A co chvilkaři? Taky jsem tam blázna našel. Důležitá poznámka k Václaváku

Nacher v rozhovoru v Prostoru X vysvětloval, že podle něj mají média dvojí metr na současné politické rozdělení. „Mediální pokrytí protestů proti Babišově vládě před parlamentními volbami a po nich vůči Fialovu kabinetu, to je nebe a dudy. Odpůrci současné vládní koalice jsou mediálně dehonestováni a jejich happeningy s sebou nesou negativní konotace dřív, než se vůbec uskuteční. Je tam rozdíl oproti demonstracím Milionu chvilek, kde se dělaly i přímé přenosy a podobně,“ uvedl Nacher.

„Když jsem na podobnou věc upozornil u Milionu chvilek, kde měl někdo, teď mě nechytejte za slovo, tričko Che Guevary, Lenina nebo něco podobného, tak jsem se se zlou potázal, že blázni jsou v každé skupině a že nemůžu na základě jednoho, dvou účastníků generalizovat a paušalizovat celé náměstí. A najednou se to tak děje,“ má jasno pražský opoziční zastupitel.

Nacher dle svých slov nesouhlasí se vším, co na demonstraci zaznělo, nesouhlasí ani se snahou dostat se do budovy Národního muzea, ale dlouhodobě mu vadí onen princip dvojího metru. „Jde o princip a ten je, že vyberete jednoho, dva, tři účastníky, nazval bych je jako individua a na těch postavíte argumentaci, že tohle je celá sešlost na tom náměstí. Děje se to permanentně na všech demonstracích, které jsou v této chvíli proti vládě. Novináři se proaktivně vyjadřují ve prospěch jedné skupiny a v neprospěch druhé skupiny dlouhodobě na Twitteru. A můžeme se bavit o tom, jak to potom ovlivňuje jejich práci v redakci a podobně,“ je přesvědčený Nacher.

Tomu tento přístup vadí nejen u médií, ale zejména u členů vládnoucí pětikoalice. „Vnitřně mě to sžírá, protože jsem byl v roli koaličního poslance, teď jsem v roli opozičního. A když jsem byl v roli koaličního poslance a komentoval jsem demonstrace proti vládě, dělal jsem to s respektem k tomu, že někdo demonstruje, že máme svobodu a může demonstrovat proti vládě Andreje Babiše, pokud to není násilné. Zatímco dneska to tak prostě necítím, není to tak. Ukažte mi jedinou demonstraci, která by z tohohle úhlu pohledu proběhla v klidu. Vždycky tam byl nějaký komentář, a když už se všechno vyčerpalo, bylo to o tom, že tam přišlo málo lidí, takže tam bylo zas něco negativního,“ stojí si za svým Nacher a opakuje, že s celým obsahem demonstrace nutně nesouhlasí.

„Můžeme se samozřejmě bavit i o tom obsahu a já si například nemyslím, že je v pořádku blokovat vládní budovy, jak navrhoval svolavatel akce Jindřich Rajch. Ale to, jak se všechna média věnují tomu incidentu před Národním muzeem, nechápu. Při všech těch střetech na mítincích Andreje Babiše se takové rozbory nedělaly v médiích, tam měli všichni jasno, že policie to přehnala, ale najednou, když je to opačně, tak to policie zvládla bravurně,“ srovnává Nacher.

Ten by si dle svých slov přál dostat spolu s celou opozicí větší prostor v Poslanecké sněmovně, kde je prý pětikoalice přehnaně drtí. „Ve Sněmovně kvůli většinové přesile vlády chybí vůle normálně komunikovat. Výsledkem je rezignace na politickou debatu, kterou supluje vyhlášení stavu legislativní nouze,“ říká Nacher s tím, že mít 108 koaličních poslanců je očividně příliš, protože pak není nutné debatovat.

Největším trnem v oku je aktuálně prosazení snížení valorizace penzí v legislativní nouzi, kterou posvětil i Senát a ve středu s výtkami podepsal prezident Petr Pavel. „V té chvíli můžete do budoucna stav legislativní nouze využívat i pro jiné zákony, které budete dávat do Sněmovny na poslední chvíli a vždycky to odůvodníte: Ústavní soud rozhodne. Ústavní soud se v té chvíli stává třetí komorou, protože bude permanentně zatěžován tím, že my to tam budeme dávat a většina to bude válcovat. Myslím si, že obracet se na něj by měla být velmi výjimečná záležitost a úkolem politiků je, aby k tomu nedošlo. Budoucnost vidím právě v té komunikaci a tu tam ze strany koalice nevidím právě proto, že jsou si velmi jisti,“ dodává Nacher s tím, že by bylo žádoucí, aby byla opozice pozvána k projednávání dřív, zejména v případě těch změn, které ovlivní několik dalších volebních období.

