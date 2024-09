A teď něco uvidíte, padlo po volbách v Rakousku

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 0% 2 2% 3 0% 4 2% 5 11% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 85% hlasovalo: 194 lidí

V Rakousku proběhly volby do dolní komory rakouského parlamentu. Historického vítězství dosáhla Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Ačkoli oficiální výsledky voleb budou podle rakouských médií k dispozici až ve čtvrtek, ale už teď je jasné, že rakouští Svobodní jsou jasným vítězem před lidovci. Na třetím místě se ocitla rakouská sociální demokracie.

Svobodní oproti volbám v roce 2019 posílili o 13 procent. Hlas dostali od 29,2 procenta voličů. Naproti tomu rakouští lidovci ztratili takřka 11 procent a fakticky jsou hlavními poraženými těchto voleb, i když skončili na druhém místě se ziskem 26,5 procenta. Sociální demokraté ztratili oproti minulým volbám jednu desetinu hlasů a prakticky zůstali na svém. Liberálové ze strany NEOS obdrželi 9 procent hlasů a o 1 procento si polepšili. Druhým poraženým těchto voleb jsou rakouští Zelení, kteří přišli o podporu takřka 6 procent voličů a skončili až na pátém místě se ziskem 8 procent.

Žádná další strana se do dolní komory rakouského parlamentu nedostala. K volbám dorazilo 78 procent voličů. Před 5 lety to bylo 75,6 procenta voličů.

Německá konzervativní novinářka Birgit Kelle k volbám v Rakousku napsala pár slov.

„Rakousko zažilo drtivé vítězství FPÖ. Občané v Evropě volí země po zemi strany, které slibují ukončení migračního šílenství. Lidé chtějí jinou politiku, kdo tomu rozumí, vyhrává volby. Každý, kdo místo toho věří, že tyto hlasy mohou být zakázány, zažije v Německu v roce 2025 modrý zázrak,“ napsala německá novinářka s odkazem na volání po zákazu AfD, která v politickém marketingu využívá právě světle modrou barvu. V Rakousku FPÖ využívá tmavě modrou barvu.

Birgit Kelle je konzervativní publicistka, která kritizuje ekologické aktivisty a je zastánkyní tzv. tradiční rodiny. Stejně tak odmítá změny pohlaví u nezletilých. A pravidelně vystupuje na demonstracích odsuzujících potraty.

Politický marketér Johannes Hillje ukázal, kde se hlasy pro FPÖ vzaly. Zdaleka nejde jen o symbol protestu.

Ukázal průzkum, podle něhož 45 voličů FPÖ volilo tuto stranu kvůli „věcným postojům“ této strany. Dalších 11 procent voličů má pocit, že prostě nemohli odevzdat hlas nikomu jinému. 9 procent voličů má za to, že jejich zájmy reprezentuje právě FPÖ. Pro 7 procent voličů je FPÖ dostatečně důvěryhodná a dalších 7 procent zmiňuje čitelnost strany.

Jedná se o telefonický a internetový průzkum z 23.–28. září.

Ozval se i maďarský premiér Viktor Orbán, který FPÖ pogratuloval.

„Další vítězství pro Patrioty: historické vítězství pro FPÖ v Rakousku! Gratulujeme Herbertu Kicklovi!“ zvolal Orbán na adresu předsedy FPÖ.

Ale to, že Herbert Kickl s FPÖ volby vyhrál, ještě neznamená, že bude vládnout. Rakouský list Kronen Zeitung připomněl, že všechny ostatní parlamentní strany před volbami odmítly s Kickelem vstoupit do koalice.

„S Herbertem Kicklem, který věří konspiračním teoriím [...], stát nevytvoříte,“ vysvětlil dosavadní lidovecký kancléř Karl Nehammer.

Eine Koalition mit der FPÖ ohne Kickl habe Nehammer nie ausgeschlossen. Aber: "Mit Herbert Kickl, der an Verschwörungstheorien glaubt [...], kann man [...] keinen Staat machen", erklärt der Bundeskanzler im Interview.#PULS24 #Nehammer #ÖVP #FPÖ #NRW24 pic.twitter.com/2w2cRgGA3n — PULS 24 (@puls24news) September 29, 2024

Otázkou zůstává, zda by lidovci byli ochotni vstoupit do koalice bez Kickla. FPÖ a lidovci by drželi většinu hlasů v dolní komoře, která čítá 183 křesel. Jakákoli koalice bez FPÖ už by musela mít 3 členy, aby byla stabilní.

