„Zrovna vám to vadí?“ Navážení se do ANO brutálně vybuchlo politikovi STAN

Hnutí ANO v poslední době výrazně sází na sociální sítě a mladé tváře. Jednou z nich je i Viktorie Kalivodová, která bývá v médiích popisována jako influencerka a digitální tvář hnutí, jež má oslovovat mladší voliče. Pozornost ale nevzbuzuje jen svým politickým obsahem, nýbrž i stylem, který u části veřejnosti vyvolává ostrou kritiku.
Tu nyní formuloval Vojtěch Zelenka z hnutí STAN, kterému vadila její fotografie ze Sněmovny během projednávání státního rozpočtu. Na snímku Kalivodová pózuje s vyplazeným jazykem před hlasovací tabulí a doprovází ji nápis „Rozpočťák“.
Zelenka v tom vidí symbol širšího problému politické komunikace ANO. „Na téhle fotce je všechno, co charakterizuje ANO. Nekompetence, buranství, neúcta k instituci, přetvářka, laciný politický marketing, pokleslá politická kultura nebo tiktokizace politiky v té nejhorší a nejlevnější možné podobě,“ napsal Zelenka na platformě X, který Kalivodovou označil jako „influencerku z holdingu“.
Na téhle fotce je všechno, co charakterizuje ANO. Nekompetence, buranství, neúcta k instituci, přetvářka, laciný politický marketing, pokleslá politická kultura nebo tiktokizace politiky v té nejhorší a nejlevnější možné podobě.— Vojta Zelenka (@vojta_zelenka_) June 11, 2026
Influencerka z holdingu Viktorie Kalivodová. pic.twitter.com/Mir3PNHMZS
Kalivodová už dříve zaujala média například právě útokem na STAN. V jednom ze sbých videí se vysmívala návrhu Starostů na vyšší zdanění cigaret, alkoholu a slazených nápojů s tím, že se mladým „letní párty pěkně prodraží“.
„Moralizování a povýšenost,“ zaznělo v diskusi
Na Zelenkovu kritiku se během chvíle objevily nesouhlasné reakce.
Například od senátora Roberta Šlachty (hnutí Přísaha). Ten upozornil, že podobné výtky by měly platit stejným metrem pro všechny politiky, tedy i pro Piráty. „Ale poslanci Pirátů, kteří po 22. hodině nahlas pouštějí hudbu, vysedávají na parapetu Sněmovny a přitom hulákají ven, jsou známkou naprosté kompetence a respektu. Vy jste fakt klauni,“ vzkázal Zelenkovi s odkazem na chování představitelů opozice.
Zelenka však argumentoval poněkud nešťastně, když Piráty hájil slovy, že oni sami něco takového nezveřejňuji dobrovolně na internetu. Jejich chování podle něj tajně zdokumentoval nějaký „posera“, který jej poté zveřejnil.
On to z nich někdo dává na internety? To video tam hodil nějaký posera a vsadím se, že je natáčel tajně. Což je přesně způsob chování, který vy evidentně uznáváte.— Vojta Zelenka (@vojta_zelenka_) June 11, 2026
Následně se Zelenka pustil do debaty i s dalšimi uživateli sociální sítě X. Jeden z nich politikovi vytkl, že kritizuje ženu, která nikomu neubližuje „Liberál kritizuje ženu, která dělá co chce a nikomu tím neubližuje. To Vaše selektivní vnímání, co je dobré a co je špatné, je hroznej joke,“ napsal uživatel Michal.
Podle Zelenky jde však o otázku vkusu a respektu k prostředí Poslanecké sněmovny. „To není o té liberálnosti. To je o obyčejné slušnosti, dekorum. Je to to samé, jako jít do Národního divadla v džínách, vyfotit se u toho a hodit si to na sítě. Prostě to o tom člověku něco vypovídá,“ reagoval Zelenka.
