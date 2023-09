69 000 000 000 Kč vzali. „Do koruny vybílili.“ K plánům vlády přišlo zásadní varování

reklama

„Vážně je potřeba, aby vše, na čem záleží, platil a vlastnil stát?" ptá se ve své analýze na serveru Seznam Zprávy Jiří Nádoba. Vláda totiž po odkupu zásobníků na plyn chystá větší obchod s plynovody a poohlíží se po rafinériích. Možný je i její vstup do stavby jádra.

Nádoba si všímá také slov premiéra Fialy, který zdůvodňoval, proč chce v době rozpočtových úspor ze státní kapsy vynakládat desítky či stovky miliard veřejných peněz na ovládnutí nejrůznějších energetických podniků. „Energetická krize ukázala jednu věc, že lidé a společnost požadují od státu, aby zajistil energie,“ poznamenal Fiala. Stát podle něj musí mít možnost do energetického systému zasahovat. „Proto jsem také řekl, že se budeme snažit získat větší vliv nad energetickou infrastrukturou,“ uvedl premiér.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 891 lidí převodní dokumenty k firmě RWE Gas Storage, spravující šest z osmi tuzemských plynových zásobníků. Na zimu do nich lze napěchovat třetinu zdejší celoroční spotřeby, nákup tedy vypadá jako dobrá pojistka. Zvlášť vzhledem k počínání ruského Gazpromu, který v Německu nechal před válkou své zásobníky prázdné. Utrácet za přímé vlastnictví není ale bezpodmínečně nutné. Ještě dnes má Gazprom podíl v jednom ze dvou zbývajících českých zásobnících mimo síť RWE. A nikdo to ani neví," poznamenal Nádoba ve své analýze a zmínil také to, že za šest zásobníků nyní ČEPS zaplatí 8,8 miliardy korun. Brzy by pak ČEPS měl koupit i páteřní plynovodní potrubí NET4GAS, na prodej má být i navazující plynovodní síť jménem GasNet.

Zástupci státu podle Českého rozhlasu jednají také o koupi podílu v rafinerii MiRO v německé Karlsruhe. „Dojde-li jednou v EU skutečně k odpojení Ruska, bude Česko odkázané na dovoz ropy a pohonných hmot ze Západu. Hádankou ale znovu je, jak přesně s bezpečností dodávek pomůže minoritní akcionářský podíl státu. Rafinérie jsou po Evropě vesměs privátní, s pohonnými hmotami se volně obchoduje přes hranice. Pokud by zavládla nouze a motoristé v jednotlivých zemích měli zůstat odkázáni jen na ‚své’ národní producenty, znamenalo by to rozpad unijního volného trhu se vším všudy," dodal Nádoba.

„Dobrý text od Jiřího Nádoby. Doplnil bych, že vláda Petra Fialy vysoko nad poměry vykupuje akcionáře RWE a Alianz a Borealis, po té co svá aktiva zadlužili a do koruny vybílili nebo díky válce ztratili svou hodnotu. Tomu se tleská a je to strategické. Soukromý akcionář ČEZ je ale pro tuto vládu ,nula' a to jen proto, že se brání nezpochybnitelným manipulacím na kapitálovém trhu, vládnímu lhaní a podvodům, účelovému daňovému vydírání při současném pokusu o neústavní vytěsnění. Současně staví budoucnost země na jaderné energetice a nemá připraveno nic (jako 10 let zpět). Pitomost s NFV (návratná finanční výpomoc) je další zmar. Tendr na 1 blok (ale mají se stavět 4) je chaos, už nyní to není tendr. Neexistuje schéma financování bloků, sama EU neví jak dál, díky sporu Francie a Německa (dříve Velké Británie a Německa)," poznamenal k textu Jiřího Nádoby minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr.

„Ano, výkup německých akcionářů a bank. Ministr Síkela se snaží bail out ty, kdo si z Net4Gas vytáhli 69 miliard dividend. A nechali tam 33 miliard korun dluhů. A v návalu emocí se to prodá lidem jako energetická bezpečnost," dodala reportérka Lenka Zlámalová, rovněž na sociální síti X.

