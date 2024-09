60 miliard pro obyčejné Čechy. Ševčík odmítl peníze pro Fialovu vládu

Ekonom Miroslav Ševčík se znovu ozval s pozdravem ze Zlatých hor na severu Moravy. I v tomto krátkém videu pro server ParlamentníListy.cz zdůraznil, že Česko se bude muset pravděpodobně vrátit k rýžování zlata, aby mohlo začít splácet dluhy vytvořené vládou premiéra Petra Fialy (ODS).

Ekonom Lukáš Kovanda je toho názoru, že kdyby nedošlo ke zrušení superhrubé mzdy a EET, mohly být státní příjmy vyšší o 147 miliard. S předpokládanými přebytky obcí a krajů by byl rozpočet dokonce v mírném poklesu.

Česko by tedy podle slov Kovandy mohlo už příští rok hospodařit vyrovnaně, aniž by se cokoliv měnilo na dosavadním vývoji mandatorních výdajů státního rozpočtu, pokud by se počítalo s hypotetickým návratem superhrubé mzdy a EET. „České veřejné finance by tedy byly víceméně vyrovnány, ba v mírném přebytku,“ uvedl Kovanda.

„Sečteno, podtrženo, znovuzavedení superhrubé mzdy by veřejným rozpočtům v příštím roce přineslo dodatečných přibližně 137 miliard korun,“ napsal ekonom a dodal, že realisticky by tak státní rozpočet v příštím roce hospodařil se schodkem 135 miliard.

Docent Miroslav Ševčík však ve znovuzavedení superhrubé mzdy či EET řešení nevidí. „Já jsem velmi rád, že byla superhrubá mzda zrušena,“ uvedl.

„Když se podíváte na vývoj, jaký tady byl v roce 2020, tak v roce 2020 se vybralo na dani z příjmu fyzických osob jak pro státní rozpočet, tak pro rozpočty měst a krajů celkem 231 miliard. A v roce 2021 po zrušení superhrubé mzdy tento součet byl 172 miliard,“ upozornil Ševčík, že snížení výběrů daní nebylo dramatické a nedosáhlo ani 60 miliard korun. Tento pokles v daňových příjmech státu podle něj navíc nepředstavuje problém, protože tyto peníze zůstaly v rukou občanů České republiky.

„Zapamatujme si, těch 60 miliard zůstalo nám občanům, domácnostem. My jsme o nich mohli rozhodovat, ne nějaká Černochová nebo nějaký Lipavský a další tito podivní ministři, které teď máme ve vládě,“ připomněl Ševčík. Z jeho pohledu je lepší, když peníze zůstávají v rukou občanů, než aby byly přerozdělovány státem, který je podle něj často utrácí neefektivně nebo na zbytečné výdaje. „Takže to bylo docela dobré rozhodnutí,“ shrnul Ševčík.

Co se týče EET (elektronické evidence tržeb), Ševčík uznal, že by možná přinesla určité dodatečné příjmy z daní. Znovu však uvedl, že je klíčové, aby peníze zůstávaly domácnostem. „Aby je neměl stát a nerozhazoval je za úplné hlouposti,“ dodal.

V závěru videa všem dal doporučení na nealkoholický nápoj Kofola, který vznikl už na konci 60. let v Československu. Zároveň Ševčík rázně odmítl americký nápoj Coca-cola: „Protože jsem v kraji, kde se vyrábí kofola, doporučuji vám pít tento bylinkový nápoj. Je tam čtrnáct bylin a nezapomeňte, je tam přírodní cukr. Žádná coca-cola, pijme kofolu.“

