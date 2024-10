18 měsíců v base dostal Tommy Robinson za film o migrantech

„Svoboda slova dnes utrpěla obrovskou ránu, když byl Tommy Robinson odsouzen k 18 měsícům vězení za zveřejnění politického dokumentu s názvem Umlčeno. Očekává se, že si odsedí devět měsíců. Tommy byl okamžitě odvezen do věznice Belmarsh, nejznámější věznice ve Spojeném království, přísně střeženého zařízení plného teroristů a vrahů. Tommy tam bude držen na samotce, protože britský vězeňský systém ovládají islámské vězeňské gangy a kdyby byl Tommy v běžné populaci, určitě by byl napaden. Devět měsíců na samotce je extrémně neobvyklý trest, protože je obecně považován za formu psychického mučení a mnoho jurisdikcí to po tuto dobu již nepovoluje. Tommy nebyl odsouzen za zločin; je držen za občanské pohrdání, přesto je držen ve vězení pro vrahy,“ píše Ezra Levant z Rebel News, který spoluzaložil spolu s Tommy Robinsonem. Levant je prostřednictvím právníků s Robinsonem v kontaktu.

Robinson, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon, neprojevil žádnou lítost a neexistovaly žádné reálné vyhlídky na rehabilitaci, řekl soudce Johnson a dodal, že „všechny jeho dosavadní činy naznačují, že se považuje za nad zákonem“.

Soudce Robinsonovi nabídl, že trest sníží o čtyři měsíce na 14 měsíců, pokud Robinson smaže dokumentární film ze sociálních sítí. To obviněný odmítl.

Britain's banned documentary - SILENCED pic.twitter.com/HKIBPsuZTA — Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) July 27, 2024

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4778 lidí

Robinson byl obviněn z pohrdání soudu. Přiznal se k 10 porušením příkazů nejvyššího soudu z roku 2021, píše The Guardian, což vedlo k tomu, že generální právní zástupce podal dvě žádosti o potrestání za pohrdání.

Robinson byl potrestaný také za podle soudu lživá tvrzení o Jamalu Hijazovi, který byl natočen, jak byl součástí konfliktu ve škole ve West Yorkshire. Robinson ve svém dokumentárním filmu Hijaziho označuje za násilníka, který napadal britské dívky.

Jamal Hijazi je potomek syrských uprchlíků. Do veřejného prostoru uniklo video ze školního hřiště, kde byl Hijazi součástí konfliktu. Ten se odehrál v roce 2018. Robinson se na místo rozjel s kamerou a natočil výpovědi jak Hijaziho spolužáků, tak i dokumentů získaných od pracovníků školy, kde je Hijazi vykreslený jako agresor. V dokumentárním filmu se Robinson zdržuje vlastních komentářů k případu. Nechává mluvit jen svědky a důkazy.

Přesto byl za medializaci případu hnán před soud. Jamal Hijazi spolu se svým otcem na pravicovém aktivistovi vysoudili 100 tisíc liber odškodného. Soudce Matthew Nicklin, který měl případ na starost, uvedl, že následky Robinsonových lží byly pro Hijaziho „obzvláště vážné“ a přiznal mu odškodné. Podle soudce Robinsonova medializace případu vedla k tomu, že Hijazi musel opustit školu a se svou rodinou i bydliště. Soud Robinsonovi nakázal, aby o případu nemluvil. Což promítáním na demonstraci 27. července Robinson porušil a i za to byl nyní jat do vězení.

Robinson u nynějšího soudu tvrdil, že Hijaziho a jeho otce soud za účasti médií vyslechl a vzal zcela v potaz jejich argumenty. Výpovědi pracovníků školy nebo Hijaziho bývalých spolužáků soud podle Robinsona bagatelizoval nebo nevzal vůbec v patrnost.

