21letá poslankyně STAN padla na kolena a natočila video o mužích

19.10.2025 7:50 | Monitoring

Na sociálních sítích koluje video nově zvolené nejmladší poslankyně za hnutí STAN Julie Smejkalové. Ve svých jednadvaceti letech padla na kolena. Jako by vzývala nějaké božstvo. A přece jiní poslanci budí na sociálních sítích mnohem víc pozornosti. Obzvláště jeden.

21letá poslankyně STAN padla na kolena a natočila video o mužích
Foto: screen FB poslankyně Smwjkalové
Popisek: nová poslankyně Julie Smejkalová

Nejmladší česká poslankyně Julie Smejkalová padla na kolena. Padla na kolena, jako by snad vzývala nějaké božstvo.

Poslankyně Smejkalová je studentkou práv, o sobě tvrdí, že je již „právní specialistka“, a kritiku používání této formulace odmítá. Vystudovaní magistři právnické fakulty, či docenti, o profesorech nemluvě, by se pravděpodobně na tento její postoj dívali minimálně s nedůvěrou.

 

 

Někteří zastánci nové poslankyně Smejkalové navíc reagovali značně podrážděně na kritické poznámky či nové mladé tváři v Poslanecké sněmovně. Silné kritice, která se jim nevyhýbala, čelil zejména komentátor Ondřej Tesárek, který naznačoval, že voliči STAN pravděpodobně nebrali v potaz, že nás čekají nelehké časy, protože ruská válka na Ukrajině ještě neskončila a vedle raket a dronů dopadajících na Ukrajinu už dopadají drony i do Polska. Voliči STAN ale vytlačili z parlamentu zkušené politiky a na jejich místo dosadili několik žen, včetně nejmladší poslankyně.

Ale i když Smejkalová občas na sociálních sítích budí pozornost, není to nic proti nově zvolenému poslanci za Motoristy Filipu Turkovi. Jeho věty kolující po sociální síti budí pozornost i přesto, že jsou místy i více než deset let staré.

autor: Miloš Polák

Termín svolání ustanovující schůze nové sněmovny.

Můžete vysvětlit, proč čekáte až na listopad? Podle mě jsou věci jasné již dnes a nevidím, že by se chystaly nějaké zásadní stížnosti na volby, které by měly šanci něco zásadně změnit. A týká se to Stačilo a Stanu, které případnou stížnost zvažují. Stačilo na sčítání hlasů a STAN pláče kvůli málo po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

