A od nich bere Německo plyn. Zlé věci po útoku na Izrael

Ekonom Lukáš Kovanda se domnívá, že obyvatelé Gazy nesou za své rozhodnutí odpovědnost, neboť si Hamás před sedmnácti lety svobodně zvolili v řádných volbách. Ve svém příspěvku na sociální síti X rozebírá také finance, které Evropa do Gazy posílá na – dle jeho slov – údajně humanitární a rozvojovou pomoc. A nechybí ani rýpnutí do Německa, kdy si všímá toho, že náš západní soused bere plyn od Kataru. Země, která štědře podporuje Hamás.

„Obyvatelé Gazy si Hamás před sedmnácti lety svobodně zvolili v řádných volbách. Nesou za své rozhodnutí odpovědnost. Evropa, zejména EU, nemá tedy žádnou morální povinnost do Gazy posílat zhruba miliardu dolarů ročně, údajně na humanitární a rozvojovou pomoc, jak tak od té doby činí,“ poznamenává ve svém příspěvku ekonom Lukáš Kovanda.

„I když, pravda, tehdy v roce 2006 dotlačil Hamás k účasti ve volbách v Gaze emirát Katar, jenž jej od té doby štědře sponzoruje. A s nímž, mimochodem, také Německo loni uzavřelo patnáctiletý kontrakt na dodávky zkapalněného plynu. Jen co Němci přestali nakupovat plyn od Putina, uvázali se k jeho nákupům od vrchního sponzora teroristů z Hamásu; nepřímo platili válku na Ukrajině, teď zase mohou platit masakry Hamásu. A to jen proto, že si povypínali jaderné elektrárny. Takže vlastně: Jak chtít odpovědnost po voličích v Gaze, když ji zcela nemají ani ti v Německu?“ zeptal se v této souvislosti Kovanda.

V dalším statusu svůj příspěvek ještě rozvětvil.

Z bláta do louže. Vrchním sponzorem teroristů z Hamásu je Katar, od nějž se Německo loni uvázalo celých patnáct let kupovat plyn – namísto od Putina



V diskusích se však dočkal ne úplně souhlasných reakcí. „Zapomněl jste dodat, že většině lidí v Gaze není sedmnáct, tudíž těžko volili před sedmnácti lety, a tak to asi nebude ani s tou zodpovědností tak vážné, ne?“ píše jeden z tazatelů.

„Ale, ale, tady někdo úplně ošklivě mává daty a faktickými informacemi. Nechcete si to nechat pro žáky do školy a nebrzdit nás tady v nenávistném rozletu, který si chceme podložit pseudo argumenty? Díky za připomenutí! Není to prostě tak jednoduché, jak by se mohlo zdát... A samozřejmě si píšu plusové body pro Lukáše Kovandu, je stejně dobrý politolog jako ekonom,“ dodal další.

„To je ale hrozné, co jste vyplodil, přece ovládáte základní matematiku? Když byly poslední volby 2006, hádám že jim muselo být 18, to znamená, že obyvatelé mladší 33 let v Gaze nikdy nikoho nevolili. Co Hamás provádí je příšerné, ale tohle je od Vás demagogie,“ kritizuje Kovandu další diskutér.

„Kdyby si Evropa nehrála na Bohy a nepletla se do oblastí, kterým nerozumí…“ dodala pak také další diskutérka.

Kovanda se tématu financování Hamásu věnoval i ve svém předchozím příspěvku na sociální síti X.

„Jak je financovaný Hamás, vědí i redaktoři agentury AP, jenom EU stále jakoby ne. Takže: Za peníze přímo z EU nebo nepřímo z EU, skrze Katar, tedy za peníze ze zkapalněného plynu, který nyní ve zvýšené míře EU od Kataru kupuje, teroristé z Hamásu v Gaze postaví a opraví školy, nemocnice a silnice. Tudíž místní mají v Gaze Hamás vlastně rádi, i když už od roku 2006 nemohou svobodně volit,“ uvedl Kovanda.

„No, a z daní a cla, které Hamás vybere od takto zpacifikovaných a upokojených obyvatel Gazy, blahořečících vládnoucí teroristy za ony nové školy a nemocnice, pak ten samý Hamás nakupuje od Íránu smrtonosné rakety, vražedné drony a cvičí si další a další hrdlořezy. Nemusí ze svého platit školy a nemocnice, takže se svého zaplatí o to víc raket a samopalů. Nic, jako izolovaná a adresná pomoc ryze potřebným v Gaze, neexistuje. Je to nebezpečný alibismus. Jediný způsob, jak nesponzorovat, byť nepřímo, krveprolití a maskary je zastavit jakoukoli finanční pomoc Gaze. Dokud se tak nestane, i Česko, coby člen EU, má na rukou krev,“ zakončil Kovanda.

