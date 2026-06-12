Konec tvrdého přístupu. Migrační pakt sváže Česku ruce

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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Nizozemská národně-konzervativní komentátorka a influencerka Eva Vlaardingerbroek přichází s iniciativou Save Europe Act, který hromadně podepisují lidé napříč Evropou. „Evropané, jsou dvě minuty do dvanácté. Zatímco sledujete toto video, tisíce migrantů zaplavují naše hranice,“ konstatuje Vlaardingerbroek ve masově šířeném videu, kde občanskou iniciativu představuje. Jejím základem je právě remigrace. Summit na stejné téma se jen před několika málo týdny konal v portugalském Portu.
Save Europe Act kromě jiného konstatuje, že „původní obyvatelé Evropy, kteří tvoří etnické, kulturní a jazykové komunity členských států, mají nezcizitelné právo na zachování své kolektivní identity, dědictví a způsobu života zakořeněné v zásadách národní suverenity a sebeurčení.”
„Migrace neřeší krizi stárnoucí populace, ale naopak dále zatěžuje evropské systémy sociálního zabezpečení a zhoršuje základní problém nízké porodnosti mezi původním obyvatelstvem. Suverénní Evropa musí upřednostňovat blahobyt, bezpečnost a demografickou kontinuitu svých vlastních národů před politikami, které efektivně nahrazují a poškozují původní obyvatelstvo,” uvádí text výzvy, kterou podepsalo už několik set tisíc lidí.
It’s two minutes to midnight. The time for talking is over; the time for action is now. That’s why we are presenting the first-ever patriotic European Citizens’ Initiative: the @SaveEuropeAct.— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) May 30, 2026
Acknowledging the ethnocultural continuity of Europe’s peoples as crucial for the… pic.twitter.com/tuzKCRECuP
Save Europe Act požaduje vyhlásit formální moratorium na nové nezápadní a neevropské imigrační kanály, včetně pozastavení azylového řízení pro ekonomické migranty a žadatele z bezpečných zemí původu, zastavení nových studijních a rodinných víz pro neevropské občany a přísné omezení legálních migračních kanálů, dokud nebude obnovena sociální soudržnost a kulturní kontinuita v členských státech.
„Během tohoto moratoria zavést zásadní reformu stávajících migračních a azylových systémů EU, včetně celkové reformy stávajícího migračního rámce se zaměřením na ochranu vnějších hranic, fyzické a technologické bariéry na hranicích, rychlé prověřování a mechanismy okamžitého navracení. Zajistit systematický a urychlený návrat (remigraci) nelegálně pobývajících migrantů, odmítnutých žadatelů o azyl a osob, které spáchaly trestné činy nebo představují hrozbu pro veřejný pořádek, s plným vzájemným uznáváním rozhodnutí o navrácení v celé Unii a posílenou spoluprací se třetími zeměmi v oblasti zpětného přebírání,“ konstatuje text.
Dále požaduje zavést „harmonizovaný celoevropský rámec pro širší remigraci, včetně dobrovolných a motivovaných remigračních opatření pro neevropské migranty, kteří jsou neintegrovaní nebo představují pro členské státy vážnou kulturní či finanční zátěž, s cílem snížit náklady na vymáhání práva a podpořit obnovení demografické rovnováhy. Odstranit pobídky a dávky v oblasti sociálního zabezpečení, které fungují jako faktory přitažlivosti pro migraci, včetně omezení přístupu osob bez občanství a nedávných migrantů k vybraným dávkám sociálního zabezpečení a podpůrným systémům v souladu s právem Unie, aby se snížily pobídky k další migraci, zmírnila zátěž evropských daňových poplatníků a podpořila remigrace,” stojí v textu dokumentu, který je formulován jako zákon.
„Toto jsou základní kroky k vybudování Evropy, kterou stojí za to bránit. Zákon o záchraně Evropy shrnuje požadavky evropských vlasteneckých hnutí a stran do jednoho silného mandátu. Dosažením 1 milionu podpisů donutíme Evropskou komisi setkat se s organizátory a prodiskutovat naše požadavky. Pomozte nám přesunout boj za remigraci do Bruselu!“ vyzývají autoři v čele s nizozemskou vlivnou komentátorkou.
Cílem je v rámci tzv. Evropské občanské iniciativy sesbírat alespoň jeden milion podpisů a zaslat dokument jako návrh Evropské komisi. Ta se věcí bude v případě dosažení onoho milionu podepsaných občanů nucena zabývat. Tato aktivita politiků, aktivistů a influencerů národně-konzervativní scény napříč Evropou k sobě přitáhla výraznou pozornost patrně i ohledem na to, že v době jejího zveřejnění došlo na území Evropy k dalším brutálním útokům migrantů a žadatelů o azyl vůči původním obyvatelům.
