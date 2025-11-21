Po dronech Nemesis je tu Charlie One. Řehka znovu vybírá na Ukrajinu

Generál Karel Řehka po zasedání vojenského výboru EU zdůraznil, že EU pokračuje v budování schopností a posilování obranné připravenosti. „Právě odcházím z jednání vojenského výboru EU v Bruselu. Mezi hlavní témata, která jsme na úrovni náčelníků generálních štábů tentokrát probírali, byla jednak implementace evropské strategie připravenosti a implementace opatření z Bílé knihy o obraně EU,“ uvedl k zasedání.
Zároveň upřesnil, že nejdůležitějším bodem bylo pokračování pomoci Ukrajině. „Dále téma, které za mě bylo asi nejdůležitější, byla další vojenská podpora Ukrajině,“ poukázal, že obrana Ukrajiny je podle něj přímo propojena s bezpečností Evropy.
Šéf českého generálního štábu popsal i komunikaci s ukrajinským velením. „Během další vojenské podpory Ukrajině jsme měli možnost vyslechnout přes videokonferenci i vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil generála Syrského, který nám podal briefing, a dále jsme diskutovali jak formáty evropské, tak alianční a také formáty koalice ochotných,“ doplnil.
Chvála pro českou muniční iniciativu
Kromě toho hovořil Karel Řehka o tom, že od kolegů i ukrajinské strany zaznělo ocenění českého přístupu. „Co mě také potěšilo a utvrdilo v tom, že děláme správnou věc, je, že jednoznačně zaznělo jak ze strany generála Syrského, tak i od kolegů, jak důležitá je česká muniční iniciativa a jaké má reálné dopady v podpoře Ukrajiny,“ uvedl s tím, že iniciativa přináší konkrétní výsledky.
V závěru shrnul, proč považuje podporu Ukrajiny za zásadní. „Považuji za nejdůležitější podporu Ukrajiny, protože to má přímý vliv na naši obranu a bezpečnost,“ uvedl Karel Řehka, že obrana Ukrajiny je podle něj obranou Evropy.
Budování schopností, navyšování kapacit, jasně definované odpovědnosti i pokračující podpora ???? - témata, která dominovala včerejšímu zasedání Vojenského výboru EU ????
Které z nich považuje generál Řehka za nejdůležitější a proč?
Řehka představil nový projekt Charlie One
Generál Karel Řehka současně oznámil i spuštění nové kampaně zaměřené na podporu Ukrajiny, a to v rámci Skupiny D. „Je tu nová sbírka skupiny D, jejímž jsem čestným předsedou. Máme za cíl vybrat co nejvíce finančních prostředků na nový projekt. Projekt, který má pořídit lovce dronů, nebo jak říkáme my vojáci, Interceptory pro Ukrajinu. Projekt, který nese přezdívku Charlie,“ uvedl.
Zvolené pojmenování má kořeny v jeho armádní historii. „Přezdívka Charlie je se mnou snad celý můj život v armádě a říkají mi tak všichni kamarádi. A proto jsme tento dron lovící ruské útočné drony nazvali prostě Charlie One,“ vysvětlil.
Podle Řehky projekt reaguje na dramatické zvýšení počtu ruských útoků.
„Přichází v situaci, kdy Rusko posílá na území Ukrajiny stovky útočných dronů každou noc. Tím terorizuje téměř celé její území. Přichází v situaci, kdy Ukrajina nutně potřebuje naši pomoc,“ zdůraznil. Bez obranných dronů je podle něj Ukrajina vystavena neustálým hrozbám.
„Proto spouštíme novou sbírku na obranný dron Charlie One a jsem hrdý a vděčný za to, že pomůže chránit bezbranné lidi a hlavně rodiny s dětmi na Ukrajině,“ pokračoval Karel Řehka a formuloval myšlenku, kterou považuje za nejzásadnější. „Pokud byste si z této mé řeči měli zapamatovat jen jednu jedinou věc, tak prosím, ať je to tato. Každý dron sestřelený nad Ukrajinou je dronem, který nedoletí do Česka a nedoletí díky vaší pomoci,“ zdůraznil s tím, že pomoc Ukrajině zároveň chrání i české území
Závěrem pak poukázal na to, že společné projekty už v minulosti prokázaly svou sílu. „Už jsme to jednou dokázali, když jsme s naší skupinou D vybrali přes 263 milionů korun na drony Nemesis. Pokud se znovu spojíme, máme obrovskou sílu, podpořte Charlie One,“ vyzval generál.
Dnes si dovolím k vám promluvit jako čestný předseda Skupiny D. Spouštíme kampaň CHARLIE ONE. Cílem je pomoci Ukrajině bránit se ruské agresi prostřednictvím obranných dronů. Pomůžeme chránit bezbranné civilisty a zachraňovat lidské životy. Pomoci můžete i vy.
