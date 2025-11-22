Zdechovský proti Davidovi s Dostálem: Zajděte mezi skutečně inteligentní lidi, padla rada

Ukrajinský prezident bude muset přijmout americký návrh na ukončení války s Ruskem – to řekl šéf Bílého domu Donald Trump. Čas mu dal do čtvrtka. Volodymyr Zelenskyj avizoval, že je připraven s Američany jednat. Slíbil, že bude hájit národní zájmy.
Do čtvrtka se má Zelenskyj podle prezidenta USA rozhodnout, zda přijme plán na ukončení války s Ruskem. Trumpova administrativa jí předložila 28 bodů, vycházejících vstříc ruským požadavkům. Mimo jiné se má vzdát části neobsazeného území a navždy se zříct členství v NATO.
David: Americký návrh je realistický
Podle europoslance Ivana Davida je plán prezidenta Trumpa na ukončení války poměrně nadějný: „Já ten návrh pokládám za celkem realistický a po mnoha předchozích pokusech pokládám tento 28bodový návrh za nadějný z hlediska jeho přijetí a tím i za naději na ukončení válečného konfliktu na Ukrajině,“ sdělil v pořadu Události, komentáře.
Na otázku, zda je plán spravedlivý a vyvážený vůči ukrajinským ústupkům, uvedl: „Jsem stoupenec realistické politiky, takže nemáme se řídit jaksi touhami, přáními, obavami, ale reálným stavem věcí a ten vypadá tak, jak se to promítlo do tohoto návrhu,“ doplnil David.
Tohle není cesta k míru, reaguje Zdechovský
Nad slovy Ivana Davida europoslanec Tomáš Zdechovský po celou dobu kroutil hlavou a americký návrh zhodnotil zcela opačně. „To není rozhodně žádná cesta k míru, k žádnému míru to cesta není. Rusko dostane to, co chtělo, a nedává za to žádné záruky,“ vyjádřil svůj názor Zdechovský.
Zdechovský odmítá Trumpův plán jako nebezpečný a jednostranně výhodný pro Rusko. „Jak to, že se musí odzbrojit Ukrajina, a neodzbrojuje se Rusko? Jak to, že Rusko získává území, kde vůbec v současné době není? Jak nám Rusko zaručí to, že nebude pokračovat v té válce za dva, za tři roky? Když se dozbrojí, to je naprosto nesmyslné a ohrožuje to naši bezpečnost,“ zmínil.
Zdechovský prohlásil: „My nechceme válku s Ruskem. My se jí chceme vyhnout, a protože máme nějakou historickou zkušenost z roku 1938, tak musíme udělat vše proto, aby Rusko dál v té válce nepokračovalo.“
Zdechovský: Změna hranic agresí, to můžeme rovnou zrušit OSN
Pak hovořil o důsledcích tolerování ruské agrese a porušování mezinárodního práva. „A ještě jednu věc řeknu docela dost otevřeně a tvrdě. Jestliže tady dopustíme porušení mezinárodního práva, to znamená změnu hranic agresí – bezprecedentní agresí, kdy agresor používá válečné zločiny k tomu, aby zvyšoval tlak na obyvatele sousedního státu – tak pak už můžeme opravdu zrušit OSN a můžeme zrušit mezinárodní organizace, protože jsou směšné,“ pravil Zdechovský.
„Tady Rusko porušilo mezinárodní právo a Rusko je součástí mezinárodního společenství, takže se má vrátit zpátky domů a vypadnout z Ukrajiny co nejrychleji umí a zaplatit všechny kompenzace,“ pokračoval Zdechovský.
Reagoval na předchozí slova Ivana Davida. „A realistická politika? Ne, to není realistická politika. Co říká kolega David, to je proruský narativ, který tu šíleně dlouho šíří, tak jako to šířil Nathan Gill, jeho bývalý kolega z britské strany UKIP, který dnes dostal 10,5 roku za spolupráci s Ruskem. Takže já bych byl docela opatrný na to, kdo a jaké narativy tady šíří a kdo a co tady podporuje,“ vyprávěl Zdechovský k tématu „narativů“.
Na Zdechovského kritiku Trumpova mírového plánu Ivan David viditelně reagoval – odfukoval, chytal se za hlavu a dával hlasitě najevo zásadní nesouhlas. A přidal svou vlastní interpretaci situace – že postoj Ukrajiny k americkému návrhu je nejednotný, odvolával se na jednotlivá vyjádření v OSN a naznačoval, že Kyjev bude muset o plánu vážně jednat. Do toho připojil i pasáž o korupčních kauzách a jejich vyšetřování, což podle něj bude vládnoucí kyjevský režim v jeho rozhodování ovlivňovat.
