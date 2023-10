200 000 Kč? Nakoupíme vlastní, ešusy ne, zní z radnice. Ale firma se nedala

Snaha o zelenější a udržitelnější město nevyšla. Zastupitel města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a člen Pirátů Patrick Zandl na sociální síti popsal, jak chtělo město podpořit projekt nejekologičtějších obalů na jídlo a nápoje REkrabička a REkelímek, ale snaha ztroskotala na domluvě s výrobci a hlavně částce 200 000 Kč. Firma, jak se ale ukázalo, o ničem podobném nevěděla do doby, než se Zandl začal svěřovat s kritikou veřejnosti. Vzkázala mu proto, že by měl začít jednat fér a sdělovat lidem skutečná fakta. Padl také návrh, že se budou rozdávat ešusy.

Místostarosta v Brandýse-Boleslavi Patrick Zandl se na sociální síti X rozepsal o tom, že město chtělo pomoct nahradit jednorázové plasty zatěžující životní prostředí a podpořit projekt ekologických obalů REkrabička a REkelímek na jídlo a pití, a šetřit tak tuny odpadu z restaurací.

„Chtěli jsme ve městě podpořit REkrabičky na donášku jídla z hospod a nakoupit ty krabičky, aby v tom hospodští nezahučeli v cashflow,“ oznámil Pirát, aby následně vysvětlil, že domluva s firmou přišla s takovými podmínkami, kvůli kterým město nakonec od spolupráce ustoupilo: „Firma chce měsíční poplatek z každé hospody. Město by muselo zaplatit licenční poplatky v řádu 200K Kč ročně. Tak na to se vykašleme,“ doplnil radní.

REkrabička nahrazuje klasické plastové krabičky, o projekt je čím dál větší zájem, a tak se výrobci rozhodli nabídku rozšiřovat i pro české restaurace. V Česku se denně vyhodí okolo 54 tun jednorázových obalů za jídlo. REkrabička i REkelímek jsou vyrobeny z pečlivě vybraného typu polypropylenu, jehož extrémní odolnost umožňuje jeden obal použít až 400x, a nahradit tak stejný počet jednorázových obalů.

Systém funguje tak, že si zákazník nechá zabalit do REkrabičky oproti vratné záloze 80 korun, v případě REkelímku je vratná záloha 50 korun. Výhodami používání REkrabičky jsou samozřejmě 100% recyklovatelnost materiálu, a tedy šetrnost k přírodě, dále dobré těsnění, skladnost, možnost umístění do myčky, mikrovlnné trouby. REkrabička a REkelímek můžete poté vrátit na kterémkoliv partnerském místě, kde dostanete zpět svou zálohu či novou krabičku na další jídlo či vybraný nápoj.

Následovala diskuse, kde například jeden z diskutérů sdílel názor, že podpora soukromého podnikání, v tomto případě projektu REkrabička, z veřejných prostředků není příliš dobrý nápad. Nato Zandl argumentoval, že šetření životního prostředí ve městě byla původně hlavní priorita a záměr. „Pro nás především snížení odpadů z jednorázových obalů v městských koších, což je rozpočtený náklad cca 100 000 Kč ročně. Plus výchova ke třídění (netřídění nás stojí miliony ročně). Že to někomu ještě možná pomůže nebo neuškodí, to se občas i prací úřadu stane...,“ uvedl s konkrétním vyčíslením nákladů z městské kasy.

Místo REkrabiček ešusy, objevily se další možné alternativy k jednorázovým obalům. „Nakupujte ešusy nebo je leasněte ve větším balíku, posílejte je proti vratné záloze od jedlíků a dejte za dodávku příplatek, který uhradí za 3–5 let dluhovku,“ navrhl Zandlovi další přispěvatel do diskuse. „Ano, tak nějak to dopadne, nakoupíme nějaké vlastní nádoby. Ale chtěli jsme podpořit existující koncept, jen nemáme na to podpořit ho tolik... (kromě toho nechci vybírat ešusy),“ odpověděl odmítavě Zandl.

