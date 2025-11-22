Trumpův plán se nelíbí ani v Moskvě, vysvětlil zpravodaj Just

23.11.2025 6:29

Nejen Ukrajinci, ale též Rusové mohou mít důvody nevítat aktuální podobu mírového plánu. Zpravodaj Jiří Just pro CNN Prima News poznamenal, že některé jeho body vzbuzují pozdvižení také v Moskvě. Couvat ve svém neústupném postoji už začal i Trump.

Trumpův plán se nelíbí ani v Moskvě, vysvětlil zpravodaj Just
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Nejnovější mírový plán na ukončení konfliktu na Ukrajině nemusí vítat ani jedna z bojujících stran. 

28bodový návrh jako první hodnotila negativně Ukrajina, která by vůči Rusku musela učinit nejenom další územní ústupky, ale též ústupky v rámci své obrany a zřeknutí se možnosti být v NATO. 

„Buď 28 bodů, nebo extrémně těžká zima, ta nejtěžší, jaká dosud byla, a další rizika. Život bez svobody, bez důstojnosti, bez spravedlnosti s tím, že bychom důvěřovali těm, kteří už dvakrát zaútočili,“ hodnotil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předložený návrh, který po něm vyžadují přijmout Američané. 

Plán, který zřejmě vytvořil zvláštní vyslanec Spojených států Steve Witkoff spolu s Putinovým vyjednávačem Kirillem Dmitrijevem, Ukrajina podle Zelenského nechce odmítnout, avšak chtěla by vyjednat některé změny.

„Rozhodně nedáme nepříteli žádný důvod říkat, že Ukrajina nechce mír, že narušuje proces a že Ukrajina není připravena na diplomacii,“ ujistil ukrajinský prezident. 

Rusko se sice navenek tváří, že je s navrhovanou podobou spokojené, avšak podle politologa Jiřího Justa se tak může dít jen proto, že doufá, že jako návrh jako první shodí ze stolu Kyjev. Ve skutečnosti totiž Moskva zase až tak nadšená není. 

Just pro CNN Prima News poukázal na to, že plán sice obsahuje body, které Rusko požaduje dlouhodobě, ale jsou tam i části, které nejsou pro Moskvu příliš výhodné – zejména pak prý bod týkající se zmrazených ruských aktiv. 

Plán totiž uvádí, že se jich Moskva vzdá a finanční prostředky se použijí na obnovu Ukrajiny. „100 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv bude vloženo do Spojenými státy vedeného úsilí obnovit Ukrajinu a investovat do ní. USA obdrží 50 procent ze zisku. Evropa připojí dalších 100 miliard dolarů na zvýšení objemu investic pro obnovu Ukrajiny. Zmrazená evropská aktiva budou uvolněna. Zbytek zmrazených ruských prostředků bude investován do samostatného americko-ruského investičního fondu, který bude realizovat společné projekty ve specifických oblastech. Tento fond bude zaměřen na posílení vztahů a společných zisků s cílem vytvořit silnou motivaci, aby konflikt opět nepropukl,“ uvádí jeden z bodů plánu, uniklého do médií.

„Trošku větší rozruch“ dle Justa vyvolalo to, že by své zmrazené prostředky mělo částečně poskytnout právě Spojeným státům.

Komplikovaný je dle něj také vztah Kremlu k zamýšlenému statutu Donbasu a pro ruské experty nepřijatelná má být podmínka dlouhodobé demilitarizace území, jež Rusko dosud nedobylo. Moskva podle něj doufá, že Kyjev plán nepřijme a nebude tak tím, kdo se staví proti míru. „Sází na to, že Ukrajina odmítne tyto návrhy, z čehož by pro Rusko plynuly různé benefity,“ hodnotí politolog.

Právě ty by mohly plynout například z varování USA, že Kyjevu zastaví v případě nesouhlasu s plánem dodávky zbraní a přestanou s ním sdílet zpravodajské informace, po kritice Evropy a Ukrajiny však Trumpova administrativa začíná couvat.

Agentura Reuters v sobotu upozornila, že Trump své předchozí ultimátum Ukrajině opět zlehčil a pronesl, že návrh není jeho konečnou nabídkou.

Právě změny jsou v navrhované podobě mírového plánu nutné i dle ostatních západních lídrů, kteří o věci debatovali na začátku summitu G20.

„Domníváme se proto, že návrh je základem, který bude vyžadovat další práci,“ uvedli ve svém prohlášení zástupci EU, Německa, Francie, Velké Británie, Kanady, Nizozemska, Španělska, Finska, Itálie, Japonska a Norska.

Evropští lídři se spolu se zástupci Ukrajiny mají dle diplomatických zdrojů setkat s americkou delegací v neděli v Ženevě a pokračovat v jednáních.

autor: Radek Kotas

