58,5 : 37. Tak spojená opozice válcuje Petra Fialu

Volební model pro září 2024 ukazuje, že hnutí ANO by získalo podporu 33 procent voličů, což by mu zajistilo výrazné prvenství před ostatními stranami. Na druhém místě by skončila ODS s 11,5 procenta a těsně za ní STAN s 11 procenty Do Poslanecké sněmovny by se dostali také Piráti (8,5 %) a SPD (7 %).

Pět procent potřebných pro vstup do Sněmovny nedosáhly strany TOP 09, KSČM, Přísaha, SOCDEM ani Motoristé. Zelení, KDU-ČSL a PRO 2022 by získali shodně 2 procenta hlasů.

Pětikoalice by při původním složení – tedy bez odchodu Pirátské strany z vlády – dle zářijového modelu získala 37 procent hlasů. Oproti parlamentním volbám z října 2021 si tak pohoršila o 6,4 procentního bodu. Pokud by Piráti i nadále zůstali ve vládě, čelila by vládní koalice opozici, kterou by podpořilo přibližně 58,5 procenta voličů.

Parlamentní opozice, ve které až do nedávna bylo pouze hnutí ANO a SPD (nově i Piráti), by získala podle aktuálního volebního modelu 40 procent hlasů. Koalice ANO s SPD by tak získala většinu ve Sněmovně s 111 mandáty.

Hnutí ANO by samo o sobě získalo 86 poslaneckých mandátů, zatímco ODS by si připsala 34, STAN 30, a Piráti i SPD shodně 25. Možná koalice ANO a ODS by tedy také zajistila většinu 120 mandátů.

Naopak současná vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN) by se musela spokojit s pouhými 64 mandáty, hluboko pod hranicí potřebnou pro většinu, a nepomohl by ani návrat Pirátské strany – v takovém případě by obnovená pětikoalice dosáhla pouze 89 mandátů.

Sběr dat pro výzkum společnosti MEDIAN probíhal pomocí několika metod, které zajistily široké pokrytí a reprezentativnost vzorku respondentů. V první řadě bylo využito osobní dotazování, při němž vyškolení tazatelé prováděli dotazování s využitím laptopů v rámci metody CAPI. Dále se uskutečnilo telefonické dotazování, které tazatelé prováděli pomocí počítačů (CATI). Kromě toho byla použita i on-line dotazovací metoda, která se zaměřila na nezastižitelné skupiny respondentů (CAWI). Velikost vzorku respondentů pro tento výzkum činila 1 020 osob ve věku 18 a více let.

Psali jsme: Lipavský chtěl ponížit špičkové diplomaty. Máme reakce z Černínského paláce i od Filipi a Druláka Podnikatel v penzi: Parta grázlů v předklonu před EU a USA. To je dnešní ODS. Dám to Andrejovi, nebo Japoncovi „Nechci být kolonií.“ Konečná o EU a Rusku Richterová (Piráti): Nemocnost spjatá s povoláním je u náročných pozic prokázaná