Dotaz, o jaké přesně licenční poplatky, kvůli kterým měla podpora REkrabiček ze strany města ztroskotat, se jedná, pak Patrick Zandl vysvětlil následovně: „Snaží se krabičky dodat jako službu, jenže krabička je krabička a služba za tím není. Finanční službu typu leasing na krabičku za 50 Kč města nepotřebují,“ uvedl místostarosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

„Za 50–100 Kč se dá v tisícových počtech získat omyvatelná odolná, zdravotně nezávadná krabička třeba i s logem města. S 50Kč zálohou to má člověk tak do 10 obědů zpět,“ nastínil marketingový manažer Tomáš Kapler, jakou cestou udržitelnosti by se město mohlo postavit k této problematice.

Jiní uživatelé označili nápad města za zbytečně vyhozené peníze. „Troufam si říct, že peníze by se daly využít smysluplněji a pro všechny a ne jen pro lidi, kteří si nechtějí vařit,“ míní Mikuláš Semerák:

Zandlovo objasňování celé situace však neušlo ani zakladateli systému vratných krabiček pro restaurace a občerstvovny REkrabička Ondřeje Šoričku, kterého vyjádření zastupitele doslova šokovalo, podle jeho slov neměl do této doby o podobném rozhodnutí zastupitelstva nejmenší tušení.

„Je škoda, že se dozvídáme zpětnou vazbu takto online, když jste nám zatím ani neodpověděli na naši oficiální nabídku. Tu jsme vám sestavili na míru dle vašich vlastních požadavků a na základě společného jednání (u kterého jste mimochodem nebyl),“ uvedl jednatel firmy. „Pokud máte nějaké připomínky nebo obavy, velmi rádi se s vámi o nich pobavíme a cenu naší služby vám do detailu vysvětlíme,“ ujistil Zandla.

Širočka vyvrátil tvrzení, že by předmětem jednání o spolupráci byly jakékoli licenční poplatky. „Rozhodně nikdy nebyla řeč o licenčních poplatcích. Partnerské podniky nám platí pouze za pronájem našich obalů, tak jako platíte za pronájem každé jiné věci, kterou si půjčíte a používáte. Čím více podnik naše obaly používá, tím více za pronájem platí,“ přiblížil.

Vysvětlil důvody, proč obaly neprodávají, ale pronajímají. „Provozujeme celorepublikovou síť vratných obalů, v rámci které si můžete v jednom podniku REkrabičku půjčit a v jiném vrátit. Jedině formou pronájmu lze zajistit, aby byl systém spravedlivý vůči těm podnikům, které obaly využívají hodně, a naopak těm, které je používají málo,“ přiblížil.

Kromě jiného Zandla upozornil, že by od něj bylo fér zmínit, že v ceně pronájmu má každý podnik nárok na výměnu opotřebovaných obalů za nové. Díky tomu je zajištěna neustálá kvalita REkrabiček, které jsou aktuálně v oběhu.

Upozornil rovněž Zandla, že pokud začnou provozovat vlastní systém, tak jen personální náklady tuto částku hravě překročí – a to ještě nemají nakoupené obaly. „Samo se to totiž neudělá, a pokud si myslíte, že je to jen o tom nakoupit ešusy a rozdat je mezi lidi, tak vám velmi rádi vysvětlíme, proč to tak není,“ zdůraznil.

„A ano – zadarmo to bohužel udělat neumíme. V částce 200 000 Kč, kterou zmiňujete, je zahrnut roční pronájem pro velké množství podniků (řádově okolo 20) a zabalení téměř 100 000 jídel do našich obalů,“ doplnil zakladatel REkrabičky.

A závěrem Zandlovi vzkázal: „Pokud budete stále trvat na vlastním řešení, tak je to samozřejmě vaše volba a my ji budeme respektovat – ale bylo by aspoň fér jednat s námi nejprve na přímo, a když už chcete něco vypustit do světa, tak uvést všechna fakta,“ dodal Ondřej Širečka.

