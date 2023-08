49 dětí, z toho 34 migračních. „Německo už má dost.“ Padlo z vážného místa

Předseda vlády Saska-Anhaltska Reiner Haseloff z CDU se domnívá, že imigrace do Německa „dosáhla bodu zlomu“. Do jedné z místních škol je zapsáno 49 dětí, z toho 34 z nich má migrační původ. Je navíc nezbytné oddělit válečné uprchlíky od imigrantů bez vyhlídek. Ti by se měli podle předsedy vrátit do své země.

reklama

V rozhovoru pro deník Bild předseda sasko-anhaltské vlády Reiner Haseloff za CDU prozradil, proč se jako jediný předseda vlády ve východním Německu v průzkumech drží nad pravicovou stranou AfD. „Nejlepší cestou proti AfD je neustále s lidmi mluvit a řešit problémy, které místní lidi trápí. V Sasku-Anhaltsku a celém Německu to jsou nevyřešené problémy migrace, obavy z ekonomického poklesu, inflace a ceny energií,“ uvedl Haseloff.

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 56% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 760 lidí

Imigrace do Německa dle deníku nyní dosahuje podobné úrovně jako v roce 2015. V Sasku-Anhaltsku je pak podle předsedy situace tíživější než v Berlíně. „Pravidelně zasedávám se starosty a správci okresů. Obce se dostaly do bodu zlomu! Bohužel do Berlína to ještě plně nedorazilo,“ prohlásil předseda vlády a následně pro dokreslení vážnosti situace uvedl příklad z jednoho z měst v Sasku-Anhaltsku: „V Burgu u Magdeburku je nyní do základní školy zapsáno 49 dětí. Z nich pouze 15 nemá migrační původ. Ostatním často chybí i ta nejzákladnější znalost německého jazyka. To má samozřejmě důsledky pro učení a studijní úspěch. To jsou problémy, se kterými se musejí občané vyrovnávat.“

K řešení migrační krize je dle Haseloffa třeba jasně vymezit, kdo v Německu má a nemá právo na azyl. Tato nejasnost vede k problémům při určování, komu by měla být poskytnuta ochrana a pomoc a kdo by se měl vrátit do své vlastní země. „Chybí jasná hranice, jak oddělit osoby s nárokem na azyl a válečné uprchlíky od imigrantů, kteří nemají v Německu žádné vyhlídky a musejí se co nejrychleji vrátit do své vlasti,“ řekl Haseloff s tím, že vládní koalice Semafor, sestávající z SPD, FDP a Zelených, tento problém nesmí dál odkládat.

Dále předseda vlády zpochybnil účinnost zvýšení finančních prostředků jakožto řešení situace. „V současné době se předbíháme v integraci, a to i pokud jde o naléhavě potřebnou integraci na trhu práce. Nyní je třeba, aby z tohoto uvědomění vyplynuly důsledky. Více peněz samo o sobě již situaci nezlepší,“ zdůraznil Haseloff.

Psali jsme: A co dál, vyškrtnete z učebnic Čajkovského? Předsedkyně KSČM o Pospíšilových notách 1968: Připomínky ruského zla. A pak se zeptali mladých, nastaly rozpaky Protest proti Ukrajincům v Plzni. Policie v pozoru, ale vše v klidu Přes 100 000 migrantů. Italská premiérka má problém. Nesplnila slib

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama