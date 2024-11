A vám to nepřipadá drahý? „Štastný a veselý“ v Krumlově

Českobudějovické vánoční trhy patří mezi vyhlášené. Návštěvníky lákají stánky s dobrotami i stánky, kde mohou koupit například vánoční dárky. Nechybí ručně dělané ozdoby, hrnečky… Lidi nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí, milují doslova pohádkovou atmosféru, k níž přispívá i velké kluziště kolem kašny.

Chválu na adventní městečko pějí nejen hrdí Jihočeši, ale i návštěvníci z celé republika i ze zahraničí. Britský magazín The Times před časem českobudějovické vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II. dokonce zařadil mezi nejkrásnější v Evropě. Společně s těmi českokrumlovskými se umístily na devátém místě.

Na co ale mnozí návštěvníci chválu příliš nepějí, to jsou některé ceny, především pití a jídla.

Vánoční punč za 70 korun, zimní za 90, nealko medvídkový za 65 korun

K předvánočnímu i vánočnímu času bezesporu patří voňavý punč. Stánky v adventním městečku na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. nabízejí nepřeberné množství druhů. Dát si zde můžete například vánoční punč za 70 korun, chilli punč za 79, zimní punč za 99 nebo medvídkový nealko punč s medvídky za 65 korun a mnohé další. Objevili jsme například i bombardino: 0,1 za 80 Kč, 0,2 za 160 Kč... stálo na ceduli.

Pokud budete chtít něco sladkého spíš zakousnout, i tady je nabídka velmi bohatá. Viděli jsme například trdelník za stovku. Zaplatit bylo možné i v eurech; cena? Pět eur. U dalšího stánku jsme objevili kelímky s čerstvým ovocem. Například jahody zalité v čokoládě vyšly na 149 korun. Hroznové víno bylo o dvacku levnější. U jiného stánku pak byly jahody na špejli v čokoládě za 150 korun, banán za 100 korun.

Česnečka za 70 korun, klobása v bagetě za 150…

Zastavili jsme se samozřejmě i u stánků se slaným občerstvením. Objevili jsme například langoš – česnek, kečup, sýr, za 130 korun. Domácí hranolky L za 120 korun, XL za 150 korun. K tomu jsou omáčky – tatarka, slaninová, jalapeňo a kečup. Bramborák jsme našli za stovku. „Klobásy z udírny, plus hořčice, chléb, křen,“ bylo napsáno například u jednoho stánku. Cena? 130. O kus dál pak – bavorská klobása v bagetě, kečup, hořčice, kari omáčka, cibule, okurka, jalapeňo – 150 korun.

„Což ty klobásy, to už si člověk začíná zvykat. Ale česnečka za 70 korun? Tu jsme doma dělávali, když bylo před výplatou,“ kroutil hlavou důchodce, s nímž jsme se dali do řeči. Šli jsme se přesvědčit a opravdu jsme objevili ceduli, na které stálo – polévka česnečka plus sýr, krutony – 70 korun.

Zatímco důchodce byl s cenou klobás, jak se zdálo, celkem smířený, dvojice mužů, s nimiž jsme mluvili chvíli po něm, tedy ani náhodou. „Prošli jsme si to tady jako každý rok. A ty ceny, no, jak to slušně říct… Vy si dáte klobásu za 120 nebo za 130 korun? Vám to nepřipadá drahý?“ začal dělat jeden z nich rozhovor naopak spíš s námi. Když se dozvěděl o klobáse v bagetě za 150 korun, už jen naštvaně pokýval hlavou. „No tak šťastný a veselý svátky,“ popřál nám pak s notnou dávkou sarkasmu v hlase druhý muž.

Snažili jsme se mluvit i s prodejci. Tam jsme ale moc neuspěli. Štěstí jsme měli až u stánku s masnými dobrotami, které nabízí Marian Haláček. „Přes týden je to na nic, lepší je to o víkendu,“ odpověděl nám na otázku, zda chodí na trh hodně lidí. Jeho slova musíme z našich dvou návštěv, jednou ve všední den a jednou o víkendu, potvrdit. „Řekl bych, že chodí o hodně míň,“ srovnal pak prodejce návštěvnost i s minulým rokem.

„Většinou chtějí věci ze zabijačky. Jitrničku, jelítko…“ usmíval se, a že občas si dají třeba uzenou rybu. „Jitrnice i jelito deset deka 24,90,“ prozradil nám cenu zboží, které si u něj prý zákazníci nejvíce žádají.

„Rodinné adventní městečko“ … plněné wafle, alko a nealko punče a vyhlídkové kolo

Tradičně jsme oslovili rodinu s dětmi a společně jsme spočítali, na kolik je návštěva adventního městečka vyšla. Slova se tentokrát ujal otec dvou menších capartů. „Ne, že bych jim nechtěl udělat radost, ale domluvili jsme se, že každý jednu sladkost, něco k pití a dost. My si taky dali s manželkou každý jeden punč, manželka tedy nealko, protože je znovu těhotná,“ pochlubil se šťastnou novinkou. A na naše přání začal počítat.

„Takže děti chtěly nějaké plněné wafle, takový kornout to byl. Jedna stála 180 korun. To jsem si vzpomněl, že minulý rok to byly trdelníky. Tehdy jsem si stěžoval, jak je to drahé, ale ty byly tedy levnější. Ale co naděláte,“ neztrácel dobrou náladu ani při počítání, kolik už mezi stánky utratil. Takže k tomu jeden alko a tři nealko punče…

„Slíbili jsme jim ještě vyhlídkové kolo. Na to tedy půjde manžel s dětmi sám. Už jsem se dívala, za jednoho 80 korun, tam mají napsáno,“ dodala mladá paní. A že ona tyhle věci nemá ráda a tak si na svou rodinku raději počká pěkně s nohama na pevné zemi.

„No, takže když to dáme dohromady, tak nějak kolem devíti stovek to bude celkem?“ zamyslel se otec rodiny. A smířlivě dodal: „Ale tak, jdeme sem jednou, maximálně dvakrát za rok. Tak to nějak uneseme,“ usmíval se. A že tady konečně, aspoň, vždycky dostane... vánoční náladu.