Když moderátorka pořadu Barbora Kroužková chtěla, aby se vyjádřil přímo k otázce území, o která má Ukrajina podle návrhu přijít, David uvedl, že i toto jsou podstatné informace. Moderátorka nakonec diskusi uzavřela slovy, že k územní otázce se vyjadřovat nechce, a obrátila se zpět na Zdechovského.
Ten důrazně reagoval na předchozí slova Davida týkající se „údajného“ rozkrádání americké pomoci s tím, že to je lež. „Musím tady oponovat tomu, co řekl kolega z SPD. On neříká pravdu a překrucuje fakta. Žádnou pomoc, americkou nebo jakoukoliv, nikdo nerozkradl. Možná v Rusku vyskakují lidé náhodně z oken, když rozkradou rubly na vojenskou pomoc, ale pane kolego, žádné dolary – veškerá pomoc na Ukrajině nejde v hotovosti, ale skrze bankovní převody. To byste možná po těch třech letech mohl vědět,“ pravil Zdechovský směrem k Davidovi.
„Tohle všechno už jsme slyšeli. Tyhle ruské narativy se opakují od roku 2014 od proruských europoslanců, od europoslanců, kteří byli dříve či později odsouzeni za to, že přijímali úplatky od Ruska. Neslyším nic nového. Pane kolego, doufám, že mě překvapíte něčím jiným… tohle, co říkáte, jsou totální nesmysly,“ rozhořčil se Zdechovský. A zopakoval jednoznačné varování ohledně evropské bezpečnosti. „A za mě platí, že pokud nebude Ukrajina stabilní zemí, nebude bezpečnost ani v Evropě. Rusko bude pokračovat ve svých operacích!“
Tahle sbírka báchorek? vrací úder Ivan David
David na to řekl: „Nevím, jestli mám reagovat na tuto sbírku báchorek, kterou jsem slyšel od pana Zdechovského několikrát. Zejména mi přijde směšné tvrdit, že ty skutečnosti, které lze doložit, jsou nějakými ruskými narativy, protože ty lze doložit z tisku z celého světa. Ta korupční aféra proběhla médii na celém světě, nejsou to žádné ruské narativy,“ upozornil Ivan David. Zdechovský se místy usmíval.
Dostál: Zdechovský není nejostřejší tužka v penále
Do vysílání se telefonicky zapojil i europoslanec Ondřej Dostál, první místopředseda hnutí Stačilo!, který reagoval na předchozí výměnu názorů a zdůraznil, že ochrana střední Evropy podle něj vyžaduje širší diplomacii a otevřené vztahy i mimo Západ.
„Pro to, abychom ochránili střední Evropu, tak se domnívám, že je žádoucí v měnícím se multipolárním světě začít jednat i s ostatními velmocemi a navazovat s nimi přátelské vztahy, abychom vyvážili případná rizika, která by nám mohla hrozit z Ruské federace. Nic lepšího udělat v naší pozici nemůžeme. To nejsou žádné ruské narativy, jak tady říká pan Zdechovský, který není nejostřejší tužka v penále v Evropském parlamentu…“
V ten moment moderátorka upozornila, aby vystupoval bez invektiv a osobních útoků, a požádala ho, aby pokračoval věcně. Dostál trval na tom, že pouze odpovídá na předchozí útoky a že Zdechovský začal jako první. „Pan Zdechovský nás tady obviňuje a už toho mám, myslím, stejně jako kolega Ivan David, tak akorát dost…“
Pokračoval v doporučení, že by měl Tomáš Zdechovský navštěvovat přednášky v Evropském parlamentu „mezi skutečně inteligentními lidmi“, konkrétně podle něj u Patriotů.
Zdechovský se znovu ohradil a zdůraznil, že podle něj oba jeho oponenti „opakují ruské narativy“. „Oni oba dva vědí, že Evropa se Spojenými státy má docela blízký vztah a že jednáme na obou dvou stranách. Rád bych se vyjádřil k věci, na rozdíl od kolegy. Já jsem v současné době na konferenci, kde je 113 delegátů ze všech států světa. Mimochodem, měl jsem možnost tam hovořit v druhém panelu a mluvit i o Ukrajině. Jsou to lídři různých zemí od Afriky, Asie, Jižní Ameriky, Severní Ameriky. Myslím si, že docela dobře posloucháme a mluvíme,“ hájil Zdechovský své působení v europarlamentu. A dodal: „Na rozdíl od pana Dostála, který jezdí do Ruska, do Číny a do Vietnamu za svými kámoši.“
autor: Natálie Brožovská