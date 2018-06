A je to. Babišova nová vláda bude jmenována ve středu

V podvečer přijal Zeman na zámku v Lánech Babiše i předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Vyjasnilo se, kdy by mohla být nová vláda jmenována. „Závěr dnešní schůzky je, že vláda by měla být jmenována ve středu 27. června v 09:00 ráno,“ napsal ČTK Babiš. Detailněji politici zhruba hodinové jednání nekomentovali, před čekající novináře nepředstoupili.

Zeman dnes v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že Babiš europoslance ČSSD do čela diplomacie nenavrhl, kolonka u Ministerstva zahraničí byla prázdná. „Není pravda, že byl (Poche) navržen,“ podotkl prezident. Babiš ale uvedl, že šlo o neformální informace o nominacích. „Oficiální nominaci vlády pošlu zítra (v pondělí) podle toho, jak se domluvil pan prezident s panem Hamáčkem. V nominaci bude pan Poche, tak jsem byl informován,“ řekl Babiš novinářům v Ležákách na Chrudimsku, kde se účastnil piety u příležitosti vypálení obce nacisty.

Hamáček v Otázkách Václava Moravce České televize zdůraznil, že pokud by Babiš Pocheho na ministra nenavrhl, šlo by o porušení koaliční smlouvy a o vládní spolupráci s ANO by nemělo smysl dál jednat. Už v pátek po schůzce se Zemanem v Lánech předseda ČSSD připustil, že by kromě Ministerstva vnitra mohl dočasně řídit i Ministerstvo zahraničí, pokud by Zeman Pocheho odmítl. S takovou možností souhlasili Zeman i Babiš.

I s Pochem se prezident v pátek sešel, doporučil mu, aby o vládní funkci neusiloval. K Pochemu se ostře vyjadřují také komunisté, kteří mají menšinovou vládu ve Sněmovně tolerovat. Zeman by nenamítal nic proti tomu, aby se Poche stal náměstkem nebo poradcem ministra zahraničí. Prezident by podle hlavy státu neměl žádnému ministrovi mluvit do toho, jakými spolupracovníky se obklopí. Hamáček s možností, že by Poche působil ve vedení úřadu, v případě potřeby počítá.

Nejasnosti vznikly během dneška kolem termínu jmenování nové vlády. Zeman uvedl, že kabinet by mohl jmenovat „velmi pravděpodobně“ příští týden v úterý nebo ve středu. Termín se podle něho ještě dolaďuje. Pro Babiše bylo prezidentovo vyjádření novou informací. „Nevím, kdy dojde ke jmenování vlády. Žádal jsem pana prezidenta, respektive jeho okolí, zdali to bude možné ještě v červnu. Bylo mi řečeno, že až v červenci,“ uvedl Babiš. Záležitost se vyjasnila až večer v Lánech.

Premiér bude muset ještě řešit i nominaci poslankyně ANO Taťány Malé na ministryni spravedlnosti. ČSSD podle Hamáčka sice nehodlá ANO do jmen mluvit, když jsou podle něho vizitkou a odpovědností hnutí, výhrady ale mají komunisté. Vadí jim, že Babiš s nimi její jméno nekonzultoval. Premiér by se s nimi měl sejít příští týden ve Sněmovně a bude Malou hájit. „Variantu dvě nevidím,“ podotkl.

„S výjimkou pana Pocheho nechci premiérovi do jeho sestavy mluvit, on za ni bude odpovídat, nikoli prezident republiky,“ řekl k Malé Zeman. Setká se s ní v Lánech v pondělí, kdy přijme také další nováčky do chystané vlády – Martu Novákovou, Petra Krčála a Antonína Staňka. I Zeman se ale pozastavil nad někdejším výrokem Malé o možném odkladu Babišova stíhání v případu Čapí hnízdo do doby, až skončí volební období. Nebyl podle něho šťastný.

Jak se k toleranci kabinetu postaví KSČM, není jasné. Rozhodnutí se čeká na zasedání ústředního výboru příští týden v sobotu.