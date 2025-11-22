Schillerová (ANO): Nebyl by to pan M.J., kdyby se neporval o své peníze

23.11.2025 8:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu zmrazení platů politiků

Schillerová (ANO): Nebyl by to pan M.J., kdyby se neporval o své peníze
Foto: Aby bylo jasno
Popisek: exministryně financí Alena Schillerová

Vážení přátelé, ten stejný pán, který přišel se snížením valorizace penzí. Ten stejný pán, který obhajoval zrušení školkovného a snížení odpočtu na manžela a manželku, ten stejný pán, který letos v červnu zamítl zvýšit příspěvek na péči pro seniory a postižené, teď pláče, že má sám málo peněz.

Víte, o koho se jedná? Předpokládám, že ano. To vaše hlasy ho sesadily z židle ministra práce a sociálních věcí a on se teď bude muset spokojit s polovičním platem prostého poslance. Tedy spokojit… Co to říkám? Nebyl by to pan M.J., kdyby se ještě na poslední chvíli neporval o své peníze.

Navrhli jsme zmrazení platů politiků na pět let, a to ve zrychleném jednání, aby začalo platit už od 1. ledna 2026. Naše úvaha je jednoduchá. Fialova vláda dopustila největší pád životní úrovně obyvatelstva v dějinách, zatímco si sama celou tu dobu přidávala. Je čas konečně projevit trochu slušnosti a utáhnout opasky i ve Sněmovní ulici. Když se zemi nedaří, její vedení si extra odměny nezaslouží.

Reakce? Pan M.J. nezklamal: „Nejsme připraveni vznikající populisticko-extremistické vládě pomáhat.“ Přeloženo do češtiny: „Nenechám si sáhnout na svou pětitisícovku.“ Konečně se pan Jurečka ukázal jako bojovník za zvyšování životní úrovně. Tedy té jeho.

Chápu, že poslancům Fialovy ex-vlády nejde jen o obživu, ale je to i politický tah. Bez podpory jejich poslaneckých klubů není zrychlené projednání možné a zákon nevstoupí v platnost tak, aby zmrazil politikům platy už příští rok. Oni pak budou moct říkat, že jsme nesplnili slib voličům.

Já říkám, omyl, pane M.J. a spol. My sliby plníme. Když nám nepomůžete teď, uděláme to bez vaší pomoci příští rok. Času a hlasů na to budeme mít dostatek. Zmrazíme platy nám všem, kdo sedáme v poslaneckých lavicích. Protože, opakuji znova, je to základní slušnost vůči národu.

Krásný víkend, přátelé, a pořádně se zahřejte.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
autor: PV

