480 miliard Kč, aby Ukrajinci měli zbraně. EU plánuje utrácet víc než Černochová

Evropská unie má v plánu vytvoření speciálního fondu v hodnotě 20 miliard eur (480 miliard korun), který by financoval ukrajinskou armádu do roku 2027. Podle návrhu nemá jít o přímé platby za ukrajinské zbraně, ale o náhradu členským zemím, které Ukrajině poskytly vlastní vojenské vybavení. Z fondu by se také měl platit pokračující výcvik ukrajinských vojáků. EU by se tímto krokem vzdálila svému ideologickému poslání, kdy sama sebe označuje za „mírový projekt“.

Pokud by byl takový fond schválen, jednalo by se o pětinásobné navýšení částky čtyř miliard eur, které doposud Evropská unie na podobné aktivity vyčlenila za poslední více než rok, od začátku války na Ukrajině.

Podle mnohých by to také znamenalo výraznou ideologickou změnu pro EU, která se sama označuje za mírový projekt. Ještě před rokem a půl by bylo nemyslitelné, že by EU aktivně finančně podporovala dodávky zbraní do válečné zóny. „Ironií osudu a možná i příznačnou skutečností je, že to vše se děje prostřednictvím již existujícího fondu nazvaného ‚Evropský mírový nástroj‘,“ upozorňuje server Politico.eu.

To ostatně již dříve naznačil vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. „Musíte Ukrajinu učinit schopnou obrany. Takže Evropský mírový nástroj pro Ukrajinu se možná musí stát novým ukrajinským obranným fondem,“ uvedl Borrell v červnu.

Návrh specializovaného vojenského fondu je součástí širší snahy EU o spolupráci s Ukrajinou. Evropská služba pro vnější činnost rovněž vypracovala plán, který navrhuje řadu bezpečnostních závazků, jež by EU mohla Ukrajině v příštích letech poskytnout. Spekuluje se také o návrhu, podle kterého EU vyčlení v příštích třech letech padesát miliard eur na nevojenskou pomoc Ukrajině.

Nový návrh na financování vojenských operací byl v pondělí zaslán zemím EU k posouzení a ministři zahraničí EU se jím budou zabývat ve čtvrtek na zasedání v Bruselu. Cílem je podle obeznámených diplomatů přijmout návrh do podzimu. Aktuálně je totiž vojenská a finanční podpora Ukrajiny nepředvídatelná a nový fond by v příštích letech garantoval až pět miliard eur ročně pro ukrajinský obranný fond.

Pro srovnání, Česká republika mezitím plánuje pořízení 24 amerických stíhaček F-35 v celkové ceně více než 100 miliard korun. Samotná nová letadla budou stát 40 miliard korun, dalších nejméně 60 miliard korun půjde do výcviku pilotů a personálu, výzbroje a přestavby čáslavského letiště.

Dohodnutý je také nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90 za dalších 60 miliard korun. Prvních deset vozidel bude dodáno v roce 2026. Armáda také vyjednává s Německem o nákupu nejméně 70 nových tanků Leopard 2A8 za další desítky miliard korun. Česko chce mít všechny kusy do roku 2030.

