,61 Kč. V Polsku? Tam byste kilo pořídili v Kauflandu již za 15,88 Kč. Při koupi 10 kg tak hlavní surovina pro přípravu bramborového salátu vyšla v sousední zemi levněji až o více než 87 korun.





A kdo si raději pochutná na kuřecích řízcích, nákupem v Česku prodělal ještě mnohem víc. Dle ČSÚ se totiž ceny kuřecích řízků v Česku průměrně ještě v listopadu, za nějž máme u nich poslední data, pohybovaly na 166 korunách za kilo. Poláci mohli v Kauflandu řízky při nákupu do tří kil na osobu pak mít jen za v přepočtu 62 korun. Inu to je víc i než ony „neporazitelné“ ceny, o nichž v Česku hovoří Albert, který své kuřecí řízky nabízí za 110 korun bez desetníku.







Pokračujme nakládanými okurkami. V Polsku vyjde sklenička kyselých okurek na v přepočtu 22 korun a kilo jich nestojí ani padesátikorunu (cca 48,20 Kč za kg).





V českém Tescu zaplatíte za okurky v nálevu hned 36,90 Kč, a to vás ještě čeká překvapení v podobě menšího balení, takže v důsledku přeplatíte ještě více než dvojnásobně, jelikož kilo okurek tu vyjde na 123 korun. Tudíž o 75 korun více.

A jestliže byste si toto trpké čtení chtěli zpříjemnit zbytky cukroví, pak vězte, že mouka, která je v předvánočním pečení nepostradatelnou surovinou, vyšla v prosinci dle ČSÚ Průměrně na 19,56 korun za kg, kdežto v Polsku šla sehnat za dva zloté, což je přibližně 11 korun a 30 haléřů. A asi netřeba psát, nakolik se to promítlo do cen hotového cukroví u nás, oproti tomu, které si mnohem laciněji mohli upéct Poláci.







On se nám totiž do cen vánočního pečiva a cukroví totiž propsal i tuk, například v podobě rostlinného oleje a mezitím, co v Česku litr oleje dle posledních dat v listopadu stál průměrně 50,8, v Polsku se prodával za lehce přes 28 korun.





A jestliže ještě děti po štědrovečerní hostině dostali chuť na něco sladkého, čekala peněženku českých rodin další rána, jelikož ani ceny sladkostí nejsou něčím, v čem bychom měli nad našimi sousedy navrch. Tak například taková 300gramová čokoláda Milka s oříšky a karamelem v Polsku vyjde na 51 korun a asi netřeba avizovat, že u nás to je mnohem více. Ale o kolik? Tak třeba v Tescu dokonce o tolik, že byste si za cenu jedné této čokolády v Česku mohli koupit v Polsku rovnou dvě. Cena v českém Tescu totiž činí 100 korun.









Polská čokoláda E. Wedel s nejrůznějšími příchutěmi pak šla pořídit i za 17 korun. A to je při porovnání cen v Česku hned bezstarostnější mlsání.

