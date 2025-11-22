KSČM říká NE F-35, ANO mění sliby po volbách

Jde o zbytečnou, předraženou a pro obranu České republiky nepotřebnou zakázku, která slouží NATO a zájmům USA, nikoli občanům naší země. Stovky miliard, jež mají na nákup F-35 a na vybudování pro ně potřebné infrastruktury odejít, budou chybět ve školství, zdravotnictví, sociálních službách i důchodech.
O to vážnější je politická otočka hnutí ANO. Před volbami kritizovalo nákup F-35 a slibovalo jeho přehodnocení. Po volbách však svůj postoj obrátilo a přihlásilo se k vládní linii. ANO tím zradilo své voliče a zařadilo se mezi síly, které podporují militarizaci a podřízení naší země aliančním závazkům.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
KSČM na rozdíl od ANO zůstává konzistentní. Odmítáme drahé americké zbrojní projekty, odmítáme diktát dvou, či dokonce pěti procent HDP na armádu a odmítáme politiku, která staví zbrojařský byznys nad životní úroveň lidí.
Existuje reálná a levnější alternativa, modernizované švédské Gripeny, které by Česká republika mohla využívat dlouhodobě, bez extrémních nákladů a bez prohlubování závislosti na USA. Současně se měnící povaha moderních konfliktů ukazuje, že budoucnost leží v dronech a protivzdušné obraně, nikoli v několika superdrahých strojích schopných nést jaderné zbraně, které nejsou určeny k obraně, ale k útočným operacím.
KSČM proto požaduje okamžité zrušení nákupu F-35 a přesměrování prostředků na skutečnou bezpečnost lidí, na dostupné bydlení, zdravotnictví, školství a sociální jistoty. Údajná obrana státu nesmí být výmluvou pro plýtvání a politické otočky, jaké předvedlo hnutí ANO. KSČM zůstává hlasem rozumu, sociální spravedlnosti a míru.
