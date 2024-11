9 tisíc dolarů za zmrzlinu. Vylézá, za co utrácela Harrisová

Dosavadní viceprezidentka Kamala Harrisová se nestane první prezidentkou USA a demokraté po prohře sčítají škody. Podle informací serveru konzervativní televize Fox News, který se odvolal na další zdroje, demokraté vydali za kampaň více peněz, než sami veřejně deklarovali.

list The New York Times. Podle listu utratila Harrisová během své 15týdenní prezidentské kampaně 1,5 miliardy dolarů, tedy 100 milionů dolarů týdně. „Jak Kamala Harrisová spálila 1,5 miliardy dolarů za 15 týdnů," napsal server listu The New York Times hned v titulku. A hned přidal otázku, na co vlastně tenhle balík peněz padl?

Demokratická strana prý pořád řeší, z čeho pokryje dluh ve výši asi tak 20 milionů dolarů.

Některé z uváděných výdajů zahrnovaly téměř 9000 dolarů za zmrzlinu z luxusních obchodů, jako jsou Sweet Lucy's Ice Cream a Jeni's Splendid Ice Creams. Další tisíce dolarů padly na platby za rozvozy jídel, např. pro Uber Eats.

Během dvou říjnových týdnů kampaň Harrisové údajně utratila 2,6 milionu dolarů za cesty v soukromých tryskáčích.

„V posledním týdnu voleb také utratila 900.000 dolarů za rezervaci reklamního prostoru v lasvegaském Sphere, přestože v Nevadě prohrála o tři body,“ uvedl server televize Fox News.

Nemalé peníze dostaly různé hvězdy a influenceři, kteří Harrisovou podpořili v předvolebním čase. Ale již zmíněná Oprah Winfrey serveru TMZ sdělila, že za podporu Kamaly Harrisové nedostala ani dolar. „Není to pravda,“ odmítla moderátorka úvahy o tom, že dostala zaplaceny nemalé peníze za to, aby Kamalu podpořila. Pokud Harrisová vyplatila moderátorce nějaké peníze, bylo to prý jen na uhrazení nákladů spojených s kampaní. Sama moderátorka prý nedostala opravdu ani cent.

Ke zvolení Donalda Trumpa prezidentem se odmítla vyjádřit.

Televize Fox News požádala tým Harrisové o vyjádření k výši nákladů na její prezidentskou kampaň, ale nedorazila žádná odpověď.

