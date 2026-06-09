Politický influencer Filip už odmaturoval! Pravda a láska dle Nerudových

„Až to dodělá, tak mu maminka hned zařídí doktorát,“ nese se hláška na sociálních sítích o Filipu Nerudovi, starším synovi známé europoslankyně. Už konečně odmaturoval! Zaměřili jsme se na tohoto českého influencera a jeho matku. Na to, jak přemýšlí a vyjadřují se ve veřejném prostoru. A tady to je.
Euromatka a kořeny
Gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše v Brně se lidově říká „Jaroška“ a je jedním z nejstarších s češtinou ve vyučování na Moravě. A je to opravdu hodně dobrá adresa. Vedle spisovatelů Karla Čapka, Milana Kundery, Bohumila Hrabala a mnoha dalších tam vystudovali z dnešních politických kruhů Pavel Blažek, Petr Fiala, Luděk Niedermayer a Danuše Nerudová.
Později se stala rektorkou Mendelovy univerzity v Brně a pak na ni kupodivu server Seznam Zprávy vytáhl, že psala i do takzvaných predátorských časopisů. Tehdejší kandidát na ministra pro vědu a výzkum Pavel Tuleja se kvůli tomu vzdal nominace na ministra. Nerudová uvedla, že toho zpětně lituje a v politické kariéře pokračovala.
„Jaroška“ je mohutná budova v dost hezkém prostředí. Mezi dvěma ulicemi stojí alej a uprostřed ní pěší zóna. Byla otevřena v roce 1867, takže má svou opravdu historicky výjimečnou pozici. Dnes je kousek od ní podnik nazvaný Základna Tři ocásci. Na svých stránkách mimo jiné píší: „Vnímáme se jako součást infrastruktury pro různá hnutí a aktivistické skupiny, ale taky jako mikrokosmos, v němž lze realizovat různé nápady, testovat různé formy fungování a alternativní ekonomiky.“ A hned vedle visela pozvánka na sraz anarchosyndikalistické slovenské skupiny Priama akcia do zmíněného podniku.
Syn a podivnosti
Europoslankyně Danuše Nerudová má dva syny. Zde se jedná o staršího, influencera Filipa. Ten podle našich informací studoval na osmiletém Gymnáziu J. G. Mendela. Tam jsme poslali otázky, zda se tak gymnázium stále jmenuje, protože podle internetových stránek jde o Školský komplex na Mendlově náměstí v Brně zahrnující i mateřskou a základní školu, a jestli na gymnáziu měli zákaz mobilních telefonů. Podle našich informací ne. Bez odpovědi.
Filip Neruda však zákaz mobilů na školách tvrdě kritizoval. „Na našem gymnáziu zakázali telefony ve vyučování i o přestávkách, a to i maturitním ročníkům. Je to absolutní nesmysl, který ničemu a nikomu nepomůže. Absolutní buzerace,“ napsal. A zde vznikají pochybnosti, zda své gymnázium nepoužil lživě k vlastním účelům. A je dost podivné, že se k tomu z gymnázia či Školského komplexu na Mendlově náměstí nikdo z vedení nevyjádřil.
Ostatně jeho gymnázium stojí kousek od parčíku, kde se nachází památník odsunutým Němcům. Tam jsme při sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu zaznamenali rozesmátý pár. Bývalého vládního komunikátora Otakara Foltýna, dnes na Hradě, s pirátskou poslankyní Katerinou Demetrashvili.
Další matka
Před prezidentskými volbami v roce 2023, v nichž kandidovala Danuše Nerudová, se Filip angažoval v její politické kampani a uvedl, že v budoucnosti se chce sám zapojit do politického dění v zemi. Ve školním roce 2023/2024 však z jednoho z předmětů propadl, u reparátu neuspěl a opakoval celý třetí ročník, k čemuž se posléze i přiznal.
Ale ne dřív, než to dala veřejnosti k mání politická aktivistka, zdravotní sestra a dnešní zastupitelka Jihomoravského kraje Petra Rédová. „O propadnutí jsem se dozvěděla od spolužáků. Když jsem to poté, co mu bylo osmnáct, vypustila, dozvěděla jsem se od nich ještě, že tím, kdo syna kvůli mně pořád ponižoval, byl právě mladý Neruda. Syn je introvert, který tohle neřeší,“ svěřila se nyní ParlamentnímListům.cz a dodala: „Vysmíval se mu kvůli mně a ponižoval i další spolužáky.“ Vznikly z toho titulky, že zaútočila na mladého Nerudu a, že jde o předvolební kampaň.
Obrana Nerudy
„Některým důchodcům bych zakázal volit, fakt jo. I když ti seberou v nějakém věku řidičák, protože už na to nemáš fakt věk, tak takhle bych to udělal u volebního práva. Třicet let volí jedno a to samý bez nějaký odpovědnosti, bez přemýšlení a to jen kvůli tomu, že slyší na nějaký svůj třináctý důchod anebo nějakou tu stovečku navíc. A nejhorší na tom je, že těmhle lidem, kterým zbývá pět, deset let, tak těm je úplně jedno, co se tady bude dít za třicet, čtyřicet let, během kterých tady budeme my...,“ říká mimo jiné mladík na sociálních sítích. Nevypadá jako Filip Neruda, má tetování na ruce, což mladý Neruda nemá, a tak dále. Je to dezinformace!
„Proruské účty zde sdílí video nějakého kluka, který ve videu útočí na důchodce a vydávají ho za mě. Věřím, že všichni, kteří mají pět pohromadě, poznali, že to nejsem já, ale pro jistotu se proti tomu musím ohradit. Na videu nejsem já,“ napsal pak k tomu Filip Neruda.
Spravedlnost pro všechny
A teď rozborka. Ekonomka Nerudová pololhala o tom, že „tuto zemi osvobodili Američané“. Otázka je, jestli chtěla jen šokovat či to myslela vážně. Někteří historici se domnívají, že při dnešním dost žalostném historickém vzdělání ekonomů je možné, že to myslela vážně. Když se její starší syn Filip snažil v jiných záležitostech o její obranu, narazil. Když se vysmál Janě Maláčové na síti X, že si ho zablokovala, tak ho někteří zpražili s tím, že jeho máma dělá to samé.
Když v reakci Petra Rédová zveřejnila pravdu o jeho propadáku na gymplu, tak to většina médií brala tak, že si honí politické body. „V politice si musíte zvyknout na všechno. Co se mi však naprosto hnusí, aby někdo vtahoval do kampaně děti svých oponentů a útočil na ně. Naše děti nemohou za naše názory, postoje ani politické spory. Dnes se takový necitlivý případ dotýká i mého syna Filipa,“ uvedla Nerudová. K ní se s odsudkem přidal například i neúprosný kritik Číny Tomáš Etzler.
Nicméně její syn se do politiky vložil při její kandidatuře na prezidentku už v roce 2023 a s jejím vědomím. „Přišlo mi to jako přirozený vývoj. Nejdříve jsem sledoval celé dění skrze sociální sítě a samozřejmě jsme si o tom doma povídali, až jsem se nakonec rozhodl přihlásit do brněnské party dobrovolníků a chodil jsem sbírat podpisy, nebo rozdávat letáky,“ řekl Filip Neruda Studentským listům v roce 2022. Tím se stal politickým aktivistou se všemi klady a zápory, tedy i s tím, že bude rozebírán jeho život bez pardonu. Z toho je zřejmé, že pravda a láska dle části rodiny Nerudových je jen výběrová a kosmetická úprava dle Orwellovy citace z Farmy zvířat: „Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.“ A Filip a Danuše Nerudová jsou ti rovnější!
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