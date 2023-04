A teď Biden a Clintonovi. Just volím Trumpa! Nečekaně z USA

reklama

Velká porota na Manhattanu v minulém týdnu shledala, že prokuratura má pro případ dostatek důkazů a Trump se tak stal minulý týden vůbec prvním exprezidentem Spojených států obviněným v trestní kauze.



Dle obžaloby měl Trump v rámci kauzy zfalšovat až čtyřiatřicetkrát podnikatelské záznamy – což je v Americe běžně klasifikováno jako přestupek, vše však může přejít do roviny trestného činu, když se podaří prokázat, že jeho účelem bylo zakrytí jiného zločinu.



Manhattanský okresní prokurátor Alvin Bragg přestupek falšování obchodních záznamů zpřísnil na trestné činy, za které hrozí maximálně až čtyři roky vězení za každý, tvrzením, že Trump tyto záznamy falšoval, aby zakryl porušení pravidel financování volební kampaně, jelikož k události mělo dojít těsně před prezidentskými volbami v roce 2016, které Trump vyhrál. Vzhledem k 34 bodům obžaloby bývalému prezidentovi hrozí maximální trest až 136 let odnětí svobody.

Kromě newyorského případu čelí Trump federálnímu trestnímu vyšetřování kvůli obvinění, že se pokusil zvrátit svou porážku ve volbách v roce 2020, a špatnému nakládání s tajnými dokumenty. Čelí také vyšetřování v Georgii, které se týká jeho pokusů bojovat proti své porážce při posledních prezidentských volbách v tomto státě.



Agentura Reuters poznamenává, že případný soudní proces může trvat déle než rok, což zvyšuje možnost, že by bývalý americký prezident mohl stanout před porotou v soudní síni na Manhattanu i v době, když bude usilovat o návrat do Bílého domu – nebo dokonce až po volbách v listopadu 2024.



Poté, co Trump v úterý prohlásil, že se necítí vinen v rámci obvinění z 34 trestných činů falšování obchodních záznamů, stanovil soudce Juan Merchan další soudní jednání až na 4. prosince. Prokurátoři uvedli, že plánují požadovat termín soudního řízení na leden 2024, zatímco Trumpův právní tým navrhl soudní řízení na jaro 2024.



Trumpův případ není zdaleka typický a jeho právníci avizovali, že se hodlají bránit proti obviněním agresivně a zahájit i „smršť papírování“, což by mohlo posunout případný soudní proces za časový plán, který obě strany předložily, a to blíže k americkým prezidentským volbám.



Podle údajů státního odboru trestněprávních služeb, na něž upozorňuje Reuters, trvalo v prvních třech čtvrtletích roku 2022 průměrné trestní řízení na Manhattanu od podání obžaloby do vynesení soudního verdiktu více než 900 dní a soudní proces by tak mohl probíhat i mezitím, co bude Trump usilovat o republikánskou nominaci či případně později i o návrat do v Bílého domu.

V případě zvolení prezidentem by Trump neměl pravomoc omilostnit sám sebe, právní systém ve Spojených státech ovšem dosud nikdy neřešil postavení zvoleného prezidenta před soud a kauza by tak vstoupila do „neprobádaných právních vod“.



„Je to tak bezprecedentní, že je pro mě těžké říct, co by se dělo,“ netuší, jak by si s věcí poradila americká justice ani bývalá manhattanská prokurátorka Karen Friedman Agnifilo. „Myslím, že je to ošemetné,“ naznačila.



Trump se snaží případ přesunout



Někdejší americký prezident se již nechal slyšet, že vnímá manhattanského okresního prokurátora Alvina Braggu, zvoleného za demokraty, jako podjatého a protože se domnívá, že se na něj zaměřil kvůli politickému prospěchu. V úterý ráno pak Trump prohlásil, že by chtěl případ přesunout ze silně demokratického Manhattanu na Staten Island, konzervativnější část New Yorku.



Právě možná zaujatost manhattanského státního zástupce Alvina Braggy se skloňuje i kruzích, které jinak nejsou Trumpovi běžně nakloněné.



Republikánský senátor Mitt Romney, který neúspěšně kandidoval na prezidentskou funkci v roce 2012 proti Baracku Obamovi, sice připomenul, že se domnívá, že „charakter a chování prezidenta Trumpa ho činí nezpůsobilým k výkonu funkce“, přesto se domnívá, že se newyorská prokuratura snaží „přizpůsobit politické agendě“.

„Nikdo nestojí nad zákonem, ani bývalí prezidenti, ale každý má právo na rovné zacházení podle zákona. Přehnaný postup státního zástupce vytváří nebezpečný precedens kriminalizace politických oponentů a poškozuje důvěru veřejnosti v náš justiční systém,“ míní.



Připomenul, že obvinění bude muset zvážit porota, jejíž povinností je „plnit svou odpovědnost s maximální pečlivostí a nestranností“. „Američtí voliči nakonec sami vynesou rozsudek o politické budoucnosti bývalého prezidenta,“ doplnil poukaz na blížící se prezidentské volby.



Následně vyzval všechny zvolené představitele, aby v reakci na obvinění proti Trumpovi „odrazovali od násilí a hněvu“.

Útok na právní stát, tvrdí Trumpovi podporovatelé. Varují před následky



Mnozí podporovatelé bývalého prezidenta Trumpa v Kongresu tvrdí, že jeho úterní zatčení v New Yorku je útokem na právní stát a americký soudní systém



Televize Fox News připojila, že mnozí také kritizovali okresního prokurátora Braggu, který případ proti Trumpovi zahájil, a obvinili ho, že je financován a ovládán miliardářem a dárcem demokratů Georgem Sorosem.