Ve Velké Británii zaznívají obavy, že Tommy Robinson by mohl být ve vězení ohrožen na životě. Jeho boj proti migraci vede i k tomu, že jej radikální islamistické skupiny považují za nepřítele. Ve vězeňském systému Velké Británie je velké množství radikálních islamistů, kteří by mohli usilovat o Robinsonův život. Na ohrožení reagoval i poslanec strany Reforma založené Nigelem Faragem. „Ať už je váš názor na Tommyho Robinsona jakýkoli, doufám, že je mu poskytnuta ochrana, kterou potřebuje k zajištění jeho bezpečnosti ve vězeňském systému. Řada mých voličů, slušných lidí, se právě toho obává – zeptám se jejich jménem na ministerstvu spravedlnosti,“ napsal na síti X Rupert Lowe, poslanec za Reform UK.

Whatever your view on Tommy Robinson, I hope that he is afforded the protection he needs to ensure his safety within the prison system.



Many of my constituents, decent people, have been in touch with their concerns - I will ask the Ministry of Justice on their behalf. — Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) October 28, 2024

„Bitva za svobodu slova a pravdu pokračuje v nezmenšeném stavu s neochvějným a posíleným přesvědčením. Bez obětí nikdy nemůže být revoluce. Berte tedy jeho oběť jako formu inspirace, jít za pravdou bez ohledu na to, kam to povede,“ zaznělo na účtu X Tommyho Robinsona, který svěřil do rukou svým přátelům.

ADMIN POST



We would just like to thank everyone who turned up to support Tommy today, all independent media, and the idiot in court who can't draw someones likeness if his or her life depended on it.



The battle for free speech and truth continues unabated with unwavering and… pic.twitter.com/x7r0GOwI2C — Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) October 28, 2024

Na účtu Tommyho Robinsona bylo také publikované plné znění připravovaného projevu obviněného, který se chystal přednést před soudem na svou obhajobu. Soud mu řeč pronést nedovolil. Tady je její plné znění:

„Vaše ctihodnosti, věřím ve svobodu slova a svobodu tisku. Mou povinností jako novináře je odhalovat pravdu a léta pracuji na tom, abych osvětlil výzvy ve společnosti, o kterých nikdo jiný nechce mluvit.

Viděl jste dokument, vaše ctihodnosti?

Pokud jste sledovali film ,Umlčeno‘, Vaše ctihodnosti, viděl jste, že jsem ve filmu neobviňoval a nevytvářel žádné domněnky. Jednoduše jsem zopakoval, co mi řekl ředitel školy a další a co bylo napsáno černé na bílém ve školních dokumentech. Nechal jsem svědky, aby vypovídali, a dal jsem jasně najevo, že Jamal ve svém právu na odpověď popírá všechna jejich obvinění proti němu. Vysvětluji verdikt soudce Nicklina a vysvětluji, že jsem ten případ prohrál.

Nemohl jsem zahrnout nic jiného, protože Jamal nepředložil soudu žádné důkazy a nepřivedl k soudu nikoho, kdo by za něj mluvil, kromě jeho otce. Žádní učitelé. Žádní sociální pracovníci. Žádní přátelé.

Právě kvůli tomu čelím těmto obviněním, kvůli tomu čelím vyhlídce na pobyt ve věznici s maximální ostrahou s riziky pro můj život, které to představuje.

Verdikt soudce Nicklina v tomto případě je mimořádný, a přestože případ způsobil můj rozvod a bankrot, mnohem důležitější je dopad, jaký měl jeho verdikt na ty odvážné děti, které přišly k soudu svědčit na mou obhajobu.

Soudce Nicklin účinně zahodil jejich svědectví. Řekl, že neví, proč lžou, ale přesto je označil za lháře.

Charlie, student třídy A, mě ani neměl rád nebo mě nepodporoval, ale byl dost odvážný, aby přišel k soudu svědčit.

Bailey Maclaren se pokusil o sebevraždu. Naštěstí začal znovu budovat svůj život. Musí překonat obvinění, že je rasista.

Mnoho dalších bylo postiženo.

Vedlejší škoda tohoto skandálního verdiktu byla příliš velká na to, aby veřejnost neznala pravdu.

Někteří lidé stále věří, že starší média jsou tu od toho, aby informovala o tom, co se děje, o pravdě, spíše než aby prosazovala silně zaujaté války vedené ideologií nebo politickými agendami.

No, v tomto případě se tisk zúčastnil soudu pouze v den, kdy Jamal a jeho otec poskytli svůj pohled na věc. Poté odešli od soudu a neobtěžovali se vrátit, aby si vyslechli svědectví dětí, které byly svědky obhajoby.

O celém vyváženém obrazu nemohla starší média informovat, protože tam nebyla; nezajímalo je, co říkají děti vypovídající na obhajobě.

A pak se soudce Nicklin pokusil zabránit tomu, aby se celý obraz dostal na veřejnost, vydáním svého soudního příkazu, kterým film zakázal. Soudce Nicklin mi zakázal předkládat stejné důkazy, které byly předloženy u soudu.

Pokud se jedná o tak jednoznačný případ, proč je nutné před veřejností skrývat fakta. Kdyby sledovali výpovědi svědků, jistě by došli ke stejnému závěru jako soudce Nicklin.

Jaká je tady agenda?

Příkaz měl zřejmě chránit Jamalovu pověst. Přesto to není Jamalova pověst, kterou tento legální cirkus poškodil.

Nepřeji Jamalovi nic špatného. Osobně si myslím, že byl obětí svých vlastních dravých právníků a těch, kteří tento příběh rozšířili po celém světě pro své vlastní účely.

Je velmi výmluvné, že Jamal nežádal, abych byl v tomto případě stíhán. Ani jeho právníci. Případ zahájil nejvyšší státní zástupce, vláda.

Mocné zájmy skrývající pravdu pro své vlastní účely bez ohledu na hrozné důsledky pro ty nevinné děti, které jsem zmínil, a další.

Film ,Umlčeno‘ jsem mohl promítnout kdykoli v předchozích třech letech. Já to neudělal.

Rozhodl jsem se však tento film pustit na Trafalgar Square 27. července tohoto roku. a jsem vděčný Elonu Muskovi a síti X za umožnění, aby film zůstal dostupný; za svobodu slova a svobodný tisk.

Takže pokud se mě ptáte, zda přiznávám vinu nebo ne, ano, jsem vinen tím, že jsem 27. července promítal film na Trafalgar Square. Jsem vinen z žurnalistiky.

A ačkoli necítím nic negativního proti Vám, Vaše Ctihodnosti, ani proti Vašemu soudu, ani proti celému soudnímu systému, pohrdám rozsudkem soudce Nicklina a jednáním, kterým se snaží před veřejností skrývat pravdu.

Soudce Nicklin se před případem pohádal se svým otcem a hádal se o mně. Měl odstoupit ještě předtím, než případ vůbec začal.

Svět se dívá. Stojím za pravdou, za svobodu projevu a svobodu tisku, a pokud mě to staví na špatnou stranu soudního příkazu, který vyšel od soudce Nicklina, tak budiž.

Pokud budu muset sedět ve vězení za to, že mluvím pravdu, tak jsem jen jedním z mnoha lidí, které nyní tato vláda vězní za věci, které říkají. Jsou to političtí vězni.

Tato vláda předčasně propouští násilníky, aby vytvořila prostor pro lidi, kteří tweetují věci, se kterými nesouhlasí.

Peter Lynch je první, kdo zaplatil nejvyšší cenu. Jednašedesátiletý otec a dědeček, nenásilný, ale uvězněný za své názory a řeč.

Pokud musím sedět ve vězení za to, že jsem odmítl být umlčen za publikování informací, které mi byly přineseny jako žurnalistovi... pak jsem na to připraven.“

ADMIN POST - TOMMY'S PREPARED STATEMENT - SHARE THIS EVERYWHERE!!!!



This is the speech Tommy prepared for court today, unfortunately he wasn't able to give the speech but it is his wish that you all get to read it for yourselves.



Your honour, I believe in freedom of speech and… — Tommy Robinson ???? (@TRobinsonNewEra) October 28, 2024

Nyní je Tommy Robinson ve věznici se zvýšenou ostrahou v Belmarsh.

Psali jsme: Omluvte se pořádně, jinak exekuce. ČT kličkování nepomohlo Mazat se s vámi už nebudeme. Po dalším „atentátu“ na Fica varování Pronajal si menší jachtu. Leonardo DiCaprio, bojovník proti oteplování, „šel do sebe“ „Všichni jsou na tom už líp než Německo.“ Přečetli si dnes Němci