A co práva dětí? Je to svým způsobem nemoc. Jochová rozstřelila manželství homosexuálů

Tradiční rodina je podle Jochové v krizi, za kterou mohou i aktivisté LGBT komunity, kteří chtějí manželství pro všechny. Tak to však dle jejího názoru není, neboť dítě potřebuje matku i otce.

„Žijeme v době, kdy je krize rodiny. Manželství, která jsou uzavřená, se rozpadají,“ podotkla Jochová. „Manželství není pro všechny. Nebudete si přeci brát svoji dceru. Pro nás je manželství z principu vztahem mezi mužem a ženou. Manželství není o lásce dvou lidí, ale také o zodpovědnosti a dětech,“ sdělila Jochová. Anketa Je Pavel Novotný, starosta Prahy-Řeporyjí, dobrý politik? Je 3% Není 97% hlasovalo: 8450 lidí

Manželství homosexuálů podle jejích slov ohrožuje rodinu z hlediska rodičovství. „Práva dětí by měla být upřednostňována nad právy dospělých,“ sdělila Jochová, která se obává toho, že pak bude existovat „rodič 1“, „rodič 2“, „otec 1“, „otec 2“.

Podle jejích slov je dítě s oběma rodiči lépe chráněné, než když žije dítě s jedním rodičem. „Rodina je bio psycho sociální organismus,“ říká Jochová. „Dítě v některých vývojových fázích potřebuje víc otce, v začátcích života matku. A proto, když se rodiče doplňují, je to pro dítě nejlepší,“ sdělila.

Následně pak hovořila o homosexuálech, kdy podle jejích slov mají homosexuálové naprosto stejná práva jako ostatní. „Když si homosexuál vezme nějakou ženu, tak může. Děje se to. Chtějí například přemoci sami sebe, aby mohli mít děti. Netroufám si hodnotit, jestli je to dobře, nebo špatně, ale je to rovné,“ uvedla s tím, že registrované partnerství je něco jiného než manželství.

A proč by homosexuálové neměli vychovávat své děti? „Jak k tomu dítěti homosexuálové přijdou?“ zeptala se Jochová. „Máme tady nějakou úmluvu o právech dítěte. Dítě má právo znát své rodiče a být jimi vychováváno,“ dodala. Obává se z frustrací dětí, pokud by dva muži vychovávali „získané“ dítě. Vadí jí anonymní oplodnění lesbických žen. „Vyrábíme děti bez otců,“ zdůraznila Jochová. Zároveň upozornila na páry, kdy homosexuální páry své děti utýraly, například zmínila lesbický pár v USA, který sjel s dítětem ze skály.

Děti by podle ní měly mít také sourozence. „Sourozenecké konstelace jsou zajímavé. Velké rodiny jsou bohatstvím, které bychom měli podporovat. Místo toho podporujeme menšiny,“ rozhorlila se. Diskuze se pak rozpoutala i o tom, že když mají dvě lesbické ženy společně dítě, a jedna žena zemře, druhá musí čekat na verdikt soudu, zda jí bude dítě přiřknuto. I přesto není Jochová pro manželství pro všechny.

Homosexualita je podle jejího názoru svým způsobem nemoc. „Je to jiná orientace. Ale převychovávat by se neměli,“ sdělila Jochová. Když by za ní přišel její syn ve 12 letech, že je homosexuál, řekla by mu, ať ještě chvíli počká a přemýšlí. „Nemyslím si, že v mé rodině něco takového nestane. Měla bych svého syna ale ráda pořád, ale nechtěla bych, aby mě vodil druhého muže domů. To bych chtěla, aby zůstal raději sám,“ sdělila.

