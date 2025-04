A teď všichni brečí nad rozlitým mlékem... Okamura drsně o EU a chování k Trumpovi

„Situace je zcela zřejmá. Cla na americké zboží v Evropské unii byla velmi vysoká. Byla mnohem vyšší než cla na evropské unijní zboží ve Spojených státech. Takže zcela logicky – protože Donald Trump má Ameriku na prvním místě – tak se snaží recipročně dorovnat ta pro Ameriku nevýhodná cla. A snaží se tím pádem ta cla navýšit. Nicméně i po tom zvýšení jsou stále ta cla, která Evropská unie uvaluje na USA, mnohem vyšší než ta cla, která v podstatě nově uvalil Donald Trump. Takže co z toho vyplývá? Je to totální selhání vyjednávání, respektive nevyjednávání Evropské unie,“ uvedl Tomio Okamura, předseda SPD v pořadu Napřímo v TN Live.

Z EU za nás nikdo nejednal

Dodal, že například Velká Británie, která není v EU, prostřednictvím svého premiéra jednala s Trumpem a dojednala si vzájemně nízká a férová cla ve výši 10 %. „Díky tomu, že Británie není v Evropské unii, jednala flexibilně a rychle a vidíte, že dohoda byla možná. Oproti tomu za Evropskou unii celou dobu nikdo nejednal. To je neuvěřitelné, jak Evropská unie, to současné vedení, jehož součástí jsou samozřejmě i zástupci Fialovy vlády, neudělala pro nás vůbec nic a výsledkem je, že my máme clo od USA ve výši 20 %, ale clo pro USA z Evropské unie je 39 %,“ řekl Okamura.

Neschopná Fialova vláda a neschopné vedení EU

Okamura požaduje, aby Evropská unie okamžitě zahájila jednání. „Už nám trochu ujel vlak. Proč nejednali dosud? Co to má znamenat? Všichni viděli – byla toho plná média – že Británie jednala. Dojednala vzájemně 10 %. K čemu je vedení EU? A teď tady všichni brečí nad rozlitým mlékem – Fiala, neschopná česká vláda. Prý je ohrožený automobilový průmysl. No jasně, že je ohrožený! A proč to tedy nezajistili jako Velká Británie? Opravdu jsem rád, že letos jsou volby do Poslanecké sněmovny. Tuhle protinárodní, neschopnou, škodlivou vládu musíme okamžitě vyměnit. Já kdybych byl ve vládě, tak už jednám dávno, stejně jako Velká Británie,“ zdůraznil šéf opoziční SPD.

Ideální by byla volná obchodní zóna

Na otázku, jaké by nabídl ústupky v jednání Donaldu Trumpovi, který podle svých slov čeká na nabídky, Okamura odpověděl: „Je to úplně jednoduché. Vidíme příklad Velké Británie. Vzájemně mají cla ve výši 10 %. To je přece jasný příklad. A co se týče mě, ten ideální příklad by bylo zrušit cla úplně a udělat volnou obchodní zónu. To by nám pomohlo. To by nastartovalo náš trh,“ prohlásil předseda SPD.

Moderátorka Michaela Indráková podotkla, že o takové uspořádání nemá zájem především Donald Trump.

Cla slouží k financování bruselského unijního molochu

Problém však podle Okamury je, že vedení EU nemá žádný zájem cla zrušit, a dokonce ani snížit. „Protože podle unijních pravidel jsou příjmy z dovozních cel čistým příjmem vedení EU, tedy Bruselu, nikoliv členských států. Aby EU ufinancovala ten svůj moloch, tu byrokracii, ty různé ‚grýndýly‘, tak cla potřebuje,“ řekl Okamura.

Zdůraznil, že EU dnes funguje už jen na dluh. „Za dluhopisy ručí všechny členské státy. Dokonce jsou to dluhopisy se splatností až v roce 2057. A dotace z 90 % vůbec neplní účel, na co jsou vydávány. Je to totální selhání. Staví se rozhledny v údolí v Jihomoravském kraji, ze kterých není vůbec nikam vidět, a tak dále,“ rozhořčil se opoziční politik.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

„To, že dotace neplní svůj účel neboli se zneužívají, je závěrem Nejvyššího kontrolního úřadu. Vydávají se na věci, které jsou úplně nepotřebné. Je to vyhazování peněz z okna. A není to čerpáno na ten záměr, na který byla dotace udělena,“ zdůraznil Okamura.

Naše bilance s EU je v minusu

Naši občané podle něj platí kvůli EU povinně stovky miliard navíc, ve výsledku tedy ČR není čistým příjemcem dotací z unie. „Započítávají do toho jenom dotace, které se posílají, ale to jsou i naše peníze na základě ručení ČR na dluh,“ uvedl politik SPD a dodal, že když se připočítají poplatky, které se povinně odvádějí, tak to stojí deset miliard ročně. „Pracuje na tom tisíc zaměstnanců ve státní správě. Takže když to všechno započítáte, tak jsme dokonce v minusu,“ řekl Okamura.

Administrace dotací podle něj činí asi 10 miliard eur ročně, kofinancování ze státního rozpočtu 14 miliard ročně. „Na clech, která inkasuje EU místo nás, přicházíme o 15 miliard ročně. Kvůli emisním povolenkám cena elektřiny, kterou vy všichni platíte, stojí české občany navíc 60 miliard ročně. Obnovitelné zdroje – občané platí navíc kvůli EU 44 miliard korun ročně. Náklady na přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty činí navíc 8 miliard ročně. Náklady na emisní povolenky pro teplárny, které zdražují teplo občanům, 12 miliard ročně,“ zrekapituloval Okamura.

Zrušme Green Deal i celou unii

Je proto podle něj třeba vrátit se k co nejužší spolupráci suverénních zemí. „Zažívali jsme to třeba v bývalém EHS, jehož členem Československo nebylo,“ řekl politik. Do budoucna bychom podle něj měli zachovat volný pohyb osob evropských států, nikoliv nelegálních migrantů, volný pohyb kapitálu, zboží, služeb. „A veškerá ostatní spolupráce by se domlouvala bilaterálně na základě vzájemné dohody,“ navrhuje Okamura řešení. A měl by se podle něj okamžitě zrušit Green Deal a systém emisních povolenek.

