A liberálové budou mít po žížalkách, i se svými seznamy... Slova Markéty Šichtařové, která se elfům líbit nebudou

Česká ekonomka, manažerka a podnikatelka Markéta Šichtařová narazila na seznam nepohodlných rockových kapel před rokem 1989, kde v jednom sloupci bylo uvedeno jméno kapely a ve druhém důvod. Argumenty, které pročítala, byly podle jejího mínění doslova bizarní, směšné a dnes nepochopitelné. Narazila však i na seznamy jiné, kde samozvaní cenzoři – říkají si elfové – sepsali seznam ruských trollů či jinak „závadných“ lidí, a zamýšlí se nad tím, kam to celé vlastně povede.

Jako první kapelu ve svém blogu na serveru iDNES.cz zmiňuje nepohodlnou kapelu Black Sabbath, která byla prý zakázána za náboženské tmářství. Američan Alice Cooper zase za vandalství. Na indexu byli i Sex Pistols; že se vysmívali kapitalismu i královně jim nepomohlo, prý propagovali násilí. Něco takového dnes podle Šichtařové působí legračně. Ovšem prý jen do chvíle, než narazíte na seznamy jiné. A přeci podobné. Samozvaní cenzoři – říkají si elfové – sepsali seznam ruských trollů či jinak „závadných“ lidí.

„Rozumějme: lidí, kteří mají jiný názor. Logika stejná jako kdysi s kapelami: Tehdy byli britští Judas Priest zakázáni za „antikomunismus“. Dnes stačí říct, že odmítáte prosakování socialismu ze zbytku EU k nám, že euro by nás ekonomicky poškodilo či že Juncker pije jak duha – a jste na seznamu za údajné antievropanství či podporování Ruska,“ píše ekonomka.

Někomu je hysterická snaha elfíků & spol. o dehonestaci daného člověka u pozadí. Šichtařová však potkala i takové, kteří to nesou o poznání hůř. „Někteří lidé mají pocit, že v tomto ohledu už nemůže být hůř. Ale může, stačí se mrknout do USA,“ dodává.

Přibližuje pak, že v Americe došel boj mezi liberály a konzervativci tak daleko, že už existují i seznamy politicky nekorektních firem. Tedy těch, které nedávají ruce pryč od prezidenta Trumpa. Trumpa liberálové nenávidí a nejraději by ho anihilovali, přestože si ho většina demokraticky zvolila. A zrovna tak prý existují na oplátku i seznamy liberálních firem, tedy totéž naruby.

Šichtařová však připouští, že existují i seznamy či rejstříky, které pomáhají. To jsou podle jejího mínění třeba seznamy spokojenosti zákazníků. „Některé firmy se prostě chovají k zákazníkovi jako čuně a je jen v zájmu vyšší konkurence, aby se informace o jejich chování k zákazníkovi šířily,“ věří ekonomka.

V kontextu s tím poukazuje na to, co se rozmáhá v USA, kde je nyní módní vytvářet seznam firem nikoli podle spokojenosti klienta, ale podle údajného politického přesvědčení firmy. Zákazníci jsou prý vybízeni, aby odešli ke konkurenci se „správným“ politickým názorem. „Bez ohledu na to, že konkurence je třeba horší či dražší. A ekonomika najednou nesměřuje k optimu, netlačí vpřed ty ekonomicky nejlepší, nýbrž ty, kdo mají nejfádnější a nejvíc beznázorovou fasádu,“ tvrdí Šichtařová.

Se zvednutým výstražným ukazováčkem pak dodává, že něco podobného se začíná rýsovat i v Evropě. Krátce před volbami do Evropského parlamentu se prý po sociálních sítích šířil seznam „proevropských“ firem. „Najednou nejde o to, zda firmu oceňují její zákazníci, zda má zisk, ale o to, zda má ‚správný‘ názor,“ říká ekonomka, která očekává, že tenhle fenomén bude bobtnat.

To je podle Šichtařové důvod, proč socialismus nikdy nemůže fungovat. Socialismus podle ní neoptimalizuje, kašle na zákazníka. „Vyměňuje ekonomickou efektivitu za politickou filozofii a třídní boj. Proto principiálně vede k chudnutí relativně vůči ostatním,“ konstatuje.

„Nemůže to skončit jinak, než že země založená na principu, že o peníze jde až v první řadě, poroste rychleji,“ píše s tím, že v Číně se filozofie neřeší, protože čínská diktatura nedává svobodnému myšlení prostor, a proto roste rychle. „Je jen otázkou času, až si svými žabomyšími válkami liberálů a konzervativců a seznamy sice schopných, ale politicky nekorektních firem svážeme ruce a velký diktátor nás spolkne jak malinu. A celá naše demokracie i se svými seznamy bude mít po žížalkách,“ uzavírá Šichtařová.

Původní zdroj ZDE

Psali jsme: Pamatujete intervence? ČNB nyní podle Markéty Šichtařové chystá ještě větší hloupost EU se za pár let rozpadne, tak jako SSSR. Markéta Šichtařová si k tomu vzala velký průzkum Rozpad EU je mnohem pravděpodobnější, než její reforma. Markéta Šichtařová od voleb nečeká zázraky Lidi, neblbněte, volá ekonomka Šichtařová. Zde je důvod

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab