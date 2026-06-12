Utajované biolaboratoře USA odhaleny. Část z nich je na Ukrajině

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12.06.2026 19:24 | Zprávy
autor: Alena Kratochvílová

Ředitelka americké Národní zpravodajské služby (DNI) Tulsi Gabbardová po prohledání archivů zpravodajské komunity odhalila dosud nezveřejněné důkazy, že Spojené státy americké dlouhodobě financovaly více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích. Část z nich se má nacházet i na Ukrajině, kde mohou být kvůli válce ohrožené.

Utajované biolaboratoře USA odhaleny. Část z nich je na Ukrajině
Foto: Repro Youtube
Popisek: Tulsi Gabbardová, ředitelka tajných služeb v USA

Důkazy o existenci laboratoří, které se měly zabývat výzkumem s využitím nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů, byly před Američany až do teď záměrně utajované.

Některé z laboratoří financovaných Spojenými státy se podle americké Národní zpravodajské služby měly zabývat i výzkumem zisku funkce (Gain of Function). Takový výzkum vědcům mimo jiné umožňuje upravovat organismy tak, aby získaly novou vlastnost. U patogenů lze zkoumat, jestli virus může být třeba nakažlivější nebo odolnější.

Podle Americké společnosti pro mikrobiologii (American Society for Microbiology) vzbuzují určité typy výzkumu zisku funkce obavy z hlediska biologické bezpečnosti.

Prezident Donald Trump, který si podle vyjádření DNI uvědomuje „vážnou hrozbu“, kterou představuje výzkum zaměřený na zvýšení funkčnosti virů, zastavil financování laboratoří po celém světě už 25. května 2025.

„Navzdory zjevnému riziku katastrofálních globálních dopadů, které může výzkum nebezpečných patogenů v biologických laboratořích mít, politici, takzvaní odborníci na zdravotnictví jako dr. Fauci a představitelé týmu pro národní bezpečnost v rámci Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kteří se pokusili odhalit pravdu,“ kritizuje ředitelka DNI Tulsi Gabbardová administrativu bývalého prezidenta Joea Bidena.

Gabbardová také vydala nové pokyny americké zpravodajské komunitě, aby intenzivněji shromažďovala informace o zahraničních biologických laboratořích. Z informací, kterými v současnosti DNI disponuje totiž vyplývá, že klinické studie, které probíhají v laboratořích, vyvolávají etické, finanční i bezpečnostní obavy v oblasti veřejného zdraví a národní bezpečnosti Spojených států amerických.

Mezi odtajněnými materiály se nachází také analýza týkající se Institutu experimentální a klinické veterinární medicíny (IECVM) v ukrajinském Charkově. Dokument americké zpravodajské komunity upozorňuje, že zařízení dlouhodobě pracovalo s nebezpečnými patogeny a kvůli válce i ruským informačním operacím zůstává zranitelné vůči poškození.

Podle zveřejněných informací institut uchovával stovky vzorků patogenů a patřil mezi více než čtyři desítky ukrajinských laboratoří, které získávaly podporu z programu amerického ministerstva obrany Biological Threat Reduction Program. Odtajněné dokumenty připouští existenci nedostatků v oblasti biologické bezpečnosti a biologické ochrany. Jmenovány jsou například bakterie anthraxu nebo Brucella.

Prověřování více než 120 laboratoří, z nichž asi 40 jich mělo být na Ukrajině, oznámila Gabbardová už v polovině května letošního roku, a to právě kvůli existujícímu podezření že některé mohly provádět výzkum uměle upravených virů.

Pozornost se proto znovu obrací také k dohodě, kterou Ukrajina a Spojené státy uzavřely v roce 2005 v Kyjevě. Ta měla nastavit spolupráci při prevenci šíření technologií, patogenů a odborných informací využitelných k vývoji biologických zbraní.

Odtajněné dokumenty potvrzují existenci realizovaných programů ve spolupráci se sítí ukrajinských laboratoří a výzkumných institucí. Část projektů se týká veterinárního a virologického výzkumu. Mezi uvedenými tématy je například vývoj metod diagnostiky ptačí chřipky (Avian Influenza Virus), analýza šíření afrického moru prasat (ASF) a klasického moru prasat i molekulární charakterizace vysoce patogenních kmenů ptačí chřipky.

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Článek obsahuje štítky

USA , laboratoře , virus , zpravodajské služby , Gabbardová , DNI , Gain of Function

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