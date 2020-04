A najednou nic... Kuberův nejbližší muž vyslal temný vzkaz Miloši Zemanovi

reklama

"Určitě se celá ta situace kolem plánované cesty na Tchaj-wan na panu předsedovi Kuberovi podepsala. Já jsem na něm v tu chvíli, než tedy zemřel, když se ta cesta začala chystat, žádný výjimečný stres, změny chování nebo něco podobného neregistroval, ale samozřejmě čím víc se o tom bavíme a čím déle je to od té jeho smrti, tím víc mně dochází, že se asi ve stresu posledních pár týdnů pohyboval," uvádí k tehdejšímu dění kolem cesty Kubery na Tchaj-wan Kostka. Stres však na něm nepozoroval, byl podle něj dál žertéř a člověk nad věcí.

Kostka následně podotkl, že se mu Kubera s žádným výhrůžným dopisem nesvěřil. Následně také hovořil o uzavřeném jednání mezi čínským velvyslancem a Kuberou, které proběhlo v následujících dnech. "Jediné, co k tomu řekl, k této schůzce, bylo, že jej asi odvolají. Předpokládám, že tím myslel čínského velvyslance. Já jsem z toho měl pocit, že ze strany čínského velvyslance to bylo osobní, že už neměl kudy tlačit, tak to hodil do té osobní roviny," poznamenal Kostka, jak to celé vnímal.

O dokumentu pak Kostka hovoří jako o temném a neurvalém. "Dopis se našel v tašce, kterou on vždycky nosil. Měl ji i na tom Hradě," řekl Kostka, který je přesvědčen o tom, že dopis z čínské ambasády si Kubera odnesl z novoročního oběda s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Zda si dokument vyžádal z čínské ambasády kancléř Mynář, se neví. S tímto tvrzením přišel Deník N, ale Vratislav Mynář to popírá a Kostka zatím není schopen nic takového doložit.

"Slovo výhrůžný je v souvislosti s tím dopisem... Výhrůžky tam nebyly, ale byly tam hrozby, ten tón toho dokumentu je termný, je takový neurvalý, není psán diplomatickým jazykem," podotýká k němu Kostka, že stejně tak tento dopis zapůsobil na nového předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Ten se jím začal zabývat, napsal prezidentu Zemanovi o vysvětlení. "Na tento dopis nedostal dosud žádnou odpověď," sdělil. Vystrčil pak podle jeho slov poslal i druhý dopis, kde se ptal na to, zda je pravdivá informace o tom, že si dopis objednal kancléř Mynář. "Dostali jsme odpověď z Hradu od pana kancléře Mynáře, který napsal, že byl pověřen prezidentem, aby odpověděl - a vlastně jako to bylo všechno. K tomu byla příloha. A tou přílohou tiskové prohlášení kancléře Mynáře, které publikoval tiskový mluvčí Ovčáček asi předtím," popsal Kostka s tím, že to považuje za nestandardní.

Když Kostka hovořil o kancléři prezidenta Vratislavu Mynářovi, uvedl, že Jaroslav Kubera označil Mynáře za intrikána. "Určitě neměli přátelské vztahy, je to krutá lež," uvedl Kostka s tím, že Mynář se nyní schovává za mrtvého člověka. "Pan předseda Kubera by se jistě vůči tomuto ohradil. Je to zneužití respektované osobnosti," dodal.

Kostka uvedl také to, že nechápe mlčení prezidenta Miloše Zemana. "Komentuje kde co, ale teď mlčí," uvedl s tím, že současný stav nazývá mrazivým tichem.

