20 miliard na obranné výdaje. Dosluhující vláda ještě jednala

Premiér vysvětlil, že cílem nové strategie je do roku 2035 zajistit plně dostupné digitální zdravotnictví. „Výsledkem úkolů, které strategie elektronického zdravotnictví rozpracovává, je mít v roce 2035 dostupné komplexní digitální zdravotnictví,“ prohlásil Fiala. Dokument počítá mimo jiné s rozšířením e-žádanek, sdílením zdravotní dokumentace či využíváním virtuálního asistenta.
Podle Fialy materiál navazuje na dokument z roku 2016, jehož některé cíle už zastaraly. „Proto teď schvalujeme novou, jejímž cílem je vybudovat moderní, propojený a důvěryhodný národní zdravotnický systém, který propojí všechny poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky, pacienty, pojišťovny a státní instituce,“ popsal premiér.
Z předchozích debat o zdravotnictví vyplývá, že strany ANO, SPD i Motoristé volají po rychlejším postupu v digitalizaci. K tomu, aby elektronické žádanky a dokumentace skutečně fungovaly, musí být podle možného kandidáta na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) systém povinný pro všechna zdravotnická zařízení.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) by měl podle návrhu Ministerstva dopravy vzrůst na 187 miliard korun, zatímco letos činí 160,3 miliardy. Vláda minulý týden schválila návrh státního rozpočtu, který počítá s jistými příjmy fondu ve výši 144,6 miliardy korun. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) připomněl, že podobné rozpočtové napětí řešil resort i v minulých letech. Ujistil ale, že se vždy podařilo zajistit potřebné prostředky pro naplánované projekty.
Podle Kupky už jednání o rozpočtu ovlivňuje i příprava na možné změny ve vedení státu po volbách. „Zaznamenali jsme, že představitelé pravděpodobné budoucí koalice se tomu začali věnovat a že tohle je materiál, který bude spolu se státním rozpočtem projednávat nově ustanovená Sněmovna,“ přiblížil Kupka.
Ministr kultury Martin Baxa (ODS) oznámil, že vláda schválila Státní kulturní politiku pro roky 2026 až 2030. Dokument vymezuje tři hlavní priority. První z nich je, aby se kultura stala přirozenou součástí každodenního života. Cílem je proto zvýšit její dostupnost i přístupnost, posilovat celoživotní vzdělávání a zároveň cíleně rozvíjet publikum.
Druhou prioritou je stabilizace kulturního a kreativního sektoru, který podle ministerstva potřebuje zlepšit nejen zázemí, ale i pracovní a finanční podmínky. Resort zdůrazňuje nutnost posílit postavení kultury na trhu práce a zajistit důstojné mzdy i férové odměňování.
Třetí oblast se zaměřuje na připravenost kultury reagovat na změny. To podle ministerstva znamená mimo jiné větší propojení s průmyslem, důraz na inovace a meziresortní spolupráci.
Kromě jiného vládní kabinet ve středu navrhl prezidentu Petru Pavlovi jmenovat do hodnosti generálporučíka ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského. Do hodnosti generálmajora má prezident na návrh Ministerstva obrany povýšit prvního zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Přemysla Horáčka.
Ministerstvo obrany také navrhlo povýšení dvou plukovníků do nejnižší generálské hodnosti. Brigádním generálem by se měl stát velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva a zástupce ředitele sekce logistiky Ministerstva obrany Daniel Synek.
autor: Natálie Brožovská