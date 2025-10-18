21letá poslankyně STAN padla na kolena a natočila video o mužích

Nejmladší česká poslankyně Julie Smejkalová padla na kolena. Padla na kolena, jako by snad vzývala nějaké božstvo.
Poslankyně Smejkalová je studentkou práv, o sobě tvrdí, že je již „právní specialistka“, a kritiku používání této formulace odmítá. Vystudovaní magistři právnické fakulty, či docenti, o profesorech nemluvě, by se pravděpodobně na tento její postoj dívali minimálně s nedůvěrou.
Zkušené mládí ve sněmovně ?? pic.twitter.com/FVrqYl6qjR— Romana Konečná ???????? ???????? (@konecnar) October 18, 2025
Někteří zastánci nové poslankyně Smejkalové navíc reagovali značně podrážděně na kritické poznámky či nové mladé tváři v Poslanecké sněmovně. Silné kritice, která se jim nevyhýbala, čelil zejména komentátor Ondřej Tesárek, který naznačoval, že voliči STAN pravděpodobně nebrali v potaz, že nás čekají nelehké časy, protože ruská válka na Ukrajině ještě neskončila a vedle raket a dronů dopadajících na Ukrajinu už dopadají drony i do Polska. Voliči STAN ale vytlačili z parlamentu zkušené politiky a na jejich místo dosadili několik žen, včetně nejmladší poslankyně.
Ale i když Smejkalová občas na sociálních sítích budí pozornost, není to nic proti nově zvolenému poslanci za Motoristy Filipu Turkovi. Jeho věty kolující po sociální síti budí pozornost i přesto, že jsou místy i více než deset let staré.
autor: Miloš Polák