Kampaň vznikla díky… pic.twitter.com/XAFTLrxSpm
Zmíněná sbírka Skupiny D na drony Nemesis tehdy vzbudila nejen pozornost, ale také kritiku. Objevily se pochybnosti, zda akce probíhala v souladu s právními předpisy, zejména pokud jde o vývoz vojenského materiálu na Ukrajinu. Kritici upozorňovali na podezření z možného využívání příslušníků české armády mimo rámec jejich zákonných úkolů či na údajné používání diplomatických pasů při transportu dronů.
Zaznívaly také otázky týkající se toho, zda existovaly potřebné vývozní licence a zda se nejednalo o překročení pravomocí. Celá věc byla následně prověřována orgány činnými v trestním řízení, a to kvůli podezření na neoprávněné nakládání s majetkem ministerstva obrany i kvůli možnému porušení pravidel pro export vojenského vybavení.
Od čtvrtečního dne do pátečního večera se ve sbírce na obranný dron Charlie One vybralo více než milion a půl korun, což podle informací zveřejněných na stránkách sbírky odpovídá pořízení přibližně 25 interceptorů.
V reakcích zní obvinění z fašismu a posměšné narážky
Pod Řehkovým oznámením spuštění kampaně Charlie One se na síti X objevily desítky reakcí, z nichž převážná část byla podporující. Přispívající uživatelé psali, že darují okamžitě, a sbírka rychle nabírá finance.
Do výzvy se zapojil i hokejista Dominik Hašek, který dlouhodobě podporuje Ukrajinu. „Velmi důležité, takto bráníme i naši svobodu proti teroristickému, imperialistickému nepříteli,“ uvedl.
Objevily se však i kritické hlasy upozorňující na roli, kterou ve sbírce hraje šéf generálního štábu. Jeden z komentujících napsal: „Malý příspěvek jsem poslal, přestože si nemyslím, že by měl náčelník generálního štábu takhle propagovat obranný projekt nestátní organizace a už vůbec si nemyslím, že by ten projekt měl být pojmenován podle něj. I tak přeju, ať je sbírka úspěšná a pořídí se hodně interceptorů.“
Další komentáře mířily na samotný princip pomoci Ukrajině a obviňovaly ji z ideologických motivů. Jeden uživatel uvedl: „Podporujete fašismus, doufám, že zapracuje karma.“ Pod příspěvkem se objevily i vzkazy Řehkovi, že se přezdívky „chciválek“ jen tak nezbaví.
Jeden z komentujících glosoval sbírku sarkasticky slovy: „Čestný předseda. Surrealismus jak z Hoří, má panenko, kdyby rozkradli celou tombolu i s významným darem pro čestného předsedu. Děkujeme.“ Zaznívaly také hlasy, že Řehka svou aktivitou pouze „přilévá do ohně“
Mezinárodní tlak na Ukrajinu roste
Zatímco náčelník generálního štábu Karel Řehka žádá další podporu Ukrajiny, americká administrativa i Kreml současně tlačí na Kyjev k přijetí plánu, jenž by znamenal zásadní ústupky.
Ukrajinský prezident oznámil, že tlak na Ukrajinu je „mimořádný“ a země se může ocitnout v situaci, kdy bude volit mezi ztrátou území nebo ztrátou důstojnosti. Reagoval tím na americký mírový plán o 28 bodech, který podle uniklých informací počítá s tím, že Ukrajina přenechá Rusku část okupovaných území, včetně uznání anexe Krymu, omezí velikost vlastní armády, a nezíská členství v NATO.
Zelenskyj zároveň připomněl, že už v roce 2019 složil slib bránit nezávislost země: „Nezradili jsme Ukrajinu v roce 2022 a neuděláme to ani teď.“ Odmítá jakékoli řešení, které by mělo být dosaženo „na úkor ukrajinské suverenity“.
Donald Trump v rozhovoru pro Fox News potvrdil, že jeho administrativa stanovila Ukrajině pevný termín: do příštího čtvrtka má Kyjev oznámit, zda přijímá 28bodový plán Bílého domu. „Ve čtvrtek je konec,“ prohlásil. Zároveň varoval, že pokud Ukrajina plán odmítne, může v krátké době přijít o další území. Dodal také, že podle jeho názoru Putin neusiluje o novou válku, a ujistil, že Rusko nepředstavuje hrozbu pro Pobaltí ani pro širší Evropu.
Kreml mezitím veřejně vyzval Kyjev, aby jednal okamžitě, jinak přijde o další území. Peskov řekl, že efektivní postup ruské armády na frontě znamená, že Zelenskyj má „jednat teď a ne později“. Varoval, že prostor pro obranu se Ukrajině zmenšuje. Ruské síly opravdu v posledních týdnech zaznamenaly posuny na východě země.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
