A co teď Zeman chystá a co udělá? Šíří se hodně brutální text

Tlustý se domnívá, že Zeman se vrátí do ČSSD a převezme fakticky její vedení. „ČSSD pod jeho vedením vstoupí do vlády a jeho věrní usednou do ministerských křesel," podotkl Tlustý. Následně budou dle jeho slov ze staronové vládní ČSSD vyexpedováni nebo budou zbaveni vlivu všichni ti, kteří mu ji ukradli a v prezidentských volbách v roce 2003 ho zradili,“ dodal.

„Z programu ČSSD zmizí program těch, co zmizeli, a programem se stane program Miloše Zemana. V průběhu krátké doby udělá už podruhé z ČSSD silnou politickou stranu s podporou přesahující 25 % (stačí k tomu, aby získal podporu každého druhého z dnešního voličů),“ zmínil ekonom Tlustý.

„Miloš Zeman se tak pozitivně zapíše do dějin naší země a získá respekt velké většiny občanů, včetně značné části dnešních oponentů. Samozřejmě, že to nepůjde úplně lehce a samozřejmě se to leckomu nebude líbit. S takovou ČSSD sice v mnohém nebudu souhlasit stejně jako vždy, ale respekt k ní i jejímu otci zakladateli chovat budu. Přeji Milošovi Zemanovi, aby se mu to povedlo,“ uzavřel.

Celý příspěvek Vlastimila Tlustého:

autor: vef