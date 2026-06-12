„Zrovna vám to vadí?“ Navážení se do ANO brutálně vybuchlo politikovi STAN

12.06.2026 14:00 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Fotografie Viktorie Kalivodové, influencerky spolupracující s hnutím ANO, ze Sněmovny s vyplazeným jazykem a nápisem „Rozpočťák“ rozbouřila sociální sítě. Bývalý starosta Prahy 22 Vojtěch Zelenka ji označil za ukázku neúcty k instituci, laciného politického marketingu a „tiktokizace politiky“, pod jeho příspěvkem se ale objevila i ostrá kritika opačného směru. Diskutující mu vyčítali moralizování i dvojí metr.

„Zrovna vám to vadí?“ Navážení se do ANO brutálně vybuchlo politikovi STAN
Foto: X
Popisek: Fotografie Viktorie Kalivodové ze Sněmovny

Hnutí ANO v poslední době výrazně sází na sociální sítě a mladé tváře. Jednou z nich je i Viktorie Kalivodová, která bývá v médiích popisována jako influencerka a digitální tvář hnutí, jež má oslovovat mladší voliče. Pozornost ale nevzbuzuje jen svým politickým obsahem, nýbrž i stylem, který u části veřejnosti vyvolává ostrou kritiku.

Tu nyní formuloval Vojtěch Zelenka z hnutí STAN, kterému vadila její fotografie ze Sněmovny během projednávání státního rozpočtu. Na snímku Kalivodová pózuje s vyplazeným jazykem před hlasovací tabulí a doprovází ji nápis „Rozpočťák“.

Zelenka v tom vidí symbol širšího problému politické komunikace ANO. „Na téhle fotce je všechno, co charakterizuje ANO. Nekompetence, buranství, neúcta k instituci, přetvářka, laciný politický marketing, pokleslá politická kultura nebo tiktokizace politiky v té nejhorší a nejlevnější možné podobě,“ napsal Zelenka na platformě X, který Kalivodovou označil jako „influencerku z holdingu“.

 

Kalivodová už dříve zaujala média například právě útokem na STAN. V jednom ze sbých videí se vysmívala návrhu Starostů na vyšší zdanění cigaret, alkoholu a slazených nápojů s tím, že se mladým „letní párty pěkně prodraží“. 

Moralizování a povýšenost,“ zaznělo v diskusi

Na Zelenkovu kritiku se během chvíle objevily nesouhlasné reakce.

Například od senátora Roberta Šlachty (hnutí Přísaha). Ten upozornil, že podobné výtky by měly platit stejným metrem pro všechny politiky, tedy i pro Piráty. „Ale poslanci Pirátů, kteří po 22. hodině nahlas pouštějí hudbu, vysedávají na parapetu Sněmovny a přitom hulákají ven, jsou známkou naprosté kompetence a respektu. Vy jste fakt klauni,“ vzkázal Zelenkovi s odkazem na chování představitelů opozice.

Zelenka však argumentoval poněkud nešťastně, když Piráty hájil slovy, že oni sami něco takového nezveřejňuji dobrovolně na internetu. Jejich chování podle něj tajně zdokumentoval nějaký „posera“, který jej poté zveřejnil.

Následně se Zelenka pustil do debaty i s dalšimi uživateli sociální sítě X. Jeden z nich politikovi vytkl, že kritizuje ženu, která nikomu neubližuje „Liberál kritizuje ženu, která dělá co chce a nikomu tím neubližuje. To Vaše selektivní vnímání, co je dobré a co je špatné, je hroznej joke,“ napsal uživatel Michal.

Podle Zelenky jde však o otázku vkusu a respektu k prostředí Poslanecké sněmovny. „To není o té liberálnosti. To je o obyčejné slušnosti, dekorum. Je to to samé, jako jít do Národního divadla v džínách, vyfotit se u toho a hodit si to na sítě. Prostě to o tom člověku něco vypovídá,“ reagoval Zelenka.

