4 eura za pivo. A Chorvati poznali naštvané Čechy

Chorvatsko si dlouhodobě drží pozici nejoblíbenější zahraniční destinace pro české turisty. Jen za minulý rok jich tam odjelo na dovolenou bezmála 850 tisíc, což byl těsně druhý nejvyšší počet v historii srovnatelný s rekordním rokem 2017, kdy bývalá jugoslávská republika přilákala přesně 850 tisíc našich spoluobčanů. Podle odhadů tuzemských cestovních kanceláří má být toto číslo brzy překonáno. Navzdory pesimistickým zprávám o propadající se životní úrovni u nás, letos poprvé v dějinách plánuje vyrazit na rekreaci k Jaderskému moři více než milion Čechů. Někteří z vracejících se dovolenkářů sdílí své čerstvé dojmy a pocity v internetových diskusích, přičemž mnozí z nich neskrývají rozhořčení nad cenami v lokálních barech a restauracích.

V jedné skupině na facebooku se jeden dovolenkář pohoršuje nad nápojovým lístkem, který si stačil vyfotit během své cesty do Crikvenice. Zjišťujeme, že půllitr piva tam v bufetu na pláži stojí 4,20 eura a v centru města prý dokonce 5 euro. Cestovatel dále ve svém příspěvku vybízí další členy skupiny, aby se podělili o své zkušenosti s cenami v chorvatských destinacích.

U prodávajícího, který nabízí pivo za 4 eura, by se někteří prý ani nezastavili. „Ať si ho vypije sám,“ komentuje jeden člen skupiny. „Ceny jsou všude na h*vno,“ stěžuje si další. „Z Chorvatska se stala předražená bída...“ píše někdo pod jiným podobným příspěvkem v téže facebookové skupině. Uživatelé sdílí vyfocené nápojové lístky z vlastních cest, mnozí se chlubí, že narazili na pivo, které je o jedno až dvě eura levnější. Výrazné pozdvižení ve zmíněné skupině vzbudila účtenka, kde byl zachycen litr vody za 5 eur. Nespokojenost s cenami v chorvatských lokálech některé dovolenkáře vede k tomu, aby tradiční destinace v Istrii a Dalmácii vyměnili za jinou přímořskou krajinu na balkánském poloostrově. „Zlatá Černá Hora. Včera jsem byl v Ulcijnu v několika restauracích a pizza 5–6 euro, pasta bolognese 6 euro, espresso 1–1,2 eura,“ píše jeden účastník diskuse.

Zdaleka ne všichni dovolenkáři však sdílí rozhořčení nad cenami piva v Chorvatsku a některým se lamentování vyloženě nelíbí. „Cena super, může být, top. Kdo nemá na to, nechť sedí doma na řiti,“ odpovídá jeden člen skupiny. Diskuse chvílemi přechází do polemiky o české národní povaze. „Už zase jen ceny piva... fakt se Čecháček nezapře... a všichni jak postřelení budou fotit,“ rýpl si do svých spoluobčanů jeden komentující. „Plno lidí jede do Chorvatska a musí sosat každý den ty své dvě petky Bráníka, aby neporušili domácí tradici lemtat první ligu,“ dočteme se dále v diskusi. Příspěvek o „předraženém pivu“ vzbudil i vyloženě nepřátelské reakce některých členů skupiny. „Už zase ceny. Běž s tím do... Nemáš tam něco lepšího?“ napsal jeden uživatel, který zvolenými emotikony naznačil, že by raději viděl příspěvky o moři, palmách a plážích. „Mohli bychom se začít bavit o krásách Chorvatska a neukazovat neustále jídelní lístky?“ píše další člen skupiny pod jiným podobným příspěvkem.

Představitelé turistického sektoru považují představy o extrémně vysokých cenách v Chorvatsku za mýtus. „V Česku jsme si za poslední rok nebo dva zvykli platit v restauracích poměrně vysoké ceny. A pomineme-li top luxusní letoviska, tak se opravdu setkáváme se srovnatelnými cenami jako v ČR. Často paradoxně i nižšími. Takže není pravda, že by letoviska, a obzvláště často zmiňované Chorvatsko, tak extrémně zdražovala. Inflace je vysoká v celé Evropě, ale téměř nikde není tak vysoká jako v ČR. Takže kromě Maďarska nemůže být cenově hůř než v Čechách,“ uvádí výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.

A co nám říkají čísla? Inflace v Chorvatsku momentálně dosahuje 7,7 procenta ve srovnání s 11 procenty u nás. Od počátku tohoto roku, kdy jihoslovanská země opustila svou tradiční národní měnu kunu a nahradila ji eurem, média píší o tom, že někteří prodejci zneužili této změny k navyšování cen. „Zdá se, že došlo k vlně ‚zaokrouhlování‘ cen. Například káva v baru, která minulý týden stála osm kun, by nyní měla stát 1,09 eura, ale často byla zaokrouhlena na 1,20 nebo dokonce 1,5 eura,“ napsal server Balkan Insight v lednu tohoto roku.

