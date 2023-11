150 tisíc Kč měsíčně pro Kubka. Poté, co část lékařů opustila sjezd

Poprvé se o paušálních náhradách pro šéfa ČLK Milana Kubka hlasovalo v sobotu. Tehdy šlo o navýšení ze 115 tisíc na 144 tisíc korun. Návrh neprošel, část delegátů však odjela a v neděli se návrh objevil znovu. Napodruhé usnesení prošlo – a rovnou vyšší. Místo 144 tisíc rovnou na 150 tisíc.

Podle právníků Mainstreamu peníze, které si z pokladny komory Milan Kubek bere, se již mnohokrát vymkly pravidlům, které stanovuje zákon i stanovy komory. Zákon č. 220/1991 Sb. totiž hovoří jasně, že lze proplácet jen přesně vyčíslené náhrady za čas, který lékaři strávili prací pro komoru, nebo proplácet vynaložené výdaje.

Praxi, podle níž se v současné době náhrady proplácejí, změnil právě Kubek. Za jeho předchůdce Davida Ratha se hodiny práce pro komoru vykazovaly, a ten byl podle toho placen. Kubek si právě nechal odhlasovat náhradu paušální. Během svého funkčního období si ji pak nechal dvakrát zvýšit. V roce 2021 mu navíc představenstvo České lékařské komory odsouhlasilo jednorázovou odměnu ve výši 345 tisíc.

Současné navýšení paušální náhrady bylo Kubkovi schváleno v samotném závěru uplynulého sjezdu. Právník Jan Mach návrh zdůvodnil tím, že jde o jiný návrh, než o kterém se hlasovalo den předtím. Zajímavé pak podle Mainstreamu je bezesporu i to, že v čerstvě zveřejněném zápisu ze sjezdu není o sobotním hlasování, kdy paušál nebyl navýšen, žádná zmínka.

Milan Kubek byl v době covidové zastáncem radikálních opatření a povinného očkování. Virální se stala jeho debata s profesorem a epidemiologem Jiřím Beranem, kterému Kubek spílal, že mate veřejnost. „To, co vy říkáte, patří do uzavřené debaty odborníků. A ne to vykládat takhle národu, veřejně, lidem, kteří si na to nemohou udělat jakýkoliv názor,“ mínil o Beranových výhradách k očkování těch, kdo již covid prodělali. Kubek si také stěžoval, že Beran nemá pokoru k vědeckým autoritám, které sám respektuje. „Sám nejsem odborník,“ přiznal Kubek. „To určitě nejste,“ řekl mu Beran.