V diskusi pod příspěvkem zazněla i poznámka, že „tiktokizace“ politiky představuje zajímavý fenomén hodný bližšího zkoumání. Jeden z diskutujících se proto Zelenky zeptal, zda toto téma probíral například s Barborou Smyčkovou, nejmladší poslankyní a místopředsedkyní mládežnické organizace Starostů a nezávislých.

„Nejsem fanoušek,“ dal Zelenka stručně najevo, že k podobnému stylu politické komunikace zaujímá spíše odmítavý postoj.

Další z přispěvatelů do diskuse Vojtěchu Zelenkovi vytkl, že jeho kritika působí povýšeně a moralizujícím dojmem. „Ve vašem komentáři je všechno. Moralizování, povýšenost a pohrdání lidmi, kteří vypadají jinak než Božena Němcová. Příští Prague Pride asi raději skrečujete, ne? To že markeťák kritizuje markeťačku, to už je kapitola sama pro sebe…,“ vyjádřil svůj názor.


Jiný přispěvatel se naopak Kalivodové zastal a kritiku bývalého starosty Prahy 22 Vojtěcha Zelenky označil za projev myšlení připomínajícího minulý režim. „Z vás je ten duch normalizace úplně cítit, soudruhu. Republiku si rozvracet nenecháme! Kdo zpívá rock n roll, zpívá s Reaganem!“ napsal diskutér.

Lidé připomínali i dřívější výzvy představitelů hnutí STAN k většímu zapojení mladých lidí do veřejného života, přičemž Zelenkova kritika jde proti tomuto poselství. „Však jste říkali, jak jsou mladí v politice důležití a najednou to je jinak?“ zaznělo v jedné z reakcí.

Naopak pochvala zazněla od bývalého člena Pirátů Tomáše Gutha Jarkovského, který v Kalivodové stylu komunikace vidí způsob, jak přitáhnout pozornost k politice. „Viktorie mě upřímně baví, a to zejména jak přináší kvalitní provokace do politiky a oponenti to evidentně těžce nesou. Naprosto respektuju,“ napsal Jarkovský.

Kalivodovou označil za „full time placenou Gen Z brat“, čím se především na sociálních sítích označuje provokativní, sebevědomý a záměrně neuhlazený styl komunikace typický pro část mladé generace.

Dominik Hais z libertariánské strany Voluntia se postavil rovněž na stranu Kalivodové a Zelenkovu kritiku interpretoval jako nechuť vůči ženám, které se vymykají tradiční představě o tom, jak by měly vystupovat. „Vojta Zelenka jenom nemá rád progresivně vypadající ženy,“ poznamenal.

Psali jsme:

Piráti: Stát není servisní organizace pro Agrofert
Premiér Babiš: Další úspěšné zahájení stavby za námi
„Turek nesmí přijít na ministerstvo.“ Paroubek zná pravý záměr Hradu
Pirát navrhl youtubera Kováře, agitujícího na školách, na státní vyznamenání. Ten ho ale od Zemana převzít odmítá

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

STAN , Zelenka , x , Kalivodová , ANO , Vojtěch Zelenka

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že podobné fotky ze Sněmovny snižují úroveň politické kultury?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Martin Kuba byl položen dotaz

Sociální sítě

Opravdu si myslíte, že sociální sítě ubližují dětem? Proč se o nich neustále mluví jen negativně. Ano, je třeba děti hlídat a vést k tomu, jak se pohybovat na internetu, ale zamezit jim přístup k sociálním sítím nebo nějak omezovat to, aby používali internet podle mě není správná cesta. Doba je pros...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Zrovna vám to vadí?“ Navážení se do ANO brutálně vybuchlo politikovi STAN

14:00 „Zrovna vám to vadí?“ Navážení se do ANO brutálně vybuchlo politikovi STAN

Fotografie Viktorie Kalivodové, influencerky spolupracující s hnutím ANO, ze Sněmovny s vyplazeným j…