„Dnešní zatčení a obvinění bývalého prezidenta Donalda Trumpa levicovým Sorosovým prokurátorem je výsměchem právnímu státu. Nejenže je obvinění neseriózní, ale toto politické pronásledování znamená temný den pro naši zemi,“ prohlásil republikánský senátor Ted Cruz.

„Komunističtí demokraté zatkli prezidenta Trumpa, protože je jediným mužem, který jim stojí v cestě v boji za nepřátelské převzetí Ameriky. Nikdy ho neopustíme,“ uvedla podle Fox News kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová.



Její kolegyně Elise Stefaniková Braggu obvinila z „nezákonného překročení pravomocí“ a tvrdila, že stíhání bylo provedeno s cílem zmařit Trumpovu kandidaturu v roce 2024. „Ostudné zatčení prezidenta Trumpa je bezprecedentní a mrazivou kapitolou v levicovém zneužívání justičního systému proti svému hlavnímu politickému protivníkovi,“ uvedl Stefaniková.



„Toto nebezpečné a nezákonné překročení pravomocí radikálního státního zástupce se zcela vymstilo zkorumpovaným krajně levicovým demokratům, kteří by raději zoufale rozvrátili strukturu naší země, než aby čelili prezidentu Trumpovi u volebních uren,“ dodala. Američané jsou dle ní ovšem chytří a vědí, že se jedná „o politický problém a že prezident Trump tato obvinění u soudu porazí a obrátí karty proti krajně levicovým demokratům tím, že odhalí jejich korupci a zneužívání moci“.

Republikánský senátor Marco Rubio úterý označil za „špatný den pro všechny“ bez ohledu na něčí pocity vůči Trumpovi. „Ponechte na chvíli stranou, zda se vám Trump líbí, nebo nelíbí, zda jste pro něj, nebo ne. Dnešní den je špatný pro nás všechny. Dnes americká politika překročila hranici, ze které se už nikdy nevrátí,“ řekl na videu.



„Co teď zabrání nějakému republikánskému nebo konzervativnímu prokurátorovi, aby si řekl: Tak teď půjdu po Joeu Bidenovi nebo jeho rodině. Po Billu Clintonovi či Hillary Clintonové. Nebo Nancy Pelosiové – po komkoliv… dnes jsme nastavili novou normu, že pokud chcete někoho opravdu sejmout, nic by vás nemělo zastavit,“ varoval, že se vše může obrátit i proti americkým demokratům.

Today is a bad day for all of us & we are all going to regret it for a very long time pic.twitter.com/Nc2oMpeFz0 — Marco Rubio (@marcorubio) April 4, 2023

Právník a republikánský kongresman Andy Biggs poté přirovnal Trumpovo zatčení a obvinění k soudním řízením v autoritářských zemích. „Zatčení a obvinění prezidenta Trumpa je to, co byste viděli v autoritářských režimech. Tohle byste viděli v Číně, Venezuele, Íránu, Severní Koreji a bývalém Sovětském svazu. Je to nechutné a Bragg se z toho nenechá vyvést,“ řekl dle Fox News.



Za pravdu mu dal i prezident středoamerického Salvadoru Nayib Bukele. „Myslete si o bývalém prezidentovi Trumpovi a důvodech jeho obvinění, co chcete. Ale představte si, že by se v jakékoli jiné zemi stalo, že by vláda zatkla hlavního opozičního kandidáta,“ komentoval s tím, že schopnost Spojených států „používat ‚demokracii‘ jako zahraniční politiku“ je tímto pryč.

Think what you want about former President Trump and the reasons he’s being indicted.



But just imagine if this happened in any other country, where a government arrested the main opposition candidate.



The United States ability to use “democracy” as foreign policy is gone. https://t.co/svdFxtaf4q — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 4, 2023

Už jen proto budu volit Trumpa, utvrdilo mnohé

Že obvinění Trumpovi nemusí uškodit, ale naopak pomoci, upozornila agentura Reuters, která se v Nevadě tázala na jejich pohled mnoha republikánských voličů a zjistila, že se mnozí kvůli aktuálnímu dění rozhodli navrátit k podpoře Trumpa a pomoci k nominaci jemu namísto floridskému guvernéru Ronu DeSantisovi, jenž byl dosud u republikánů favoritem.



Jeden z mužů, který se sám označuje za republikánského konzervativce, novinářům řekl, že uvažoval o tom, že bude v prezidentském klání své strany volit Rona DeSantise, protože věřil, že floridský guvernér má větší šanci získat zpět Bílý dům od demokratů než bývalý prezident Donald Trump, pak ale přišla 30. března zpráva o Trumpově obvinění a vše se změnilo. „Teď budu rozhodně volit Trumpa,“ avizoval.



„Obvinění pro mě bylo poslední kapkou, protože Trump si vytrpěl tolik politického zneužívání. Myslím si, že je nejsilnějším kandidátem, který se může postavit tomu, co dělá levice. Jdu do toho naplno,“ utvrdil skladatele a hudebníka z Nevady právě aktuální proces s Trumpem.



Biden se mezitím dobře baví



Přestože tak zaznívají pro současného amerického prezidenta Joea Bidena vážné varovné signály, že Trumpova podpora opět stoupá, Biden je nebere příliš vážně. Poté, co v úterý vystoupil ve státní jídelně Bílého domu před jednáním týkající se umělé inteligence a padl dotaz na politické důsledky obvinění jeho předchůdce, Biden se s chutí zasmál.



„Je obvinění vašeho předchůdce politicky rozdělující?“ zeptal se jeden z reportérů, načež Biden propukl v hluboký smích.

"Is the indictment of your predecessor politically divisive?"



BIDEN: *laughs* pic.twitter.com/YGDdBxE0iW — RNC Research (@RNCResearch) April 4, 2023

