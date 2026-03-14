A víte, kdo je její manžel? Člověk v tísni vypustil video, vrátilo se mu to

14.03.2026 10:15 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Novinářka Angelika Bazalová se vložila do vyhrocené debaty kolem premiérovy poradkyně Vachatové a připravovaného zákona o neziskových organizacích. Na svém facebookovém profilu kritizuje Adrianu Černou z Člověka v tísni a volá po věcné diskusi o nové právní normě, která by podle ní měla vznikat pod „drobnohledem veřejnosti“.

Popisek: Adriana Černá z Člověka v tísni

Sociálními sítěmi otřásá štvanice na poradkyni premiéra Natálii Vachatovou, která má spolu s poslanci SPD a ANO pracovat na zákonu o registraci neziskových organizací financovaných ze zahraničí. Vyjádřila se také novinářka Angelika Bazalová.

„Když už nám marketingová ředitelka Člověka v tísni Adriana Černá oznámila, kdo je bratrem Natálie Vachatové, tak bychom si asi měli říct, kdo je manželem paní Adriany Černé. Není to nikdo méně slavný než Jakub Janda z Evropských hodnot,“ napsala na svém facebookovém účtu.

Dále uvádí: „Tihle dva se bez zahraničních dotací samozřejmě neobejdou, to by asi umřeli hlady.“ 

Janda podle Bazalové dostával peníze třeba z USAID nebo Global Affairs Canada. Celkový rozpočet v roce 2023 činil přes 25 milionů Kč, z toho velká část z těchto zahraničních zdrojů.

„Je vtipné, že se paní Černá natočila, kterak jako domovnice kouká z okna a na každého křičí, že je agent, což je přesně to, co dosud dělala a dělá. Je to vlastně typická ukázka práce nejen jí, ale i jejího chotě, který na to, aby odhaloval ‚ruské agenty šířící dezinformace‘, bere právě ty zahraniční dotace. Teď zrovna křičí, že je agentka na Natálii Vachatovou, aniž by měla jediný důkaz. Prostě domovnice. Já nevím, třeba nemusíte mít rádi Šimona Pánka, ale doteď byl tváří Člověka v tísni on. Jestli je teď tváří této organizace tahle paní, tak tomu říkám slušnej sešup. Asi nejsou lidi nebo co. Na tomto místě připomínám, že před Natálií čelila obviněním, že je napojená na ruské peníze Aliance pro rodinu, kterou z toho obvinila pirátka Richterová, načež se (jak jinak) ukázalo, že je to nesmysl,“ podtrhla publicistka.

Vyjádřila se také k chystané právní normě. „Jinak – pokud jde o ten zákon o neziskovkách, obecně si myslím, že je to dobrá a potřebná věc. Je ale třeba, aby byl dobře napsaný. Ten návrh, který vzbudil poprask v médiích, asi není zatím dobrý, má to řadu problémů a je dobré na ně upozornit. Jen ta hysterie je teda šílená, když jde o něco, co je zatím ve stadiu zrodu,“ soudí Bazalová.

Připouští, že téma nemá nastudované do hloubky, protože se mu zatím nevěnovala. „Ale chápu to tak, že jde o nějaký draft, na kterém se pracuje, takže asi dozná změn. Uniklo to předčasně, lidi, co na něm pracují, jsou naštvaní, ale podle mě naštvaní být nemají. Tohle je přesně ta norma, která se má od počátku řešit s účastí dobře informovaných občanů a vysvětlovat a upravovat se má pod drobnohledem veřejnosti. Já bych kolem toho netajila vůbec nic. Prostě bych se normálně bavila o tom, které výhrady jsou racionální, a které ne. Myslím, že jenom tak ten jekot potrefených hus utichne,“ uzavřela svůj příspěvek.

 

Psali jsme:

Pohybují se ve školách, kam posíláte děti. Konečná k „řevu“ neziskovek
„Chcípněte.“ Výhrůžky smrtí Vachatové. Tak daleko došel hon chvilkařů
Štvanice na Vachatovou: Máca vyzval k provokaci. A už se to děje
Babiš zveřejnil poradní sbor vlády. Vachatová, Brabec a další zajímavá jména

Tomio Okamura byl položen dotaz

Co přesně uděláte, abyste zabránili nelegální migraci jak slibujete?

VY: Azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech. Dotaz: V jakých případech to tedy bude? A jak chcete zajistit rychlé a efektivní vyhošťování cizinců, kteří se zde dopustí trestné činnosti, což také slibujete? A pokud bude někdo vyhoštěn, bude to znamenat, že už se nebude ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Předehra může začít už u ranní kávyPředehra může začít už u ranní kávy Nápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močovéNápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močové

Další články z rubriky

Poženeme to k Ústavnímu soudu, hrozí Richterová a Hřib. Ale ještě není co

11:33 Poženeme to k Ústavnímu soudu, hrozí Richterová a Hřib. Ale ještě není co

Tzv. zákon o neziskovkách se stal tématem včerejších Událostí, komentářů. Jak předseda Pirátů Hřib, …