Michale, to není o to liberálnosti. To je o obyčejné slušnosti, dekorum. Je to to samé, jako jít do Národního divadla v džínách, vyfotit se u toho a hodit si to na sítě. Prostě to o tom člověku něco vypovídá.— Vojta Zelenka (@vojta_zelenka_) June 11, 2026
V diskusi pod příspěvkem zazněla i poznámka, že „tiktokizace“ politiky představuje zajímavý fenomén hodný bližšího zkoumání. Jeden z diskutujících se proto Zelenky zeptal, zda toto téma probíral například s Barborou Smyčkovou, nejmladší poslankyní a místopředsedkyní mládežnické organizace Starostů a nezávislých.
„Nejsem fanoušek,“ dal Zelenka stručně najevo, že k podobnému stylu politické komunikace zaujímá spíše odmítavý postoj.
Nejsem fanoušek.— Vojta Zelenka (@vojta_zelenka_) June 11, 2026
Další z přispěvatelů do diskuse Vojtěchu Zelenkovi vytkl, že jeho kritika působí povýšeně a moralizujícím dojmem. „Ve vašem komentáři je všechno. Moralizování, povýšenost a pohrdání lidmi, kteří vypadají jinak než Božena Němcová. Příští Prague Pride asi raději skrečujete, ne? To že markeťák kritizuje markeťačku, to už je kapitola sama pro sebe…,“ vyjádřil svůj názor.
Ve vašem komentáři je všechno. Moralizování, povýšenost a pohrdání lidmi, kteří vypadají jinak než Božena Němcová. Příští Prague Pride asi raději skrečujete ne? To že markeťák kritizuje markeťačku, to už je kapitola sama pro sebe...— Michal Kopenec (@kopenec) June 11, 2026
Jiný přispěvatel se naopak Kalivodové zastal a kritiku bývalého starosty Prahy 22 Vojtěcha Zelenky označil za projev myšlení připomínajícího minulý režim. „Z vás je ten duch normalizace úplně cítit, soudruhu. Republiku si rozvracet nenecháme! Kdo zpívá rock n roll, zpívá s Reaganem!“ napsal diskutér.
Z vás je ten duch normalizace úplně cítit, soudruhu. Republiku si rozvracet nenecháme! Kdo zpívá rock n roll, zpívá s Reaganem!— Topinka222 (@Topinka222) June 11, 2026
Lidé připomínali i dřívější výzvy představitelů hnutí STAN k většímu zapojení mladých lidí do veřejného života, přičemž Zelenkova kritika jde proti tomuto poselství. „Však jste říkali, jak jsou mladí v politice důležití a najednou to je jinak?“ zaznělo v jedné z reakcí.
Však jste říkali jak jsou mladí v politice důležití a najednou to je jinak? ??— Adam Novotny (@aanovotny) June 11, 2026
Naopak pochvala zazněla od bývalého člena Pirátů Tomáše Gutha Jarkovského, který v Kalivodové stylu komunikace vidí způsob, jak přitáhnout pozornost k politice. „Viktorie mě upřímně baví, a to zejména jak přináší kvalitní provokace do politiky a oponenti to evidentně těžce nesou. Naprosto respektuju,“ napsal Jarkovský.
Kalivodovou označil za „full time placenou Gen Z brat“, čím se především na sociálních sítích označuje provokativní, sebevědomý a záměrně neuhlazený styl komunikace typický pro část mladé generace.
Viktorie me upřímně baví, a to zejména jak přináší kvalitní provokace do politiky a oponenti to evidentně těžce nesou.— Tomáš Guth Jarkovský (@TGuthJarkovsky) June 11, 2026
Doslova full time placena gen z brat.
Naprosto respektuju. ?? https://t.co/hQEUlzwLOc
Dominik Hais z libertariánské strany Voluntia se postavil rovněž na stranu Kalivodové a Zelenkovu kritiku interpretoval jako nechuť vůči ženám, které se vymykají tradiční představě o tom, jak by měly vystupovat. „Vojta Zelenka jenom nemá rád progresivně vypadající ženy,“ poznamenal.
Vojta Zelenka jen nemá rád progresivně vypadající ženy. https://t.co/4C14A6BjrB— Dominik Hais (@dominik_hais) June 11, 2026
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