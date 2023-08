96 419 Kč. Výbuch Rakušana i médií: Okamura měl pravdu a ničí soupeře

reklama

Připomeňme si na úvod genezi celého příběhu.

Na začátku stálo sdělení předsedy parlamentní SPD Tomia Okamury, který na sociálních sítích zveřejnil složenku, na které byla částka přesahující 96 tisíc korun a kterou měla dostat jakási paní Balážová od Úřadu práce v Ostravě.

Tuto informaci vzápětí zpochybnil Jan Cemper a jeho server Manipulátoři.cz, který „odhalil“, že složenka je cíleně upravena ve photoshopu tak, aby poukazovala na příliš vysoké dávky, které někteří naši spoluobčané dostávají.

„Podle všeho se však jedná o photoshop, když číslo 9 tam před ostatní číslice někdo dopsal,“ měl Cemper jasno.

Žadatelka podle něho tedy nedostala přes 96 tisíc, ale 6 tisíc korun. A svoji dedukci následně popsal.

„Klíčem k tomu, že se jedná o hoax, jsou údaje ve spodní části složenky: „PnD r07, PnD r10, PnD r13, PnD r15, PnD r18, PnD r19, PnD r1“. PnD je totiž příspěvek na dítě. Ten má pevně danou částku. Na děti do 6 let přispívá stát 830 Kč, na děti školou povinné 970 Kč a na mladé studující od 15 do 26 let 1080 Kč. Žena podle údajů dole vychovává 7 dětí. V součtu se dostaneme na částku 6 480 Kč (1.080,- Kč + 970,- Kč + 970,- Kč + 970,- Kč + 830,- Kč + 830,- Kč + 830,- Kč = 6.480,- Kč),“ vypočítal Cemper a pokračoval v detektivní práci.

„Na složence je uvedená částka 96.419,- Kč. Co si zkusit odmyslet tu devítku na začátku? Pak nám vznikne částka 6.419,- Kč a ta už se hodně blíží částce, kterou jsem právě vypočítal. Vznikl nám tady rozdíl 61,- Kč, a to je poplatek za složenku,“ byl si šéf Manipulátorů jistý.

Z jeho přesvědčení a dedukcí ho ale vyvedl článek serveru SeznamZprávy, který odhalil, že složenka je skutečně pravá, tedy že ji nikdo nijak neupravoval.

Server dokonce našel osobu, které peníze na složence úřad poukázal.

Mezitím ale stačil ministr vnitra v souvislosti se zveřejněním zmíněné složenky obvinit Okamuru ze lži a ze srabáctví, protože v době, kdy situace vypadala, že složenka je falsifikát, přehodil Okamura zodpovědnost za její zveřejnění na svůj štáb.

„Za svoje slova a činy neseme všichni odpovědnost,“ napsal jsem dnes v souvislosti s odsouzeným panem Čermákem. Výjimku zřejmě tvoří pan Okamura, u nějž odpovědnost za lži nebo proputinovské posty zveřejňované na sociálních sítích padá vždy na někoho jiného. Je to srab,“ napsal Rakušan na svém facebooku.

Situace se ale opět změnila a složenka se na základě výše zmíněných informací SeznamZprávy ukázala jako pravá.

Fotogalerie: - Tahle země není pro vědce

To byla „voda na Okamurův mlýn“. Předseda SPD se totiž ihned po tomto zjištění ohradil proti osočení Rakušanem ze lži.

„Ministr Rakušan (STAN) si svou neschopností opět naběhl. Zatímco hlavní zpravodajské servery již potvrdily pravdivost mnou zveřejněné peněžní poukázky, ze které je vidět, jak vysoké částky na dávkách vyplácí náš stát pod vedením Fialovy vlády některým našim spoluobčanům (96 419 Kč), ministr vnitra mne drze napadá a obviňuje ze zveřejňování lží,“ napsal na svůj facebook předseda SPD a v dalším textu obvinil Rakušana, že si jako šéf našich tajných služeb ani neumí získat informace a pracovat s nimi.

„Ministr vlády, v jehož gesci jsou i naše tajné služby, není ani schopen získat a pracovat s aktuálními informacemi. Omluvte se, pane Rakušane, jinak jste srab jen a pouze vy,“ vyzval na závěr ministra vnitra Okamura.

Rozporu ve vnímání kauzy jednotlivými politiky, ale i médii si všiml novinář Jan Hrbáček. Ten na svém FB účtu upozornil na „diverzifikaci informací v podání dvou top zpravodajských webů“.

Tím ale všechno nekončí. Jak bylo zmíněno, server SeznamZprávy vypátral příjemkyni peněz a ta mu osvětlila celou situaci.

„Mám devět dětí v péči,“ sdělila s tím, že v pěstounské péči má tři a o další se stará.

„Všechno jsou to vnoučata, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu,“ upřesnila ještě a dodala, že takové peníze nedostává každý měsíc.

„Máme to za dva měsíce zpětně. Normálně dostáváme 40 tisíc korun na devět dětí,“ uzavřela.

Její sdělení je ale v rozporu s tím, co uvedl Jan Cemper na svém serveru Manipulátoři.cz ohledně počtu dětí, na které byla dávka vyplacena. Složenka je podle něj vystavena na sedm dětí.

Podle našich informací, se tímto detailem ještě nikdo z povolaných nezabýval. Lze tedy říci, že nejasnosti kolem vyplacené částky zůstávají.