Právník Robert Kotzian, který se dlouhodobě zabývá právními otázkami v souvislosti s masovou migrací do EU, pro ParlamentníListy.cz konstatuje, že remigrace je nezbytná, byť nebude snadné takový komplexní plán připravit a prosadit. Připomíná též, že právě dnes vstupuje v platnost tzv. Migrační pakt, který za Českou republiku podepsala bývalá vláda a její tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan.
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
„S migračním paktem do tzv. sekundárního práva EU z Lisabonské smlouvy poprvé proniká nebezpečná zásada migrační solidarity a spravedlivého rozdělení migrační odpovědnosti. Poprvé se do práva EU dostává princip, že migrace, ať už nelegální, nebo legální, je trvalý a přirozený jev, který nelze zastavit, a nemá proto smysl s ním bojovat, ale místo toho je třeba jej řídit. Pokud jde o Českou republiku, bude mít podstatný dopad změna druhu právní regulace. Fungování národních azylových systémů do značné míry regulují právní předpisy EU. To jsou buď směrnice, nebo nařízení. Směrnice určují pouze mantinely pro národní právní úpravu, tj. musí k nim vzniknout ještě národní právní předpis. Kdežto nařízení přesně stanovují povinnosti a mají přímý dopad. Národní předpis nepotřebují. Směrnice tak dávají členským státům EU významně více prostoru upravit si azylový systém po svém,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.
Až dosud tvrdost azylových systémů členských států EU podle jeho slov určovaly zejména směrnice. „Jenže v migračním paktu to budou zejména nařízení. S dosavadní vyšší tvrdostí českého azylového systému proto bude do značné míry konec. Jinými slovy, český azylový systém bude muset méně žádostí o azyl odmítat, tedy více žádostí schvalovat. A to bude postupně znamenat více nelegálních migrantů s uděleným azylem, a tedy právem pobytu v České republice,“ sděluje Kotzian.
Snímky z první velké migrační vlny v roce 2015:
„Remigrace a komplexní reformy za účelem zastavení masové migrace jsou nezbytné. Určitý problém je, že zatím neexistuje shoda na tom, co přesně remigrace znamená. Pro začátek ale snad postačí intuitivní porozumění tomuto pojmu. Iniciativa Save Europe Act si klade za cíl využít tzv. evropské občanské iniciativy. To především znamená sesbírat milion podpisů, což Evropskou komisi donutí se návrhem zabývat. Bude-li jej chtít odmítnout, musí to zdůvodnit. I když se podaří podpisy sesbírat a přinutit Evropskou komisi, aby se k návrhu postavila, je pravděpodobné, že se z toho nakonec nějak vykroutí. Ale někde je třeba začít. Save Europe Act určitě smysl má,“ je si jistý právník.
Jak dále Robert Kotzian upozorňuje, bez komplexní reformy právních předpisů EU remigrace v potřebném rozsahu nebude možná. „Ale ani to nebude stačit. Zásadním blokujícím faktorem je lidskoprávní systém. To jsou mezinárodní smlouvy upravující lidská práva, která díky judikatuře nadnárodních soudů přebujela natolik, že remigrace bez jejich zásadní reformy bude možná jen částečně. Řada těchto smluv nepochází od EU. Tyto zásadní reformy jsou však mimo dnešní politickou realitu. Ale co platí dnes, nemusí platit zítra,“ říká pro ParlamentníListy.cz.
„Migrační pohroma už léta drtí západoevropské země, a přesto jejich voliči dosud nedali dostatečně silný mandát politickým lídrům schopným a odhodlaným s tímto problémem něco zásadního udělat. Kladu si proto řečnickou otázku, jaké hrůzy se ještě musí odehrát, aby se tak stalo? Času není nekonečně mnoho. Demografická krize postupuje rychleji, než bychom čekali, a pozorujeme, že migranti se stále více politicky emancipují. V některých zemích může přijít čas, kdy žádného lídra, který by prosadil a uskutečnil remigraci, nebude možné zvolit. Nebude prostě dostatek lidí, kteří by ho zvolili. Vždy tam navíc bude určitá skupina původních obyvatel, kteří budou popírat problém migrační pohromy až do hořkých konců. Važme si toho, že Česká republika zdaleka tak zasažena není. Společně s ostatními státy Visegrádu máme stále ještě unikátní možnost tomu nejhoršímu předejít. Ale nemysleme si, že to musí platit do nekonečna,” míní právník.
Evropu před totální civilizační proměnou vlivem stále probíhající masové migrace dle něho nedokáže zachránit nic jiného než právě remigrace. „Remigrace je nutnost. Nezapomínejme však u těchto úvah nikdy na to, že i migranti jsou lidé. Remigrace neznamená a nesmí znamenat nelidské zacházení. Jsou to však historické národy Evropy a nikdo jiný, ani EU, kdo má nezadatelné a plné právo suverénně určovat, kdo může překračovat jejich hranice a pobývat na jejich území,” dodává pro ParlamentníListy.cz Robert Kotzian.
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